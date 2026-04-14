Loftware presenta Loftware Connect, estableciendo un nuevo estándar para las cadenas de suministro conectadas

(Información remitida por la empresa firmante)

- Una plataforma digital segura que transforma la colaboración con los proveedores para ayudar a los clientes a lograr flexibilidad, crecimiento y una comercialización más rápida

PORTSMOUTH, N.H., 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Loftware anunció hoy el lanzamiento de Loftware Connect, una nueva plataforma transformadora que redefine la forma en que las organizaciones gestionan la identificación de productos en las cadenas de suministro globales. Loftware Connect, que representa el lanzamiento tecnológico más importante en la historia de la compañía, presenta la primera red segura y escalable del sector que conecta a las empresas con sus socios comerciales, reemplazando la coordinación fragmentada con una base digital unificada diseñada para mejorar la resiliencia, el cumplimiento y la velocidad.

En una era marcada por la volatilidad, la fortaleza de las cadenas de suministro depende de su eslabón más débil. Un solo fallo en la precisión de la identificación del producto, el cumplimiento normativo o la autenticación puede paralizar las líneas de producción, retrasar los envíos, provocar retiradas de productos y erosionar la confianza en la marca. A medida que las redes de la cadena de suministro se vuelven más distribuidas y los requisitos normativos más complejos, los sistemas tradicionales aislados ya no pueden seguir el ritmo.

Loftware Connect aborda este desafío trasladando la identificación de productos de sistemas empresariales aislados a una red colaborativa dinámica. La plataforma establece conexiones digitales estructuradas entre las organizaciones y sus socios comerciales, creando visibilidad y gobernanza en cada interacción que respalda la identificación del producto y la ejecución de la cadena de suministro.

Con Loftware Connect, estamos construyendo la infraestructura de confianza para el comercio global moderno, afirmó Jim Bureau, consejero delegado de Loftware. Durante décadas, la identificación de productos se ha gestionado dentro de las instalaciones de la empresa. Pero los productos se mueven a través de fronteras, proveedores, co-envasadores y centros de distribución, lo que genera costosas incertidumbres, como un componente mal etiquetado que retrasa una línea de montaje o provoca multas normativas. El futuro exige una colaboración rápida y fluida. Loftware Connect garantiza que cada socio, cada proceso y cada identidad de producto estén alineados, de modo que cuando se produzca una interrupción, nuestros clientes se anticipen. Con Loftware, todo está al alcance de la mano.

Al permitir a las organizaciones incorporar proveedores de forma rápida y a gran escala, estandarizar los procesos de identificación de productos en todas las regiones y garantizar la precisión en cada punto de entrega, Loftware Connect ofrece resultados empresariales medibles. Las empresas pueden reducir los envíos rechazados, evitar multas normativas, disminuir los costes operativos y de cumplimiento, y acelerar el procesamiento de pedidos, al tiempo que mejoran la rotación de inventario y minimizan el tiempo de inactividad en sus operaciones globales.

A medida que las interrupciones se vuelven inevitables —ya sea por cambios normativos, inestabilidad geopolítica o fluctuaciones en la demanda del mercado—, las organizaciones que pueden visualizar su red de proveedores y coordinarse en tiempo real obtienen la agilidad necesaria para adaptarse rápidamente. Loftware Connect proporciona la velocidad y el control necesarios, ayudando a las organizaciones a transformar la información en acciones rápidas y seguras.

Loftware Connect representa un cambio trascendental para nuestra industria, indicó Michelle Northey, directora de producto de Loftware. Diseñamos esta solución para validar las características esenciales de una red de socios comerciales conectados: conexiones seguras, colaboración gestionada y distribución controlada de información. Este es el comienzo de un camino más amplio hacia una coordinación de la cadena de suministro inteligente y basada en la red, que seguirá expandiéndose para abordar los mayores desafíos de la cadena de suministro de nuestros clientes.

Loftware Connect sienta las bases de esta red mediante la gestión segura de conexiones y la colaboración basada en espacios de trabajo, que reemplazan la coordinación manual por correo electrónico con una experiencia digital centralizada. Las organizaciones pueden invitar y gestionar proveedores mediante un proceso estructurado, realizar un seguimiento de la incorporación en tiempo real y permitir que los proveedores se registren y participen directamente en la red, lo que reduce significativamente la carga administrativa y acelera la obtención de valor.

Dentro de la plataforma Loftware Connect, los espacios de trabajo compartidos crean entornos controlados para la colaboración, lo que permite a las empresas distribuir instrucciones de impresión estandarizadas. Cada punto de conexión en la cadena de suministro define cómo desea que se identifiquen los productos y publica de forma segura ese formato en la red. Los socios comerciales autorizados simplemente se suscriben a ese punto de conexión, identificando y etiquetando automáticamente los productos de la manera requerida para que sus socios reciban la mercancía sin necesidad de acceso directo a las plantillas de etiquetas ni a los sistemas centrales.

Este enfoque garantiza el cumplimiento normativo a la vez que simplifica la ejecución. Al formalizar la forma en que se distribuyen y gestionan los requisitos de identificación, Loftware introduce un modelo escalable y de baja intervención para la impresión de proveedores que permite a las organizaciones modificar los requisitos sin interrumpir a los proveedores; ahorrando a las empresas miles de millones y mejorando la coherencia operativa en las cadenas de suministro globales.

Con este lanzamiento, Loftware establece un nuevo estándar en la gestión de la identidad de productos en un mundo conectado, vinculando de forma segura sistemas, socios y procesos en una red unificada diseñada para la velocidad, la escalabilidad y la confianza. Únase al próximo seminario web para obtener más información.

Acerca de Loftware

Loftware es líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones basadas en la nube impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, mejoran la autenticidad y ofrecen trazabilidad de la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Proporcionamos tecnologías de etiquetado y embalaje escalables y basadas en datos que ayudan a las empresas a acelerar su lanzamiento al mercado, mejorar la eficiencia y conectar los productos físicos con las experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y respaldada por más de 40 años de innovación, Loftware presta servicios a clientes de diversos sectores con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

Contacto para medios: Laura Hindley, Senior PR & Communications Manager, lhindley@loftware.com

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