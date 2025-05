Más de 400 dirigentes internacionales asisten al 55.º Foro Empresarial Mundial de la WTCA en Marsella (Francia) (2)

Attendees at the 2025 WTCA Global Business Forum held April 6-9 in Marseille, France. Photo Credit: Sébastien Delarque.

-Más de 400 dirigentes de más de 50 países y territorios asisten al 55.º Foro Anual Empresarial Mundial de la World Trade Centers Association en Marsella (Francia).

Organizado por el World Trade Center Marseille Provence, el principal evento de la WTCA se centró en cómo adaptarse al comercio mundial y conectar a los líderes con las oportunidades de negocio internacionales.

NUEVA YORK, 1 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- World Trade Centers Association (WTCA) , una organización de comercio internacional que conecta más de 300 ubicaciones de World Trade Center (WTC) en casi 100 países y territorios y World Trade Center Marseille Provence han concluido con éxito el 55.º Foro Empresarial Global (GBF) anual de la WTCA en Marsella, Francia.

El evento de cuatro jornadas tuvo lugar del 6 al 9 de abril y reunió a los miembros de la WTCA y a sus redes mundiales, en particular, líderes empresariales, gubernamentales, académicos y de organizaciones internacionales. Cada uno de ellos obtuvo nuevos conocimientos sobre la cambiante dinámica del comercio mundial, las inversiones inmobiliarias transfronterizas, la importancia de las zonas francas y los esfuerzos en pos de la sostenibilidad. Más de 400 asistentes de más de 50 países y territorios y cerca de 120 empresas de WTC, se reunieron para establecer nuevas conexiones comerciales globales y conocer las oportunidades específicas de Marsella, popular ciudad portuaria del Mediterráneo y la más antigua de Francia.

Con el lema "La puerta al Mediterráneo", el Foro ayudó a los asistentes a ampliar el crecimiento de sus empresas y su alcance internacional, elevando aún más la misión principal de la WTCA: "Conectar a las empresas, globalmente.". El evento incluyó más de 20 talleres, además de varias conferencias magistrales, paneles, visitas a empresas locales y más de 500 reuniones entre empresas (B2B). Además, quienes participaron en este foro, tuvieron la oportunidad de conocer mejor el clima empresarial de la región de Marsella: su posición estratégica como puerta de entrada a los mercados del sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio, la amplia gama de prósperas industrias de la ciudad, desde la marítima y la logística hasta la tecnología digital y la biotecnología; y sus continuas inversiones en infraestructuras. Algunas empresas del WTC también participaron en la "Muestra de conexiones" para reconocer formalmente las conexiones significativas y las conversaciones prometedoras iniciadas con las personas que conocieron en el GBF de la WTCA.

Este año también ha sido la primera vez que la WTCA celebra una cumbre inmobiliaria durante este Foro. Durante esta parte del evento, diversos expertos de todo el mundo analizaron el estado del sector inmobiliario comercial, incluido su papel como motor del crecimiento económico, y las formas en que las infraestructuras sostenibles y la innovación energética siguen configurando el futuro de los desarrollos. Otros temas de debate fueron las áreas de hipercrecimiento, como los centros de datos y las instalaciones logísticas.

En el marco de los cambios en las políticas mundiales y las incertidumbres económicas, la red de la WTCA demostró en el Foro de este año cómo sigue siendo una fuerza vital y resistente, que fomenta el diálogo, la colaboración y la confianza más allá de las fronteras. Las sesiones celebradas a lo largo del Foro se centraron en cómo el papel de las organizaciones comerciales no sólo es cada vez más relevante, sino que es más indispensable que nunca, ya que las empresas buscan activamente orientación, acceso y una perspectiva global. Aprovechando su incomparable red mundial, la WTCA mostró cómo sus miembros acortan distancias en el mercado y abren puertas a nuevas oportunidades de negocio, al tiempo que elevan el perfil global de una ciudad y la conectan con la economía mundial. Para ayudar en la planificación empresarial estratégica, los miembros de la WTCA de todo el mundo pueden brindar información sobre el terreno y valiosos recursos que pueden compartirse en toda la red para crear más conexiones transfronterizas.

"Nuestro Foro anual es un recordatorio elocuente de lo que se puede lograr cuando los líderes empresariales de todo el mundo se reúnen con espíritu de colaboración, y ahí es precisamente donde destaca la red de la WTCA", declaró John E. Drew, presidente del Directorio de la WTCA. "En el clima actual, la WTCA sigue comprometida con la promoción del comercio libre y justo, los mercados abiertos y la competencia sana. Creemos que estos principios fomentan un entorno que atrae la inversión, impulsa la prosperidad y alimenta el crecimiento económico. A través de nuestra red global de operaciones independientes de WTC, construida sobre la base de la confianza y la colaboración, apoyamos activamente estos principios facilitando las conexiones empresariales internacionales y las oportunidades comerciales en todo el mundo. El Foro de este año mostró el valor real de la conexión: forjar asociaciones estratégicas entre nuestros miembros de la WTCA y los delegados empresariales locales e internacionales; abrir nuevas vías al comercio; y reafirmar nuestro compromiso compartido con el comercio libre, justo y abierto. Juntos, seguiremos manteniendo la calma y comerciando, o como diríamos en inglés, "Keep Calm and Trade On". Estamos agradecidos al WTC Marseille Provence por organizar un evento tan maravilloso para demostrar el poder de nuestra red mundial".

En su intervención durante una sesión del Foro titulada "Global Outlook: Navigating Trade and Investment Trends in 2025",Angela Ellard, directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), esbozó el papel de la organización intergubernamental en la navegación de las nuevas políticas comerciales, incluida la aplicación o amenaza de aranceles. Su consejo a los asistentes al Foro fue que mantuvieran la sensatez y consideraran no sólo los efectos inmediatos, sino los efectos más amplios y a largo plazo sobre las partes interesadas a escala mundial.

Benoit Vincent, director general del WTC Marseille Provence, también se refirió al acontecimiento: "El Foro de este año ha puesto de relieve el papel vital que desempeña la región de Marsella en la configuración del futuro del comercio internacional: ofrecemos un entorno próspero para la innovación, la industria y la colaboración mundial. En colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Internacional (CCI Internationale) Provence Alpes Côte d'Azur, nos unimos para organizar una plataforma de matchmaking B2B que dio lugar a más de 500 reuniones B2B, conectando a delegados de todo el mundo entre sí, así como con las empresas marsellesas. Estamos orgullosos de haber organizado un evento que realmente va más allá del diálogo, al suscitar conexiones reales para catalizar el crecimiento empresarial regional e internacional".

Este Foro de la WTCA 2025 concluyó con el anuncio ceremonial del anfitrión del próximo año durante una cena de gala patrocinada por Turkish Airlines. La 56.ª edición del Foro de la WTCA se celebrará en Filadelfia (EE.UU.) del 19 al 22 de abril de 2026 y será organizada por WTC Greater Philadelphia.

Acerca de la Asociación de Centros de Comercio Mundial (WTCA)La Asociación de Centros de Comercio Mundial (WTCA) es una red de más de 300 empresas y organizaciones altamente conectadas que se apoyan mutuamente en casi 100 países y territorios. Como propietaria de las marcas registradas "World Trade Center" y "WTC", la WTCA concede derechos exclusivos sobre estas marcas para que los miembros las utilicen junto con sus propiedades, instalaciones y ofertas de servicios comerciales icónicas y de propiedad independiente. Con una sólida cartera de eventos, programas y recursos que ofrece a sus miembros, el objetivo de la WTCA es ayudar a las economías locales a prosperar fomentando y facilitando el comercio y la inversión en todo el mundo, creando un ecosistema construido en torno al comercio, la comunidad y la conexión. Para más información, visite www.wtca.org.

Acerca del World Trade Center (WTC) Marseille ProvenceCreado en 1984, el World Trade Center (WTC) Marseille Provence se erige en auténtico emblema de la economía regional, para convertirla en motor decisivo de la dinámica y el atractivo internacionales de la región. WTC Marseille Provence ha hecho evolucionar su oferta para responder a las expectativas de los empresarios. Situado en el corazón de la ciudad de Marsella y en el perímetro del Euroméditerranée, WTC Marseille Provence propone lugares excepcionales: negocios, centros de convenciones y un club corporativo , conectado a la red mundial de la World Trade Centers Association (WTCA). WTC Marseille Provence cuenta con la certificación ISO 20121. Para más información, visite www.wtcmp.com/en.

