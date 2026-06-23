Mantenga sus dispositivos cargados en cualquier lugar de Europa: Guía de potencia para Prime Day 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con las olas de calor de finales de mayo que ya han elevado las temperaturas por encima de los 30 °C en toda Europa, el verano de 2026 se perfila como uno de los más calurosos de la historia. Ya sea que viaje, trabaje al aire libre o se prepare para apagones inesperados, contar con electricidad confiable se está convirtiendo en una parte esencial del confort veraniego.

Como el Amazon Prime Day 2026 ofrece grandes descuentos en generadores solares, puede prepararse con un presupuesto ajustado. Aquí tiene su guía para mantenerse cómodo y con energía independiente durante el calor del verano, esté donde esté.

Las estaciones de energía portátiles se han convertido en un elemento indispensable para un estilo de vida moderno al aire libre. Desde viajes de camping y excursiones hasta días de playa y paseos en velero, mantienen funcionando teléfonos, portátiles, ventiladores, neveras portátiles y otros dispositivos esenciales dondequiera que vaya. En casa, sirven como fuente de alimentación de respaldo silenciosa y sin emisiones durante los apagones, e incluso se pueden combinar con paneles solares para ayudar a reducir la factura de la luz.

Para acampar los fines de semana, realizar rutas en bicicleta y trabajar desde casa, el BLUETTI Elite 100 V2 ofrece un equilibrio ideal entre portabilidad y rendimiento. Con un peso de tan solo 11,5 kg, proporciona 1.800 W de potencia a través de nueve tomas y cuenta con UPS de 10 ms para mantener sus dispositivos importantes funcionando sin interrupciones. ¿Necesita más potencia? El Elite 200 V2 aumenta su potencia a 2.600 W, suficiente para alimentar un aire acondicionado portátil, a la vez que proporciona una larga autonomía para ventiladores, refrigeradores y otros electrodomésticos esenciales para el verano. Ambos modelos admiten carga solar rápida gracias a su avanzada tecnología MPPT.

Para viajes largos en autocaravana, aventuras en furgoneta y travesías en velero, las soluciones de mayor capacidad ofrecen mayor libertad. La Elite 300, reconocida como la estación de energía portátil de 3 kWh más pequeña del mundo, ofrece 3.014 Wh de capacidad en un diseño extraordinariamente compacto. Su inversor de 2.400 W y su puerto dedicado de 12 V/30 A para autocaravanas alimentan fácilmente cafeteras, frigoríficos y calefactores diésel durante el viaje.

Para usuarios con mayores necesidades energéticas, Apex 300 ofrece una potencia de salida de 3.840 W y un diseño modular y ampliable. Se puede recargar en estaciones de carga para vehículos eléctricos, conexiones en campings o en un vehículo mediante el Cargador 2, que combina la carga con alternador y energía solar para una entrada de hasta 1.200 W durante el viaje.

Los propietarios que buscan energía de respaldo confiable pueden optar por el Elite 400. Con casi 4 kWh de almacenamiento y 2.600 W de potencia, puede mantener funcionando refrigeradores, dispositivos médicos y electrodomésticos esenciales durante cortes de luz. Su asa telescópica y ruedas resistentes facilitan su transporte entre el hogar, el jardín, el taller o el lugar de trabajo.

Este Prime Day, invierta en energía confiable para cada aventura y cada emergencia. Descubra las últimas ofertas de BLUETTI y disfrute de un 5 % de descuento adicional con el código PRNEWS5.

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