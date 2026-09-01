(Información remitida por la empresa firmante)

- Las listas de deseos ahora son listas de espera: las probabilidades de entrar en los eventos más populares del mundo

El índice de acceso inaugural de Jade Peak analizó decenas de eventos y expediciones al aire libre tras crear un registro de más de 300 actividades en 90 países.

MADRID, 1 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Para muchos de los eventos más solicitados del mundo, es posible que ahora tengas que esperar años para asistir debido a la cantidad de solicitantes. El Maratón de Nueva York aceptó solo al 1 % de sus 240.000 solicitantes de la lotería pública este año. Al ritmo actual, conseguir una reserva para hacer rafting en el Gran Cañón podría tardar hasta 18 años.

Jade Peak, una empresa editorial y organizadora de expediciones de viajes, publicó hoy la primera edición de su Índice de Acceso, "Las listas de deseos ahora son listas de espera". El informe creó un registro de más de 300 actividades al aire libre en 90 países y luego analizó docenas de viajes utilizando factores como el coste, el estándar de calificación y el tiempo para agotar las plazas.

La probabilidad de que alguien entre a través del sistema de lotería pública está disminuyendo, mientras que las tarifas apenas han variado.

"Para los residentes de EE.UU., nueve de cada diez parques nacionales estadounidenses cobran la misma tarifa de entrada que en 2020", dijo Marina Herraiz, cofundadora de Jade Peak. "En términos reales, esto representa una reducción de precio frente a la inflación".

Para los viajeros, el consejo de Herraiz es priorizar los eventos que les dan prioridad. "Algunos organizadores tienen rutas especiales para quienes solicitan plaza repetidamente, donde las entradas se duplican cada año consecutivo".

Junto con el informe, Jade Peak publicó las Directrices para Organizadores de Eventos. "Es un documento en constante actualización que esperamos mantener con los organizadores de eventos", declaró Ian Zhang, cofundador de Jade Peak. "Nuestro objetivo es definir estándares justos y equitativos para los años venideros".

El informe, el conjunto de datos y los gráficos son de libre lectura y reutilización con atribución bajo CC BY 4.0 en https://jadepeak.com/research

Acerca de Jade Peak

Jade Peak es una empresa editorial y de expediciones de viajes con sede en Madrid. El Índice de Acceso es su serie anual sobre el acceso a viajes muy solicitados. Jade Peak no tiene ninguna relación financiera con ninguna de las entidades mencionadas y no acepta ningún pago por su inclusión, clasificación, mención o exclusión.

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