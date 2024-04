Life Fitness presenta Symbio™ en FIBO 2024 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Life Fitness presenta Symbio™, una línea cardiovascular galardonada con biomecánica de última generación, para la industria internacional del fitness en FIBO 2024

ROSEMONT, Ill., 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Life Fitness, el líder mundial en equipos de fitness comerciales, hará una demostración de una nueva generación de innovaciones de productos digitales, entrenamiento de fuerza y cardio en la Feria Internacional de Fitness FIBO 2024 en Colonia, Alemania, del 11 al 14 de abril.

Las últimas innovaciones de Life Fitness se basan en el legado de la empresa como piedra angular en gimnasios e instalaciones de fitness de todo el mundo. En particular, la primera línea de cardio ultra premium de su tipo, Symbio™, estará en exhibición para los más de 110.000 visitantes de FIBO. La colección de cuatro máquinas debutó recientemente en la Convención y Feria Comercial IHRSA 2024 en Los Ángeles.

"Durante más de 55 años, Life Fitness ha sido un apasionado por la innovación en fitness. En FIBO, los visitantes verán cómo esa pasión cobra vida en nuestro expositor a través de nuestros productos y personas", explicó Jim Pisani, consejero delegado de Life Fitness. "Con nuestra colección de soluciones cardiovasculares, de fuerza y digitales, capacitamos a todos los niveles de deportistas para que se ejerciten de manera inmersiva e inspiradora. El espíritu colaborativo de nuestro equipo significa que nos asociamos con nuestros clientes para crear experiencias atractivas para los miembros y ayudarlos a transformar su negocio. Esperamos conectarnos con los clientes y construir nuevas relaciones en FIBO 2024".

Aspectos destacados de la cartera cardiovascular

La serie de productos Symbio fusiona biomecánica avanzada, un diseño lujoso pero útil y experiencias inmersivas personalizadas para crear la mejor experiencia de fitness multisensorial. La meticulosa ingeniería de Symbio funciona a la perfección con las versatilidades del cuerpo humano para crear entrenamientos tan únicos como las personas que utilizan las máquinas. Symbio es un catalizador de innovación no sólo dentro de Life Fitness, sino también para el mercado cardiovascular en general.

"Nuestro equipo de Life Fitness está entusiasmado por llevar Symbio a una de las mayores reuniones internacionales de entusiastas y profesionales del fitness en FIBO 2024", afirmó Dan Wille, director de productos de Life Fitness. "Con Symbio, estamos aportando nueva energía e innovación nunca antes vista al espacio cardiovascular. Participamos en innumerables horas de investigación sobre el impacto de la fuerza, la participación muscular, el VO2 máximo, la ergonomía y cómo el cuerpo interactúa con nuevas tecnologías y experiencias, para desarrollar esta innovadora línea de equipos que es una verdadera manifestación del cuerpo y la máquina, juntos en armonía. La colección permite a los deportistas de todos los niveles disfrutar de experiencias de entrenamiento personalizadas y multisensoriales".

La colección Symbio ya está ganando elogios internacionales. En el Red Dot Award: Product Design 2024, Symbio Runner™ recibió el premio Red Dot, uno de los concursos de diseño más grandes del mundo. La etiqueta Red Dot es una marca de calidad muy solicitada para un buen diseño, y Life Fitness se complace en obtener esta distinción para Symbio Runner.

"Nos sentimos honrados de saber que Symbio Runner recibirá el premio Red Dot Award for Product Design. El premio reconoce a Runner no sólo por su hermoso diseño estético sino también por las características innovadoras del producto que elevan la experiencia de entrenamiento", afirmó Paul Taylor, director de Diseño de Producto de Life Fitness, quien dirigió el proceso de diseño de Symbio. "Nuestro nuevo equipo de desarrollo de productos incorporó años de investigación sobre las necesidades no satisfechas de los deportistas, biomecánica avanzada, perspectivas de diseño global y materiales de primera calidad para diseñar toda la línea Symbio, y estamos encantados de ser reconocidos con un premio Red Dot Design Award".

La serie de productos Symbio incluye las siguientes máquinas: el equipo de Life Fitness invita a los asistentes de FIBO a experimentar cada producto de la colección en el piso de la feria comercial (Pabellón 6, expositor #6A53 y #6C54) del 11 al 14 de abril:

Symbio Runner™ (cinta de correr) cuenta con tecnología Adaptive Flex Deck®, donde los usuarios pueden seleccionar la firmeza de su superficie preferida con terrenos simulados del mundo real, lo que ayuda a mitigar el riesgo de lesiones.

(cinta de correr) cuenta con tecnología Adaptive Flex Deck®, donde los usuarios pueden seleccionar la firmeza de su superficie preferida con terrenos simulados del mundo real, lo que ayuda a mitigar el riesgo de lesiones. Symbio™ Incline Elliptical promociona un mecanismo de inclinación pendiente de patente, que crea una elipse que emula el movimiento natural de carrera del cuerpo.

promociona un mecanismo de inclinación pendiente de patente, que crea una elipse que emula el movimiento natural de carrera del cuerpo. Symbio SwitchCycle™ funciona como una bicicleta vertical 2 en 1 con marcha sin el sillín, 100 niveles de resistencia, macromarchas para saltos de resistencia en sprints grupales y posicionamiento guiado por sensores para una comodidad óptima.

funciona como una bicicleta vertical 2 en 1 con marcha sin el sillín, 100 niveles de resistencia, macromarchas para saltos de resistencia en sprints grupales y posicionamiento guiado por sensores para una comodidad óptima. Symbio™Recumbent Cycle elimina las conjeturas sobre el ajuste del asiento con orientación en pantalla sobre el asiento y el posicionamiento.

El expositor de Life Fitness también contará con bicicletas de interior ICG recientemente actualizadas, específicamente los modelos IC5 e IC6 como parte de la solución Group Cycling de la empresa.

Aspectos destacados de la cartera de fuerza

Además de Symbio, el expositor de Life Fitness también contará con una variedad de nuevos productos de la cartera de fuerza de la marca de fitness. Junto con nuevos bancos, máquinas Insignia con fitness conectado y unidades cargadas con placas Hammer Strength, el expositor destacará la polea ajustable doble con estabilización progresiva y el Assisted Nordic Ham.

Dual Adjustable Pulley : La polea ajustable doble establece el estándar de versatilidad y efectividad del entrenamiento, permitiendo actividades de fuerza casi infinitas para beneficiar a los deportistas que buscan una mayor variedad e instalaciones que desean maximizar su espacio en el piso de fuerza.

: La polea ajustable doble establece el estándar de versatilidad y efectividad del entrenamiento, permitiendo actividades de fuerza casi infinitas para beneficiar a los deportistas que buscan una mayor variedad e instalaciones que desean maximizar su espacio en el piso de fuerza. Assisted Nordic Ham: Hammer Strength Assisted Nordic Ham es un producto cargado con placas que permite a los atletas ejecutar rizos nórdicos de isquiotibiales de rango completo. Este producto presenta un ajuste único para adaptarse a usuarios de diferentes tamaños y un diseño contrapesado, lo que significa que cuanto más peso agrega un usuario, más fácil se vuelve el rizo.

Aspectos destacados de soluciones digitales

La compañía también se complace en lanzar Life Fitness Digital Solutions, la evolución del conjunto de plataformas de software que conecta los equipos de Life Fitness con herramientas para ofrecer experiencias de entrenamiento más personalizadas para entrenadores y usuarios, al tiempo que maximiza la rentabilidad para los operadores de las instalaciones.

Sistema Life Fitness Connect, que incluye Connect Kit, Trainer Connect y la aplicación Connect orientada al deportista: El sistema Connect integra perfectamente las zonas funcionales, de fuerza y cardiovasculares de Life Fitness; los deportistas pueden recibir seguimiento completo y orientación sobre el entrenamiento a través de la nueva aplicación Connect; los formadores pueden ofrecer entrenamiento personalizado a través de Trainer Connect. Estas herramientas de Life Fitness, incluidos sensores de seguimiento para equipos de fuerza, son parte de la adquisición de tecnología por parte de la empresa del Sony Startup Acceleration Program.

Facility Connect es la plataforma de gestión de activos de próxima generación para mantener un rendimiento óptimo de los equipos y tomar decisiones basadas en datos para gestionar instalaciones, proporcionar contenido de vídeo personalizado y personalizar opciones de equipos.

Life Fitness también anunció recientemente una asociación con Pavigym, LFX x Bootiq presenta espacios de entrenamiento LFX para grupos pequeños de Life Fitness, complementados con el software Bootiq de Pavigym, que convierte toda la experiencia de entrenamiento en un concepto de entrenamiento emocionante, inmersivo y gamificado.

Actividades en el sitio

En FIBO 2024 en Colonia, Alemania, Life Fitness estará ubicado en el pabellón 6, expositor 6A53 y 6C54, del 11 al 14 de abril, y ofrecerá varias actividades in situ, que incluyen:

Una oportunidad de experimentar la serie Symbio, la nueva colección de productos ultra-premium.

Una oportunidad para probar otros productos Life Fitness y Hammer Strength.

Sesiones grupales informativas con Shaun Stafford , preparador físico y dos veces campeón mundial de fitness, el jueves 11 de abril; y sesiones grupales informativas con el equipo de Life Fitness del 11 al 12 de abril.

