LUMISTAR alcanza un récord de asistencia en CES 2026, redefiniendo el futuro del entrenamiento deportivo

El sistema de tenis con IA TERO y el sistema de baloncesto con IA CARRY son aclamados como innovadores por atletas, entrenadores y líderes de la industria.

LAS VEGAS, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LUMISTAR concluyó su debut en CES 2026 con una atención abrumadora de los asistentes, los medios de comunicación y los profesionales de la industria, ya que las demostraciones en vivo de sus sistemas de entrenamiento de tenis y baloncesto impulsados por IA atrajeron constantemente a gran cantidad de personas durante todo el evento.

Tras varios días de demostraciones prácticas, el stand de LUMISTAR se convirtió en el punto de encuentro de atletas, entrenadores, operadores de clubes y expertos en tecnología deportiva. Muchos describieron la experiencia como un cambio fundamental en la forma de impartir, medir y escalar el entrenamiento deportivo.

Los visitantes se refirieron repetidamente a ambos sistemas como revolucionarios, destacando su capacidad para participar activamente en el entrenamiento en lugar de simplemente registrar resultados.

Una ruptura con las máquinas de entrenamiento tradicionales

Durante décadas, la tecnología de entrenamiento deportivo se ha definido por la repetición y la programación estática. Las máquinas de lanzamiento de pelotas tradicionales ejecutan ejercicios preestablecidos. Los dispositivos y los sistemas de vídeo analizan el rendimiento una vez finalizadas las sesiones.

Los sistemas de entrenamiento con IA de LUMISTAR desafían ese modelo.

Al combinar la visión artificial en tiempo real, la toma de decisiones adaptativa y la ejecución en cancha, tanto TERO (sistema de entrenamiento de tenis con IA) como CARRY (sistema de entrenamiento de baloncesto con IA) responden instantáneamente al comportamiento del atleta, ajustando la dificultad, el ritmo y la lógica del entrenamiento jugada a jugada.

Los asistentes observaron que este cambio transforma el entrenamiento, que pasa de ser una práctica repetitiva a un diálogo evolutivo entre el atleta y el sistema, similar a los entornos competitivos reales.

De la recopilación de datos a la retención y la acción de datos

Una de las ventajas más citadas por los asistentes a CES fue la capacidad de los sistemas para convertir los datos brutos de rendimiento en resultados de entrenamiento inmediatamente procesables.

A diferencia de las soluciones tradicionales que generan datos fragmentados o infrautilizados, la plataforma de LUMISTAR enfatiza:

Retención continua de datos entre sesiones

Interpretación del rendimiento en tiempo real

Visualización clara del progreso y la eficiencia del entrenamiento

Entrenadores y atletas destacaron que este enfoque reduce drásticamente el tiempo de entrenamiento desperdiciado, a la vez que acelera la adquisición de habilidades, haciendo que cada sesión sea medible, comparable y orientada a un propósito.

Gran expectativa antes del lanzamiento al mercado

El interés en los productos se extendió mucho más allá de la sala de exposiciones. Numerosos entrenadores profesionales, academias de entrenamiento y clubes deportivos expresaron su firme intención de adoptar los sistemas tras su lanzamiento, citando su potencial para redefinir las rutinas diarias de entrenamiento y reducir la dependencia de la supervisión humana constante.

"Esto no es una mejora gradual, sino una reconsideración completa de lo que deberían hacer los equipos de entrenamiento", afirmó un entrenador profesional que asistió a CES. "Por primera vez, la máquina reacciona al atleta, no al revés".

Próximos pasos

Tras su debut en CES:

TERO , el sistema de entrenamiento de tenis con inteligencia artificial de LUMISTAR, se abrirá para pedidos anticipados en marzo de 2026 y estará disponible en el mercado completo a partir de mayo de 2026 .

, el sistema de entrenamiento de tenis con inteligencia artificial de LUMISTAR, se abrirá para pedidos anticipados en y estará disponible en el mercado completo a partir de . CARRY, el sistema de entrenamiento de baloncesto con inteligencia artificial, se lanzará a través de Kickstarter en el segundo trimester de 2026.

LUMISTAR continuará con demostraciones privadas y programas piloto con instituciones de formación seleccionadas en todo el mundo antes del lanzamiento comercial. Visite www.lumistar.ai para obtener más información.

Acerca de LUMISTAR

LUMISTAR es una empresa de IA enfocada en el deporte que desarrolla sistemas de entrenamiento inteligentes que interactúan activamente con los atletas en tiempo real. Al abordar las limitaciones de los métodos de entrenamiento tradicionales y las máquinas estáticas, LUMISTAR busca aumentar la eficiencia del entrenamiento, profundizar la retención de datos y hacer que el desarrollo atlético de alta calidad sea más accesible y sostenible.

