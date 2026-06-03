Loftware Cloud es reconocida como aplicación respaldada por SAP

(Información remitida por la empresa firmante)

-Loftware Cloud es reconocida como una aplicación respaldada por SAP que impulsa cadenas de suministro globales escalables y conectadas

El reconocimiento subraya el papel de Loftware Cloud a la hora de conectar proveedores, eliminar costosas incógnitas y permitir cadenas de suministro resilientes.

PORTSMOUTH, N.H., 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, líder mundial en identificación de productos y colaboración en la cadena de suministro, anunció hoy que Loftware Cloud ha sido reconocida como una aplicación avalada por SAP. Tras una rigurosa validación y pruebas por parte de SAP, Loftware Cloud se une a una selecta categoría de soluciones que amplían los entornos SAP con capacidades comprobadas. Este reconocimiento a la solución de etiquetado de Loftware refuerza su papel como tecnología fundamental para cadenas de suministro modernas, ágiles y conectadas.

Actualmente, las organizaciones dependen de complejas redes de suministro globales que requieren una coordinación impecable entre fabricantes, proveedores, operadores logísticos y socios. Dado que la identificación de productos desempeña un papel fundamental en el cumplimiento normativo, la trazabilidad, la eficiencia operativa y la capacidad de escalar y atender a clientes a nivel mundial, las empresas necesitan soluciones que garanticen la coherencia y la fiabilidad en cada etapa de la cadena de suministro.

Loftware Cloud aborda este desafío proporcionando una plataforma unificada basada en la nube que estandariza la identificación de productos y conecta a los socios comerciales en operaciones globales. Al garantizar un etiquetado preciso en origen, las empresas pueden evitar interrupciones operativas, mantener el cumplimiento de las normativas globales en constante evolución y asegurar un flujo de productos eficiente. Gracias a su flexibilidad para escalar a través de proveedores, socios y mercados, Loftware Cloud permite a las organizaciones expandir sus operaciones sin dejar de ofrecer un servicio fiable a sus clientes.

Integrado con entornos SAP existentes, incluyendo SAP ECC y otras aplicaciones locales como WWI, GLM y Adobe Forms, Loftware Cloud también permite a las organizaciones migrar la identificación de productos a la nube sin interrumpir las operaciones actuales. Esto permite a las empresas modernizar el etiquetado hoy mismo, al tiempo que garantiza que su infraestructura de identificación de productos esté preparada para una transición fluida a SAP S/4HANA Cloud.

"Este reconocimiento refleja la importancia estratégica de la colaboración en la cadena de suministro y el papel que desempeña la identificación de productos para facilitarla", afirmó Jim Bureau, presidente y consejero delegado de Loftware. "Como aplicación respaldada por SAP, Loftware Cloud ofrece a las organizaciones de todos los sectores mayor confianza para ampliar sus entornos SAP con una plataforma fiable que mantiene las cadenas de suministro en movimiento y a los socios conectados. También ayuda a mitigar los riesgos de cumplimiento y las costosas incógnitas; desde etiquetas erróneas y envíos rechazados hasta paradas de producción, discrepancias de inventario y cuellos de botella ocultos que pueden poner en peligro los ingresos y la continuidad operativa. Con Loftware, todo está a la vista: visibilidad, control y mitigación de riesgos en todas las operaciones de su cadena de suministro."

Loftware Cloud ayuda a las organizaciones a gestionar la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales, facilitando la colaboración entre las empresas y sus redes de proveedores. Mediante la identificación estandarizada de productos y el intercambio de datos en tiempo real, las empresas pueden garantizar que los proveedores produzcan etiquetas que cumplan con los requisitos de marca, normativos y operativos antes de que los productos entren en la cadena de suministro. Al permitir una identificación precisa en origen, las organizaciones pueden reducir los costosos retrasos en el etiquetado y los envíos, mantener el cumplimiento de las normativas globales en constante evolución y garantizar que los productos se muevan de manera eficiente a través de los canales de fabricación, distribución y venta minorista.

"Las innovaciones del ecosistema son esenciales para la visión de SAP y para ofrecer la empresa inteligente a sus clientes", afirmó Darryl Gray, vicepresidente global de Monetización y Éxito de Soluciones para Socios de Software en SAP. "Felicitamos a Loftware por haber obtenido la certificación de aplicación respaldada por SAP para su solución. Socios como Loftware están en una posición privilegiada para ayudarnos a implementar una estrategia centrada en la nube con innovaciones integradas, que han demostrado aportar valor y resolver desafíos empresariales clave".

Las aplicaciones respaldadas por SAP cuentan con la certificación premium de SAP, que incluye seguridad adicional, pruebas exhaustivas y mediciones comparativas de resultados.

Acerca de Loftware

Loftware es líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones en la nube impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, mejoran la autenticidad y ofrecen trazabilidad de la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Proporcionamos tecnologías de etiquetado y embalaje escalables y basadas en datos que ayudan a las empresas a acelerar el lanzamiento al mercado, mejorar la eficiencia y conectar los productos físicos con las experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y respaldada por más de 40 años de innovación, Loftware presta servicios a clientes de diversos sectores con oficinas en EE.UU., Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

Contacto para medios: Laura Hindley, directora senior de RR.PP. y Comunicaciones, lhindley@loftware.com

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener información y avisos adicionales sobre marcas registradas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/loftware-cloud-es-reconocida-como-aplicacion-respaldada-por-sap-302790283.html