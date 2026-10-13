Lucid establece su plan para los primeros puntos de venta y servicio en Francia (1)

Lucid abrirá sus tres primeros centros de venta y servicio en el primer trimestre de 2027.

Lucid tiene previsto ampliar su red en Francia a más de 16 centros asociados para finales de 2027.

Los clientes podrán conocer y realizar pedidos de Lucid Gravity1 y Lucid Air2 en cada centro; ya es posible realizar reservas con prioridad para futuros pedidos a través del sitio web de Lucid en Francia.

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy que sus primeros centros de venta y servicio en Francia abrirán en el primer trimestre de 2027. Estos tres centros asociados se encuentran en una fase avanzada de planificación y representan un paso importante en la llegada de Lucid a Francia; constituyen el inicio de una red prevista de más de 16 centros asociados para finales de 2027.

La red proporcionará una base sólida para el crecimiento en Francia, al tiempo que ofrecerá la experiencia de alta calidad en ventas, servicio y propiedad que esperan los clientes de Lucid. Las tres primeras ubicaciones brindarán servicios de venta y posventa, y ofrecerán a los clientes la oportunidad de conocer de cerca el Lucid Gravity1 —galardonado como el World Luxury Car of the Year 2026— y el Lucid Air2.

El Lucid Gravity combina el espacio y la versatilidad de un SUV prémium con el rendimiento, la tecnología y la eficiencia característicos de Lucid; ofrece una autonomía de hasta 739 kilómetros (ciclo WLTP), capacidad para hasta siete adultos y carga ultrarrápida.

El Lucid Air establece nuevos referentes en eficiencia, autonomía y rendimiento para vehículos eléctricos, con hasta 960 kilómetros de autonomía (ciclo WLTP) y una potencia de hasta 1.251 CV, todo ello en un diseño altamente aerodinámico.

"Francia es un mercado importante para Lucid", afirmó Lawrence Hamilton, presidente de Lucid en Europa. "De la mano de Emil Frey France, estamos estableciendo una presencia centrada en el cliente que garantizará la experiencia de ventas, servicio y propiedad que nuestros vehículos y clientes merecen".

"Nos enorgullece apoyar la entrada de Lucid en el mercado francés", declaró Pierre Guignot, director general de la División de Importación de Emil Frey France. "Los productos y la tecnología innovadores de Lucid marcan nuevas pautas en la movilidad eléctrica. Al combinar los excepcionales vehículos de Lucid con la experiencia de la red de socios de Emil Frey France, nos comprometemos a ofrecer una experiencia de propiedad impecable y a brindar a los clientes de toda Francia el máximo nivel de asistencia a lo largo de todo su recorrido".

Se prevé que los pedidos de vehículos Lucid en Francia se abran en el primer trimestre de 2027. Los clientes ya pueden realizar una reserva para obtener prioridad cuando se abra el plazo de pedidos a través del sitio web francés de Lucid: https://lucidmotors.com/fr-fr

Para obtener más detalles sobre Lucid y sus vehículos, visite el sitio web oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/

Aquí están disponibles imágenes de alta resolución del Lucid Gravity y el Lucid Air:https://f.io/RPq0PQlW

Acerca de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales mediante la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología patentada de Lucid y en arquitecturas de vehículos definidos por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque "Compromise Nothing™" de Lucid a los segmentos prémium del mercado automotriz global. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los fabrica en sus instalaciones verticalmente integradas de Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.

Declaraciones prospectivasEsta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "hará", "deberá", "espera", "anticipa", "cree", "busca", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podrá", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros aspectos, la entrada y expansión previstas de Lucid en Francia, incluida la apertura programada de sus centros de venta y servicio y la habilitación de pedidos de vehículos, el plan de expansión de su red en el país, la experiencia del cliente y los resultados previstos de dicha expansión, así como la estrategia de Lucid. Dichas declaraciones se fundamentan en diversas suposiciones, identificadas o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la dirección de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden constituir, ni deben ser consideradas por ningún inversor como, una garantía, una certeza o una afirmación definitiva de hechos o probabilidades. Los acontecimientos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos de estos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lucid. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidos los factores expuestos en las advertencias y en la sección de 'Factores de riesgo' de nuestro Informe anual en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, en los informes trimestrales en el formulario 10-Q y en los informes de hechos relevantes en el formulario 8-K posteriores, así como en otros documentos que Lucid haya presentado o presente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Si alguno de estos riesgos llegara a materializarse o si las suposiciones de Lucid resultaran incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Lucid actualmente no conoce o que Lucid actualmente cree que son irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Lucid sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de esta comunicación. Lucid anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Lucid cambien. Sin embargo, si bien Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Lucid en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Contacto para mediosSebastian MichelGerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones para Europa en Lucidpreurope@lucidmotors.com

Camilla JokischResponsable de Relaciones Públicas y Comunicaciones para Europa en Lucidpreurope@lucidmotors.com

Marcas comerciales

Esta comunicación contiene marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de Lucid Group, Inc., de sus filiales y de otras empresas, los cuales son propiedad de sus respectivos titulares.

1 Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 ch), 536 - 739 km d'autonomie combinée (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 à 18,2 kWh/100 km.La consommation de carburant et les émissions de CO₂, d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂, de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l'ADEME, peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente, auprès de l'ADEME et consultées sur le site internet : www.ademe.fr

2 Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 ch), 694 - 960 km d'autonomie combinée (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 à 11,8 kWh/100 km.La consommation de carburant et les émissions de CO₂, d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de CO₂, de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l'ADEME, peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente, auprès de l'ADEME et consultées sur le site internet : www.ademe.fr

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.Au quotidien, prenez les transports en commun.Pensez à covoiturer.#SeDéplacerMoinsPolluer