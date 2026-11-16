(Información remitida por la empresa firmante)

-Loftware adquirirá Seagull Software, uniendo soluciones de identificación de productos para prestar servicio a empresas en toda la cadena de suministro

Esta combinación ofrece a los clientes una cobertura integral, desde el diseño y la creación gráfica de las etiquetas de los productos hasta las capacidades de seguimiento y rastreo.

Resumen de noticias:

La adquisición de Seagull Software por parte de Loftware reúne soluciones complementarias que ayudan a las organizaciones a satisfacer sus necesidades actuales de identificación de productos, al tiempo que ofrecen una vía clara hacia el crecimiento futuro, la escalabilidad y la transformación digital.

La cartera combinada ayudará a las organizaciones a simplificar la identificación de productos, mejorar la trazabilidad y obtener una mayor visibilidad en sus cadenas de suministro globales, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de sus operaciones existentes.

Al combinar la plataforma empresarial de Loftware con el alcance global y la consolidada tecnología de etiquetado de Seagull Software, los clientes se beneficiarán de una mayor capacidad de innovación, un cumplimiento normativo más sólido y una mejor colaboración en la cadena de suministro entre los socios comerciales.

PORTSMOUTH, N.H., 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, el mayor proveedor a nivel mundial de soluciones de etiquetado empresarial y gestión de diseños, ha anunciado hoy que ha acordado la adquisición de Seagull Software, desarrolladora de BarTender, una plataforma de etiquetado empresarial y trazabilidad en la cadena de suministro, reconocida a nivel global y utilizada por más de 250.000 organizaciones. Esta operación reúne a dos de las marcas más reconocidas del sector en el ámbito de la identificación y el etiquetado de productos, ofreciendo una solución integral para aquellas empresas que buscan garantizar una identificación de productos precisa en toda su cadena de suministro.

"Loftware y Seagull son dos organizaciones sólidas e independientes. Juntas, podemos acelerar la innovación en la identificación y trazabilidad de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes", afirmó Jim Bureau, presidente y consejero delegado de Loftware. "Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento normativo, ofrecer trazabilidad en la cadena de suministro y transformar la colaboración dentro de la cadena de suministro entre los socios comerciales; todo ello comenzando por nuestra base de clientes clave, que ahora compartimos".

"Durante cuatro décadas, más de 250.000 organizaciones han confiado en BarTender para impulsar sus operaciones de etiquetado", afirmó Jeff Hart, consejero delegado de Seagull Software. "Al combinar esa base sólida y de alcance global con la experiencia de Loftware en el ámbito empresarial, ofreceremos una solución más completa, eliminando los compromisos o concesiones a los que los clientes se han visto obligados a recurrir durante mucho tiempo. Juntos, aceleraremos la innovación para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes en materia de cumplimiento normativo, colaboración, etiquetado y trazabilidad".

Loftware ofrece una plataforma sólida de nivel empresarial para desafíos complejos de identificación de productos, incluida la gestión de SKU de múltiples sitios y de alto recuento, integración de proveedores y capacidades de resolución de códigos para marketing posventa. Con su tecnología BarTender, Seagull aporta una importante base instalada en múltiples industrias, además de soluciones de seguimiento y localización RFID. Juntas, las empresas ofrecen una cartera más completa de soluciones que permiten la colaboración en la cadena de suministro, incluida la identificación de productos, el diseño de etiquetas, la gestión de diseños artísticos, la trazabilidad global y la inteligencia de productos, con flujos de trabajo automatizados e informes empresariales.

Acerca de Loftware

Loftware es el líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, refuerzan la autenticidad y proporcionan trazabilidad en la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Ofrecemos tecnologías de etiquetado y envasado escalables y basadas en datos, que ayudan a las empresas a acelerar su llegada al mercado, mejorar la eficiencia y conectar productos físicos con experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y el respaldo de más de 40 años de innovación, Loftware brinda apoyo a clientes de diversos sectores, contando con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

Acerca de Seagull Software/BarTender

Seagull Software es un proveedor líder de software para la trazabilidad en la cadena de suministro y el etiquetado empresarial, destinado al diseño, la impresión y la automatización de la producción de etiquetas, códigos de barras y etiquetas RFID. Cada año, empresas de todos los tamaños y sectores incluidas las cadenas de suministro más grandes y dinámicas del mundo confían en las soluciones BarTender de Seagull para crear, gestionar, imprimir, marcar y codificar más de 100.000 millones de etiquetas, códigos de barras, etiquetas RFID, fechas y otros identificadores, garantizando así que sus productos sigan en movimiento, sean trazables y permanezcan seguros. La empresa tiene su sede central en Redmond, Washington, y cuenta con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia.

Contacto para medios de Loftware: Laura Hindley, directora principal, relaciones públicas y contenidos, lhindley@loftware.com

Contacto para medios de Seagull Software/BarTender: Jim Donaldson, director sénior, comunicación corporativa, jdonaldson@seagullsoftware.com

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