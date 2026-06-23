(Información remitida por la empresa firmante)

LONGi: Los ingresos anuales de las plantas solares aumentaron en 67.000 euros por cada 10 hectáreas con un nuevo panel solar de alta eficiencia diseñado para el segmento de servicios públicos

MÚNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- LONGi, líder mundial en tecnología de energía verde, ha dado a conocer su serie de módulos solares Hi-MO9 Prime en Intersolar Europe (expositor A2.170). Como la última incorporación a la plataforma de módulos de contacto posterior (BC) de LONGi, el Hi-MO9 Prime está diseñado para proyectos solares a gran escala donde la eficiencia del terreno, la fiabilidad a largo plazo y la rentabilidad del ciclo de vida son fundamentales. Gracias a su potencia de hasta 680 W y una eficiencia de hasta el 25,2%, esta serie establece un nuevo referente de rendimiento para la industria solar global.

Maximizar el rendimiento en mercados europeos con escasez de tierras

Los promotores energéticos se enfrentan a mayores limitaciones en cuanto a disponibilidad de terrenos, normativa medioambiental y capacidad de la red eléctrica. Para contrarrestar estos desafíos, los diseños de proyectos modernos presentan una mayor relación de cobertura del suelo (RCS) para maximizar la capacidad instalada por hectárea. Sin embargo, la proximidad entre las filas aumenta los riesgos de sombreado, irradiación desigual y la consiguiente disminución del rendimiento. El módulo Hi-MO9 Prime está diseñado para solucionar estos problemas espaciales, lo que permite una capacidad instalada por unidad de superficie sustancialmente mayor en comparación con los módulos convencionales sin protección contra sobretensiones.

En la modelización de proyectos con alto GCR, el módulo puede aumentar la capacidad instalada total en un 4,62% en condiciones idénticas de superficie y distribución. Un escenario de proyecto de 10 hectáreas en Reino Unido, diseñado con un GCR del 50%, mostró que los módulos convencionales sin BC alcanzan una capacidad instalada de 12,00 MW, mientras que Hi-MO9 Prime alcanza 12,56 MW en la misma parcela. Esto se traduce en una ganancia anual de producción de energía de aproximadamente 648.4 MWh, lo que representa más de 67.430 € de ingresos anuales adicionales para los propietarios de activos.

Los avances tecnológicos aumentan la eficiencia, la fiabilidad estructural y el rendimiento a largo plazo

Construido sobre la avanzada arquitectura de celdas HPBC2.0 (Hybrid Passivated Back Contact) de LONGi, el Hi-MO9 Prime representa un salto tecnológico. Al ubicar todos los contactos eléctricos en la parte posterior de la celda, la superficie frontal permanece completamente despejada, maximizando la absorción de luz y aumentando el valor a largo plazo para implementaciones globales a gran escala. También ofrece una tolerancia superior al sombreado parcial para proteger los ingresos de los propietarios de activos. Su estructura de celdas BC altamente paralelas reduce las pérdidas eléctricas causadas por el sombreado localizado debido a obstrucciones entre filas, polvo, hojas caídas u otros objetos temporales. Cuando una sola celda está sombreada, el Hi-MO9 Prime puede reducir la pérdida de potencia en más del 70% en comparación con los módulos convencionales sin BC.

El módulo dispone de la tecnología patentada de conexión selectiva de aleación a temperatura ambiente (STAC) de LONGi, que minimiza la tensión térmica localizada durante la fabricación y mejora significativamente la estabilidad a largo plazo a nivel de celda. Para proyectos a gran escala, este nivel general de fiabilidad de ingeniería es esencial para proteger el valor del activo durante 30 años.

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