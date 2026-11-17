(Información remitida por la empresa firmante)

LONGWELL presenta un conjunto de herramientas para la selección de ventiladores axiales para la disipación de calor en centros de datos con refrigeración líquida

- Curvas de rendimiento, planos dimensionales y datos eléctricos de los ventiladores axiales LWAE3G EC y LWAA AC, todo consolidado de cara a que los ingenieros de los fabricantes de equipos originales puedan seleccionar rápidamente un modelo entre los que requieren mayor disipación de calor

NINGBO, China, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- LONGWELL (Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd.) publicó hoy un folleto de 12 páginas relacionado con la selección de ventiladores axiales para fabricantes de enfriadores secos, condensadores refrigerados por aire y unidades de rechazo de calor para exteriores que dan servicio a centros de datos refrigerados por líquido.

Como la refrigeración líquida directa transfiere el calor de los procesadores a los circuitos de líquido, los sistemas que utilizan disipación de calor exterior por aire siguen dependiendo del flujo de aire a través de intercambiadores de calor. Es por este motivo que la selección del ventilador debe tener en cuenta la resistencia de la bobina y otros componentes del equipo, además de las condiciones ambientales de diseño y los requisitos de funcionamiento.

El folleto incluye los ventiladores axiales LWAE3G EC en tamaños de 710, 800 y 900 mm, con versiones de aspiración y soplado, y los ventiladores axiales LWAA AC en tamaños de 500, 630 y 800 mm. Los modelos EC admiten control de velocidad de 0 a 10 V CC o PWM, al mismo tiempo que los modelos AC ofrecen opciones de velocidad fija. Los ingenieros pueden consultar las curvas y los planos de montaje correspondientes en función del caudal de aire, la presión estática, la fuente de alimentación y el espacio de instalación deseados.

La refrigeración de transformadores es otra parte dentro de la cartera de productos de LONGWELL. La compañía ya suministra ventiladores y componentes a clientes de refrigeración de transformadores. Su gama de ventiladores de flujo cruzado LWF está diseñada para la refrigeración por aire forzado de transformadores de tipo seco, dirigiendo el flujo de aire a lo largo de los conductos de refrigeración del bobinado. Esta gama de productos proporciona una opción adicional de componentes para fabricantes de transformadores e integradores de equipos de potencia que dan servicio a la infraestructura de centros de datos.

Las revisiones de aplicaciones relacionadas también abarcan equipos de tratamiento de aire, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y sistemas de conversión de potencia (PCS), con una guía de selección de ventiladores.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) que desarrollan nuevos equipos o evalúan un segundo proveedor pueden contactar a LONGWELL con su aplicación, el caudal de aire y la presión estática objetivo, y los requisitos de alimentación. Las placas de identificación de los ventiladores o los planos de los equipos existentes pueden servir de apoyo para la revisión de modelos, el análisis de muestras y la elaboración de presupuestos para proyectos.

El folleto está disponible para su descarga directa. Encontrará más información sobre el producto y podrá acceder a consultas de ingeniería en la página de refrigeración para centros de datos de LONGWELL.

Acerca de LONGWELL

Con sede en Ningbo, China, LONGWELL diseña y fabrica ventiladores, sopladores y motores EC, CA y CC para equipos industriales y de climatización (HVACR). Su catálogo incluye ventiladores axiales, centrífugos y de enchufe, ventiladores de flujo cruzado y conjuntos de ventilador-motor para fabricantes de equipos e integradores de sistemas.

Página web: www.longwellfans.com

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