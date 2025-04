LINKIN PARK arrasará en el espectáculo de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi

(Información remitida por la empresa firmante)

- LINKIN PARK arrasará en el espectáculo inaugural de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi

Pepsi revela que las icónicas superestrellas mundiales encabezarán el 'Kick Off Show' anual de la final de la UCL que no se puede perder.

LINKIN PARK ha compuesto y grabado un nuevo y electrizante remix que fusiona su sonido característico con la cultura del fútbol europeo.

El tema principal aparece en un cortometraje para celebrar el anuncio.

Pepsi y UC3 se complacen anunciar que LINKIN PARK encabezará el espectáculo inaugural de la final de la UEFA Champions League, presentado por Pepsi, el 31 de mayo en el Munich Football Arena. Pepsi y la UEFA volverán a celebrar la final con su esperado preludio, un evento que promete ser una experiencia inolvidable a pocos minutos del partido.

LINKIN PARK regresó recientemente a la fama con el lanzamiento de FROM ZERO, su primer nuevo álbum en siete años. El álbum alcanzó la cima de las listas de éxitos mundiales e incluye los éxitos número 1 "Heavy Is The Crown" y "The Emptiness Machine", que se convirtió en la canción de rock más escuchada de 2024 con más de 250 millones de reproducciones. Cabe destacar que, según Billboard, LINKIN PARK fue la única banda de rock en superar los 2.000 millones de reproducciones anuales en 2024. Este impulso continúa este año con su nuevo y apasionante sencillo "Up From The Bottom", de su próximo álbum From Zero (Deluxe Edition), que se lanzará el 16 de mayo. Mientras tanto, la banda continúa con su masiva From Zero World Tour, que comenzará en Austin, Texas, el 26 de abril, recorrerá estadios con entradas agotadas en Europa durante el verano y culminará en Sudamérica este otoño.

Ahora, para 2025, LINKIN PARK lleva su nueva era a nuevas alturas al anunciar que participarán en el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi, con un repertorio que representa lo mejor de su legado, pasado y presente.

Para anunciar esta icónica colaboración, LINKIN PARK ha compuesto y grabado un nuevo y electrizante remix que se presenta en un cortometraje para celebrar el anuncio. El tema principal fusiona el sonido icónico de la banda con la cultura del fútbol europeo, incorporando los riffs inmediatamente reconocibles de su éxito 4 veces platino "Numb", con sonidos inspirados en la UEFA Champions League: el golpe de cuero, el silbato de un tiro libre, los sonidos de los aficionados más apasionados del mundo. El cortometraje ofrece una interpretación emotiva del nuevo tema, junto con imágenes vibrantes de la UEFA Champions League, rindiendo homenaje a la forma en que el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi fusiona fútbol y entretenimiento para crear una noche de entretenimiento épico.

LINKIN PARK comentó: "Con nuestro nuevo álbum y la gira en curso, la energía y el entusiasmo de los fans nos han desbordado. Estamos deseando compartir esa misma energía y entusiasmo en el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi. Esto marca una experiencia totalmente nueva para nosotros como banda, y estamos emocionados de compartir algunas de nuestras canciones favoritas del pasado y del presente, con miles de asistentes y millones de espectadores de todo el mundo."

Eric Melis, vicepresidente de Marketing de Marca Global de Pepsi en PepsiCo añadió: "Nos enorgullece anunciar que una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI encabezará el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi. Este es nuestro noveno año reuniendo a millones de espectadores de todo el mundo, y LINKIN PARK sin duda ofrecerá un espectáculo inigualable, en directo desde el Estadio de Fútbol de Múnich en Alemania. Nos complace trabajar con un grupo de artistas que viven nuestra filosofía Thirsty For More, que refleja el mismo espíritu de innovación y audacia que Pepsi encarna, y estamos deseando ver la reacción de los fans ante este espectáculo ineludible."

Guy-Laurent Epstein, codirector general, UC3, dijo: "El espectáculo inaugural de la final de la UEFA Champions League de este año, presentado por Pepsi, promete ser un momento espectacular, con una de las bandas de rock más emblemáticas del mundo tocando en directo minutos antes del partido más importante del fútbol europeo de clubes. Junto con Pepsi, nos enorgullece seguir mejorando la experiencia de los aficionados, tanto en el estadio como para los millones de espectadores de todo el mundo, con entretenimiento inolvidable dentro y fuera del campo."

Una vez más, Pepsi y la UEFA celebraron la final de la UEFA Champions League con una actuación musical memorable presntando a los artistas más emblemáticos del mundo y uniendo a los aficionados al fútbol y a la música en un espectáculo cautivador. El Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League, presentado por Pepsi, se emitirá en todo el mundo y territorios, minutos antes del inicio de la cita más importante del calendario de clubes de fútbol, y es la encarnación de la plataforma global "Thirsty For More" de Pepsi.

Los aficionados pueden sintonizar el Kick Off Show a través de su emisora local y del canal oficial de YouTube de la UEFA. Se anima a los aficionados a mantenerse al día siguiendo a Pepsi en Instagram, X (antes Twitter), y Facebook.

