(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Makera presentará su gama completa de máquinas en Formnext Frankfurt 2026, una de las ferias comerciales más importantes del mundo dedicadas a la fabricación aditiva y a las tecnologías de producción avanzadas. La gran protagonista será la A1S, una potente máquina CNC de sobremesa cuyas reservas anticipadas comenzarán el 18 de noviembre. Los visitantes podrán ver la A1S y el resto de las máquinas de Makera en persona en Messe Frankfurt, pabellón 12.0, stand B01.

La Makera A1S está diseñada para ofrecer un rendimiento sólido en el corte de metales, todo ello en un formato compacto de sobremesa. Su husillo ha sido concebido para garantizar un funcionamiento estable y sin vibraciones, lo que permite un fresado preciso de aluminio y latón, manteniendo al mismo tiempo la rigidez necesaria para trabajar con acero. El resultado es una máquina que supera las expectativas para su tamaño, aportando capacidades de nivel industrial a laboratorios de prototipado, espacios de creación, equipos de diseño de productos y fabricantes de series pequeñas.

La flexibilidad es un aspecto fundamental de la Makera A1S. El sistema está disponible en dos configuraciones: una versión con cambio rápido de herramientas para realizar sustituciones manuales ágiles, y una versión con cambiador automático de herramientas (ATC) de 12 posiciones, diseñada para flujos de trabajo automatizados que requieren múltiples procesos. Esto facilita la transición entre tareas como taladrado, fresado, grabado y acabado, sin necesidad de realizar largos procesos de reconfiguración.

La Makera A1S también cuenta con un sistema de lubricación de cantidad mínima, que aplica una fina neblina directamente en la zona de corte. Esto contribuye a mejorar el acabado superficial, prolongar la vida útil de la herramienta y favorecer un mecanizado más limpio y eficiente. Asimismo, incorpora un sistema de visión inteligente que simplifica la preparación al localizar automáticamente la pieza de trabajo. En combinación con el palpado automático, el equipo se encarga de la detección de altura, la nivelación y la alineación, requiriendo una intervención manual mínima.

Creemos que la verdadera capacidad de fabricación no debería quedar confinada tras las puertas de una fábrica. Debería estar sobre la mesa de trabajo de quien crea, afirmó Josh Zhang, consejero delegado de Makera.

Esa convicción queda plenamente patente en Formnext Frankfurt 2026. Se darán a conocer más detalles sobre la Makera A1S durante su lanzamiento oficial el 18 de noviembre; además, los visitantes podrán ver la máquina de cerca en el pabellón 12.0, stand B01, y descubrir cómo Makera está ampliando las posibilidades de la tecnología CNC de sobremesa.

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