Lothar Matthäus estuvo presente en el stand de REPT BATTERO en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lothar Matthäus estuvo presente en el stand de REPT BATTERO, donde la compañía presentó sus iniciativas de crecimiento global en Intersolar Europe 2026

MUNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, REPT BATTERO destacó los avances en innovación de productos, ejecución de proyectos, sostenibilidad y presencia internacional de la marca. La presencia de Lothar Matthäus, leyenda del Inter de Milán y primer Jugador Mundial del Año de la FIFA, junto con los lanzamientos de nuevos productos y las novedades sobre las iniciativas Global Delivery y Battery Passport de la compañía, reflejaron la amplitud de sus actividades en los mercados internacionales.

Conectando con audiencias globales a través del deporte

Lothar Matthäus, leyenda del Inter de Milán y primer Jugador Mundial del Año de la FIFA, hizo una aparición especial en el stand de REPT BATTERO. El evento incluyó desafíos de habilidad futbolística, recreaciones de celebraciones icónicas y una retrospectiva de goles memorables de su carrera, lo que añadió un distintivo elemento deportivo a la presencia de la empresa en la exposición.

Tras la presencia de la leyenda del Inter de Milán, Iván Córdoba, en el stand de REPT BATTERO durante la feria SNEC de Shanghái a principios de este mes, la visita de Lothar Matthäus a Múnich supuso una nueva ampliación de la colaboración en Europa. Estas iniciativas reflejan el esfuerzo de REPT BATTERO por conectar con un público internacional más amplio y crear nuevas oportunidades de diálogo que trasciendan los límites tradicionales del sector energético.

Impulsando la innovación en aplicaciones de almacenamiento de energía

REPT BATTERO también presentó su pila de sodio Wending de 320 Ah y el sistema de almacenamiento de energía Powtrix de 6,9 MWh.

Diseñada para aplicaciones de almacenamiento de energía diversificadas y de larga duración, la celda de sodio Wending de 320 Ah ofrece una vida útil superior a 20.000 ciclos, una eficiencia energética superior al 97 % y un funcionamiento fiable en un rango de temperatura de -50 °C a 60 °C.

Por otro lado, el nuevo sistema de almacenamiento de energía Powtrix de 6,9 MWh responde a la creciente demanda de almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración. Con celdas de alta capacidad de 648 Ah, funciones de operación y mantenimiento con inteligencia artificial, una arquitectura avanzada de refrigeración líquida y una gestión térmica optimizada, el sistema está diseñado para ofrecer mayor capacidad, eficiencia mejorada y fiabilidad superior durante todo su ciclo de vida.

A medida que los mercados de almacenamiento de energía maduran, los clientes se centran cada vez más en el valor a largo plazo de los proyectos, en lugar de solo en las especificaciones del producto. Los últimos lanzamientos de productos reflejan los esfuerzos continuos de REPT BATTERO por alinear la innovación con las necesidades cambiantes del mercado y las aplicaciones.

Ampliando la competitividad global más allá de los productos

Si bien los productos siguen siendo fundamentales, las capacidades de entrega y ejecución se están convirtiendo en factores diferenciadores cada vez más importantes en los mercados globales de almacenamiento de energía.

Durante Intersolar Europe 2026, REPT BATTERO presentó por primera vez su marco de entrega global. Basado en el principio de "Estándar global, entrega local", este marco establece una gobernanza, procesos y responsabilidad unificados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, abarcando la adquisición, la entrega de equipos, el despliegue en el sitio, la puesta en marcha y el soporte operativo a largo plazo.

Asimismo, la adaptación local sigue siendo un componente clave del modelo, permitiendo que los proyectos cumplan con las regulaciones específicas de cada país, los requisitos de la red eléctrica, las condiciones climáticas y las expectativas de los clientes.

Este marco refleja la evolución de la empresa, que pasa de suministrar productos a brindar soporte integral para la entrega de proyectos y el éxito operativo a largo plazo.

Integrando la sostenibilidad en el crecimiento global

A medida que los mercados internacionales dan mayor importancia a la transparencia, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad, las consideraciones ESG cobran cada vez más relevancia en toda la cadena de valor de las baterías.

REPT BATTERO compartió novedades sobre su programa Battery Passport, el desarrollo de su parque industrial ecológico en Indonesia y la iniciativa de conservación de la biodiversidad GreenHut.

En colaboración con TÜV Rheinland y Circulor, la empresa impulsa el desarrollo de Battery Passport mediante soluciones de trazabilidad digital diseñadas para cumplir con los futuros requisitos normativos europeos para baterías.

En su sede de Indonesia, REPT BATTERO integra los principios ESG en sus planes de desarrollo industrial a largo plazo, con iniciativas que abarcan el uso de energías limpias, la circularidad de los recursos, la fabricación con bajas emisiones de carbono, el empleo local y la gobernanza de la cadena de suministro.

Estos esfuerzos demuestran cómo la sostenibilidad se está convirtiendo en un componente integral de la competitividad a largo plazo en los mercados globales de almacenamiento de energía.

Una visión más amplia de la globalización

En conjunto, los últimos avances de REPT BATTERO en innovación de productos, distribución global, sostenibilidad y presencia internacional de su marca ilustran cómo la empresa responde a las cambiantes expectativas del mercado, al tiempo que fortalece su posición en los mercados globales de almacenamiento de energía.

La expansión internacional de la empresa se ha visto impulsada por un crecimiento empresarial sostenido. En 2025, REPT BATTERO obtuvo su primer beneficio anual. En el primer trimestre de 2026, se posicionó como líder mundial en envíos de celdas de almacenamiento de energía residenciales y comerciales e industriales, además de figurar entre las cinco primeras empresas a nivel mundial en envíos totales de celdas de almacenamiento de energía.

En Intersolar Europe 2026, REPT BATTERO presentó mucho más que una cartera de nuevos productos y soluciones. La exposición puso de relieve el continuo progreso de la empresa en el fortalecimiento de su presencia de marca, su capacidad de ejecución de proyectos, su innovación tecnológica y sus prácticas de sostenibilidad.

A medida que se acelera el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en todo el mundo, REPT BATTERO seguirá colaborando con clientes y socios para contribuir a un futuro más resiliente, eficiente y sostenible.

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