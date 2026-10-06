LX Pantos celebra la ceremonia de finalización del Centro Logístico de Katowice, Polonia

(Información remitida por la empresa firmante)

- Impulsa la expansión de su negocio con un centro logístico estratégico europeo

SEÚL, Corea del Sur y KATOWICE, Polonia, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, empresa líder en logística integral, ha dado a conocer la reciente ceremonia de finalización de su gran centro logístico en Katowice, al sur de Polonia. Este evento ha supuesto un hito importante dentro de la expansión de la compañía por Europa y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de su red logística global mediante la inversión estratégica en infraestructura clave.

El centro logístico de Katowice fue adquirido de forma conjunta con la Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Extranjero (KIND) y el Fondo PIS nº 2, un fondo de política dependiente del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte. El valor de la adquisición fue de aproximadamente 140 millones de euros, y ha contado con el apoyo financiero de la Corporación Coreana de Negocios Oceánicos, que contribuyó a establecer una estructura de financiación estable para el proyecto. Las instalaciones constan de cinco edificios con una superficie total de 109.000 metros cuadrados y se han completado con éxito como un moderno complejo logístico de gran escala.

Situada en la Alta Silesia, la mayor área metropolitana de Polonia, Katowice es un centro logístico estratégico que se encuentra en la encrucijada de importantes corredores de transporte este-oeste y norte-sur que conectan Alemania, Polonia, Ucrania, el norte y el sur de Europa. Gracias a su excelente acceso a autopistas, redes ferroviarias y aeropuertos, la ubicación ofrece condiciones óptimas para operaciones logísticas intermodales y se espera que se convierta en una puerta de entrada clave para la distribución en toda Europa.

LX Pantos tiene previsto utilizar el centro de Katowice como centro estratégico para sus operaciones logísticas en Europa del Este. La compañía planea llevar a cabo la ampliación de sus servicios para importantes clientes industriales, como los de autopartes, bienes de consumo y electrodomésticos, además de apoyar a las empresas coreanas que ingresan al mercado europeo. A su vez, está previsto que el centro desempeñe un papel fundamental para satisfacer la creciente demanda logística en Europa del Este y las regiones vecinas.

LX Pantos afirmó que la finalización del centro logístico de Katowice es un hecho muy destacado, ya que garantiza un centro estratégico clave que conecta Europa, y añadió que la compañía seguirá siendo un socio fiable que apoya las cadenas de suministro globales de empresas internacionales.

■ Acerca de LX PantosFundada en el año 1977, LX Pantos es un proveedor líder mundial de servicios logísticos que cuenta con sede en Corea. Ofrece soluciones logísticas integrales a través de transporte marítimo, aéreo, ferroviario y logística contractual mediante una red mundial que abarca más de 40 países.

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