MARSTEK lanza VENUS B, el sistema de almacenamiento de energía plug-in más delgado del mundo, redefiniendo el futuro de

ÁMSTERDAM, Países Bajos, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, un innovador global en soluciones de almacenamiento de energía, anuncia el lanzamiento de VENUS B, el sistema de almacenamiento de energía (ESS) plug-in más delgado del mundo, en un evento especial en Ámsterdam. El lanzamiento coincide con la participación de MARSTEK en Solar Solutions Amsterdam 2026, que se celebrará del 10 al 12 de marzo, donde la empresa exhibirá las últimas innovaciones en el Stand H9.

Presentación de VENUS B: ESS plug-in ultradelgado para hogares modernos

Diseñado para hogares contemporáneos y espacios de vida compactos, VENUS B cuenta con un perfil ultradelgado de 8,6 cm y un peso de solo 20 kg para montaje en pared, que ofrece un potente almacenamiento de energía y maximiza la eficiencia del espacio. Equipado con un inversor bidireccional de 1,5 kW, una potencia de salida para conexión a red de 800 W / 1,5 kW y una capacidad de 2 kWh, el sistema proporciona un soporte energético fiable para las necesidades domésticas diarias.

VENUS B ofrece una auténtica instalación plug-and-play, que permite a los usuarios comenzar a almacenar y utilizar energía en cuestión de segundos. Gracias a su conmutación de respaldo EPS de 15 ms, el sistema garantiza un suministro eléctrico estable durante los cortes de energía. Además, mediante optimización energética basada en inteligencia artificial y monitorización a través de la aplicación móvil, los usuarios pueden gestionar su consumo energético de forma más inteligente, con un ahorro potencial de hasta 533 € al año, aproximadamente 1,46 € al día.

Sistemas de gestión energética de MARSTEK: energía más inteligente, simplificada

Durante el lanzamiento, MARSTEK también presentará sus Sistemas de Gestión Energética (EMS), respaldados por la aplicación MARSTEK, diseñada para ofrecer una experiencia de uso sencilla. Entre sus principales funciones se incluyen:

Optimización energética impulsada por IA para lograr máxima eficiencia y ahorro de costes.

Funcionalidad VPP (planta de energía virtual), que permite a los hogares participar en redes energéticas distribuidas.

Integración fluida con ecosistemas inteligentes, facilitando la conexión con plataformas de hogar inteligente para una gestión energética automatizada en distintos escenarios.

Descubra MARSTEK en Solar Solutions Amsterdam

En Solar Solutions Amsterdam 2026, MARSTEK presentará VENUS B junto con su cartera más amplia de soluciones de almacenamiento de energía. Los visitantes del stand H9 también podrán descubrir soluciones ESS residenciales, incluyendo MARS I PLUS y VENUS G, así como los populares sistemas de almacenamiento energético para balcones, como VENUS A, VENUS D y VENUS E Gen 3.0.

Visite MARSTEK en el stand H9 para descubrir cómo VENUS B está redefiniendo el almacenamiento energético doméstico gracias a su diseño ultradelgado, la simplicidad de su instalación plug-in y su gestión energética inteligente.

Acerca de MARSTEK

MARSTEK, fundada en 2009, es una empresa innovadora global en almacenamiento de energía, integrando I+D y fabricación para ofrecer soluciones integrales. Su cartera abarca ESS residenciales y para balcones, estaciones de energía portátiles, power banks y baterías recargables. MARSTEK se dedica a hacer que la energía inteligente y asequible sea accesible para todos los hogares.

