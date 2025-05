LINKIN PARK en el espectáculo inaugural de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi®

LINKIN PARK ROCK THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW PRESENTED BY PEPSI

MILLONES DE AFICIONADOS DE TODO EL MUNDO SINTONIZARON LA ACTUACIÓN DE LA ICONICA BANDA DE ROCK ANTES DEL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DEL FÚTBOL DE CLUBES.

MUNICH, 31 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – Las superestrellas mundiales LINKIN PARK ofrecieron una actuación excepcional en el Munich Football Arena durante el espectáculo inaugural de la Final de la UEFA Champions League de este año, presentado por Pepsi. Una de las bandas de rock más icónicas del mundo actuó en directo, minutos antes del partido más importante del fútbol europeo de clubes. El esperado espectáculo ofreció una experiencia inolvidable a los miles de espectadores en el estadio y a los millones de espectadores de todo el mundo.

El espectáculo inaugural de la Final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi tuvo lugar ante un público con entradas agotadas antes del épico encuentro entre el Paris Saint-Germain y el FC Internazionale Milano. LINKIN PARK deleitó a sus fans con una actuación emocionante, con sus canciones favoritas, un escenario icónico y efectos especiales de primera clase.

LINKIN PARK regresó recientemente a la fama con el lanzamiento de FROM ZERO, su primer álbum nuevo en siete años. El álbum alcanzó la cima de las listas de éxitos mundiales e incluye los éxitos número 1 "Heavy Is The Crown" y "The Emptiness Machine", que se convirtió en la canción de rock más popular de 2024 con más de 250 millones de reproducciones. Cabe destacar que, según Billboard, LINKIN PARK fue la única banda de rock en superar los 2.000 millones de reproducciones anuales en 2024.

Ahora, la banda ha llevado su nueva era a un nuevo nivel uniendo a los aficionados al fútbol y a la música con una actuación fascinante con un repertorio que representa lo mejor de su legado, pasado y presente. A lo largo de la actuación, LINKIN PARK ofreció una interpretación enérgica, como siempre, de éxitos icónicos como "In The End" y "Numb", así como "Heavy Is The Crown" y "The Emptiness Machine" de su nuevo álbum FROM ZERO (Edición Deluxe), lanzado el 16 de mayo. Los aficionados ya pueden disfrutar de LINKIN PARK en su Gira Mundial From Zero, con todas las fechas y entradas disponibles en linkinpark.com/tour.

La lista de canciones también incluyó un segmento del tema que LINKIN PARK grabó para celebrar el anuncio oficial en abril, fusionando el icónico sonido de la banda con la cultura del fútbol europeo. Incorporando sonidos inspirados en la UEFA Champions League —el golpe de la pelota, el silbato de un tiro libre, los sonidos de los aficionados más apasionados del mundo—, el segmento fue un guiño directo a los aficionados al fútbol en el estadio y en todo el mundo.

La destacada actuación de LINKIN PARK combinó artistas enmascarados con capas ondulantes, una dinámica coreografía de banderas y efectos especiales de vanguardia para crear una fusión visualmente impactante de música, movimiento y diseño.

Con profundas raíces históricas en el deporte y la música, Pepsi se enorgullece de presentar cada año el espectáculo inaugural de la Final de la UEFA Champions League, fusionando el mundo del fútbol y la música para crear una noche de entretenimiento épico. Este evento trascendental continúa presentando a los artistas más icónicos y une a los aficionados al fútbol y a la música en un espectáculo cautivador, encarnando la plataforma global "Thirsty For More" de Pepsi.

