LumApps, líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para soluciones de intranet empaquetadas

(Información remitida por la empresa firmante)

Se posiciona en primer lugar en capacidad de ejecución y en amplitud de visión

AUSTIN, Texas, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- LumApps, líder mundial en plataformas de experiencia del empleado, ha dado a conocer hoy que ha sido reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para soluciones empaquetadas de intranet por cuarto año consecutivo, lo que le sirve para posicionarse en el primer lugar en Capacidad de Ejecución y en la posición más avanzada en Integridad de la Visión.

Creemos que la plataforma ha recibido el reconocimiento gracias a sus agentes listos para usar, su rápida búsqueda de información y su automatización empresarial, lo que permite a los equipos conectarse a cualquier herramienta, orquestar flujos de trabajo y agentes, y automatizar las tareas diarias.

Con el fin de satisfacer las diversas necesidades de experiencia del empleado dentro de las empresas medianas y grandes, LumApps unifica las operaciones de escritorio, atención al cliente y presenciales directamente en su plataforma central, ofreciendo nuevas capacidades profundamente integradas, entre las que se incluyen:

Trabajadores de primera línea (anteriormente Beekeeper): Contando con una sólida base en conocimientos especializados, LumApps proporciona flujos de trabajo móviles que han sido diseñados a medida para su uso dentro de entornos dinámicos y específicos de sectores como el comercio minorista, la fabricación y la atención médica.

Contando con una sólida base en conocimientos especializados, LumApps proporciona flujos de trabajo móviles que han sido diseñados a medida para su uso dentro de entornos dinámicos y específicos de sectores como el comercio minorista, la fabricación y la atención médica. Experiencia en el lugar de trabajo (anteriormente Comeen): En lugar de tratar los espacios físicos como compartimentos estancos, LumApps integra a la perfección servicios físicos y espaciales —incluidas la reserva de salas, la señalización digital y la gestión de visitantes— directamente en la experiencia digital del empleado.

"Consideramos este reconocimiento un hito importante para LumApps y un estímulo para seguir avanzando en beneficio de nuestros clientes y socios", declaró Sébastien Cano, nuevo consejero delegado de LumApps. "La IA está transformando radicalmente la forma en que las personas interactúan con la tecnología en el trabajo. Nuestra ambición es convertir ese potencial en una adopción cotidiana y un valor añadido para todas las empresas y empleados. Seguiremos explorando las posibilidades que ofrece la IA, impulsando nuestra innovación y preparándonos para el futuro del trabajo".

Cumpliendo con la visión de Workhub

Partiendo de esta base, LumApps aceleró su transformación en 2026, pasando de ser el primer Centro de Empleados Conectados al primer Centro de Empleados con IA del sector, con el lanzamiento de LumApps AI el 23 de junio de 2026, reduciendo así la brecha en la adopción de la IA por parte de los empleados.

El lanzamiento de LumApps AI en el año 2026 es el primer paso para impulsar el futuro del trabajo a través de la visión de Workhub, ayudando a todos los empleados, de cualquier función o industria, a impulsar la ejecución instantánea y la transformación digital de forma segura y a escala.

En la actualidad, LumApps presta servicios a miles de organizaciones y más de 7 millones de usuarios en todo el mundo, y cuenta con la confianza de marcas globales en industrias como Airbus, Japan Airlines, Zapier, LVMH, Publicis Sapient y Veolia.

Reconocimiento de Gartner

Los informes del Cuadrante Mágico son la culminación de una investigación rigurosa basada en hechos en mercados específicos. Proporcionan una visión amplia de las posiciones relativas de los proveedores en mercados donde el crecimiento es alto y la diferenciación de los proveedores es clara. Los proveedores se ubican en cuatro cuadrantes: líderes, retadores, visionarios y jugadores especializados.

Si desea conocer más acerca de LumApps y de su acceso al Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para soluciones de intranet empaquetadas visite lumapps.com.

Gartner, Cuadrante Mágico para soluciones de intranet empaquetadas, por Mike Gotta et. al, 29 de septiembre de 2026.

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Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de análisis de negocios y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de LumApps

LumApps es el centro de IA para empleados donde el trabajo converge, conectando herramientas, personas y conocimiento a lo largo de la experiencia del empleado.

LumApps ayuda a las organizaciones a reducir la fricción digital gracias a que proporciona a los empleados un único lugar para acceder a la comunicación, la información, las herramientas de productividad y la IA en el flujo de trabajo. Diseñada para organizaciones globales y para todos los niveles de la fuerza laboral, abarcando desde las oficinas corporativas hasta los equipos de primera línea, la plataforma se integra con Microsoft 365, Google Workspace y aplicaciones empresariales.

LumApps ha recibido también el reconocimiento como líder en intranets por medio de Forrester.

Contacto para mediosPANBlast para LumAppslumapps@panblastpr.com

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