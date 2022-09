La línea de demostración de Cell Impact Forming™ se instalará en Japón

ESTOCOLMO, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) creará una línea de demostración de placas de flujo Cell Impact Forming™ en Japón en colaboración con el principal proveedor japonés de piezas de automóvil F.C.C. Co., Ltd.

Durante varios años, Cell Impact ha llevado a cabo proyectos de desarrollo de clientes para placas de flujo en Japón, un importante mercado de pilas de combustible y equipos de electrólisis. El mercado japonés es también uno de los más exigentes del mundo y requiere una perspectiva a largo plazo y un trabajo sistemático para tener éxito. En este contexto, a principios de 2021 se creó Cell Impact Japan Inc. para adaptarse mejor a las exigencias del mercado y reforzar las capacidades de comercialización de la empresa.

En colaboración con F.C.C., uno de los principales proveedores mundiales de piezas de automóvil, Cell Impact se complace en anunciar que se instalará una línea de conformación de placas de flujo de Cell Impact Forming en las instalaciones de F.C.C. en Hamamatsu (Japón).

Durante un largo periodo de tiempo, esta iniciativa demostrará la tecnología de formación y producción de placas de flujo de Cell Impact, escalable, ecológica y rentable, a clientes actuales y potenciales.

"F.C.C. ha descubierto que Cell Impact Forming es una forma única y rentable de producir placas de flujo. Por eso nos complace tanto haber creado un equipo conjunto con Cell Impact para llevar a cabo actividades de demostración de la producción aquí en Japón, de modo que el sector de las pilas de combustible pueda conocer mejor esta prometedora tecnología", afirma Yoshifumi Fuchigami, director de operaciones de F.C.C.

"Estamos encantados de haber establecido una relación con F.C.C., una empresa verdaderamente profesional con tecnologías de fabricación y conocimientos técnicos de vanguardia, y de tener la oportunidad de demostrar las ventajas de la tecnología de Cell Impact Forming con ellos en Japón", afirmó Shigeru Nakagawa, Director General de Cell Impact Japan Inc.

"F.C.C. tiene un gran interés en esta industria y, con su ayuda, estoy seguro de que llevaremos a cabo las actividades de demostración de forma excelente", concluyó Pär Teike, consejero delegado de Cell Impact.

Se espera que la línea de Cell Impact Forming en F.C.C. se ponga en funcionamiento este otoño.

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) es un proveedor mundial de placas de flujo avanzadas para fabricantes de pilas de combustible y electrólisis. La empresa ha desarrollado y patentado un método único de conformación a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformación convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de conformación respetuosa con el medio ambiente que no consume agua ni apenas energía eléctrica.

La acción de Cell Impact cotiza en el Nasdaq First North Growth Market y FNCA Sweden AB es el asesor certificado (CA) de la empresa. Información de contacto: +46 8-528 00 399 o info@fnca.se.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888195/Cell_Impact_AB_frontal.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888197/Cell_Impact_AB_side.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1888196/Cell_Impact_AB_Logo.jpg