(Información remitida por la empresa firmante)

- Cinco años de moda con propósito: LILYSILK renueva su colaboración con la National Breast Cancer Foundation para la campaña "A Bloom of Care"

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca de seda líder mundial dedicada a inspirar a las personas a vivir de manera espectacular, anunció la renovación de su colaboración con la National Breast Cancer Foundation, Inc. (NBCF) mediante una nueva campaña titulada "A Bloom of Care", que presenta una nueva colección de ropa de dormir inspirada en la flor de lirio.

Desde 2022, LILYSILK y la NBCF colaboran a través de donaciones monetarias y en especie, así como mediante campañas de marketing con causa. En un periodo de cinco años, LILYSILK ha aportado 82.057,38 dólares a la NBCF, contribuyendo a brindar educación sobre salud mamaria a 32 mujeres, apoyar a 144 hospitales asociados, facilitar 23 mamografías, ayudar a 123 pacientes a gestionar su atención médica y movilizar a 1.558 voluntarios.

Su renovada colaboración se centra en la colección Lily Embrace, que amplía la ya existente colección Hope.

La colección Lily Embrace

La campaña celebra la fortaleza serena y la resiliencia de las mujeres, presentando el cuidado como una fuerza que crece a través del autocuidado y el apoyo mutuo. Inspirado en el lirio —símbolo de renovación, compasión y fortaleza—, el estampado *Lily Embrace* presenta delicados motivos florales y líneas suaves y fluidas en una paleta de colores reconfortante, evocando un abrazo cálido y protector.

La colección Lily Embrace presenta tres prendas de dormir confeccionadas en seda charmeuse de 19 mommes de origen responsable, caracterizadas por un brillo perlado en el anverso y un acabado mate en el reverso: el camisón corto de seda estampada Hope, el conjunto de pijama de seda estampada Hope y el conjunto de pijama largo de seda estampada Hope.

Desde el 11 de septiembre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, LILYSILK donará el 20 % de las ventas brutas al por menor de esta colección a la NBCF, apoyando a las personas afectadas por el cáncer de mama mediante la detección temprana, la educación y los servicios de apoyo.

"En LILYSILK, creemos que la belleza no se limita a lo que creamos; también reside en el cuidado que brindamos: a nosotros mismos, a los demás y a las comunidades que nos rodean", afirmó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "A través de nuestra colaboración continua con la NBCF, esperamos crear conciencia, fomentar el diálogo y apoyar la salud de la mujer en los años venideros".

"Agradecemos continuar nuestra colaboración con LILYSILK y su compromiso con Helping Women Now. Juntos, estamos marcando una diferencia significativa para las personas y familias afectadas por el cáncer de mama", afirmó Candice Hensley, directora de asociaciones estratégicas. "Es un verdadero honor contar con ellos como socios".

Para más información, visite el sitio web oficial de LILYSILK y siga a @lilysilk en Instagram y a @Lilysilk en Facebook.

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