Longsys y Lexar presentan sus soluciones de almacenamiento industrial, automotriz y Edge AI en electronica 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Longsys (301308.SZ/09976.HK) y su marca internacional de almacenamiento de alta gama para el consumidor, Lexar, exhibirán en electronica 2026 en Múnich, Alemania, del 10 al 13 de noviembre. Bajo el lema "Almacenamiento integrado que potencia la Edge AI", Longsys lanza una unidad mSSD de amplio rango de temperatura de grado industrial y presenta soluciones de almacenamiento para el sector automotriz y de Edge AI para equipos industriales, vehículos inteligentes y dispositivos inteligentes.

mSSD industrial de amplio rango de temperatura

El nuevo mSSD de amplio rango de temperatura de grado industrial XP2390Mi está dirigido a aplicaciones periféricas exigentes como la inspección de IA industrial, el control periférico, los dispositivos para exteriores y la robótica integrada. Compatible con temperaturas de -40 °C a 85 °C e incorporando PCIe Gen44 y NVMe 2.0, ofrece capacidades de 128 GB a 1 TB, con velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 7400/6200 MB/s.

Su diseño SiP (System-in-Package) integra el controlador, la memoria flash NAND y los componentes pasivos en un solo paquete, lo que reduce las uniones de soldadura a nivel de placa y los riesgos de fallos asociados. Cuenta con resistencia al polvo y al agua con clasificación IP57, resistencia a golpes y vibraciones, protección antisulfuración, protección contra pérdida de energía a nivel de firmware y funciones de seguridad. La versión de 1 TB ofrece una resistencia de entre 600 y 800 TBW. El producto ofrece extensiones opcionales de gestión térmica y factores de formatos M.2, incluidos los 2230, 2242 y 2280, lo que proporciona a los clientes una mayor flexibilidad para diferentes requisitos de espacio para dispositivos e integración mecánica.

Almacenamiento automotriz para vehículos inteligentes

Longsys ofrece memorias UFS, eMMC y LPDDR de calidad automotriz, así como memorias flash NAND SPI de calidad industrial/automotriz. UFS 4.1 incorpora el controlador WM7400 de 5 nm desarrollado por Wisemem, que ofrece velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 4200/4000 MB/s y capacidades de 128 GB a 512 GB. La cartera de productos es compatible con sistemas integrados en vehículos, registro de datos y futuras aplicaciones de IA a bordo.

Las capacidades de almacenamiento para el sector automotriz de Longsys están respaldadas por la certificación de fiabilidad AEC-Q100, el empaquetado y las pruebas internas, y la colaboración con más de 20 plataformas de chipsets, 20 fabricantes de automóviles y 60 proveedores de primer nivel. Lexar está presentando unidades USB para cámaras de salpicadero, tarjetas de memoria y tarjetas SD/microSD de grado industrial para la grabación continua en vehículos, incluido el uso en modo centinela.

Almacenamiento y memoria para Edge AI

Para PC con IA, cajas con IA y otros dispositivos de IA periféricos, Longsys está demostrando un host de IA con plataforma AMD impulsado por XP2380MA AISSD™ y AIDIMM™. El AISSD combina un nivel SLC estático de 128 GB para cargas de trabajo de IA exigentes con un nivel QLC de 512 GB/1,5 TB para modelos, aplicaciones y datos generales. Con el agente de almacenamiento iSA™, se habilita la carga experta de MoE bajo demanda y la orquestación de datos basada en SSD, lo que ayuda a extender la implementación del modelo más allá de la capacidad limitada de DRAM/VRAM. AIDIMM, basado en LPDDR5x, proporciona una interfaz de 256 bits y un ancho de banda de hasta 307,2 GB/s.

Otras características destacadas incluyen AILPBGA™, una solución de memoria integrada de alto ancho de banda; HLCache™ UFS, optimizada conjuntamente con Allwinner para mejorar la multitarea en dispositivos con memoria limitada; y UFS 4.1 con iSA, adaptada para la plataforma Snapdragon 8 Super Edition de sexta generación de Qualcomm. En la cumbre Snapdragon, la solución impulsó la inferencia local de extremo a extremo para un asistente MoE de parámetros 30B.

Desde aplicaciones industriales y automotrices hasta computación de IA periférica de la red, Longsys continúa impulsando el almacenamiento integrado a través de la innovación de productos y la colaboración en plataformas.

Acerca de Longsys

Fundada en 1999, Longsys (301308.SZ/09976.HK) es una empresa líder mundial en el sector de las memorias de semiconductores de marca propia, que integra I+D, diseño, embalaje y pruebas, fabricación y servicios de venta. Para obtener más información, visite https://www.longsys.com/ y siga a Longsys en LinkedIn y Facebook.

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