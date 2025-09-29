I Love Fruit & Veg from Europe: fruta y verdura europeas e italianas de alta calidad en la Feria Fruit Attraction 2025.

(Información remitida por la empresa firmante)

I Love Fruit & Veg from Europe muestra nuestros productos europeos e italianos de alta calidad en la Feria Fruit Attraction 2025 en Madrid.

MADRID, 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El progresivo e imparable interés de los consumidores por la alta calidad de las frutas y verduras europeas en general y las italianas en particular, ha impulsado de manera creciente el programa "I Love Fruit & Veg from Europe". Por ello este programa se precia de anunciar su participación en la feria Fruit Attraction2025 en Madrid. Este prestigioso evento cuya celebración tendrá lugar del 30 de setiembre al 2 de octubre de este año se ha convertido en una de las más señeras plataformas europeas en la industria de productos frescos, ofreciendo oportunidades de negocios, estableciendo nuevas alianzas comerciales, así como impulsando el fomento de la innovación, el networking y la expansión de los mercados.

Con el objetivo de promover la excelencia de la Unión Europea en la producción de frutas y verduras, "I Love Fruit & Veg from Europe" contará con un stand que mostrará las prácticas agrícolas innovadoras y las cadenas de suministro sostenibles de productos italianos y de toda Europa, así como los beneficios derivados del consumo de frutas y verduras cultivadas en nuestro continente.

"Estamos entusiasmados de participar una vez más en este atractivo evento de Fruit Attraction, que nos ofrece a todos (productores, distribuidores y consumidores), una incomparable plataforma para promocionar nuestros productos y fomentar nuevas colaboraciones", ha manifestado Emilio Ferrara, director de Terra Orti y líder del programa "I Love Fruit & Veg from Europe". "Nuestra participación subraya de nuevo el compromiso que mantenemos para apoyar el crecimiento sostenible, la innovación y el reconocimiento global de los productos frescos de alta calidad de Europa".

Visite nuestro stand 4E11 en el Pabellón 4, donde la chef Patricia Fontes les mostrará como preparar platos deliciosos, saludables y creativos, resaltando la calidad, la sostenibilidad y la versatilidad de las frutas y verduras frescas europeas.

Sobre I Love Fruit & Veg from Europe

El programa I Love Fruit & Veg from Europe está promovido por Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia y Terra Orti - cinco de las principales organizaciones agrícolas italianas - y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea. Su misión es la de fomentar la compra y el consumo de frutas y verduras europeas de calidad y educar sobre sus variantes orgánicas y PDO/PGI.

