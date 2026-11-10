Más del 80 % de los consumidores holandeses consideran importante el reciclaje de ropa, según Reju

(Información remitida por la empresa firmante)

- Más del 80 % de los consumidores holandeses consideran importante el reciclaje de ropa, pero menos de la mitad creen que la ropa donada se recicla, según una investigación realizada por Reju

PARÍS, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Reju™, empresa líder en la regeneración de textiles a partir de otros textiles y orientada a un propósito, ha llevado a cabo una investigación entre más de 1.000 consumidores neerlandeses para conocer sus actitudes respecto a los residuos textiles y su reciclaje.

Reju se centra en crear soluciones innovadoras para el reciclaje de textiles de poliéster posconsumo y PET recuperado del flujo de residuos. La visión de la empresa es crear un mundo diseñado para perdurar, con la misión de desarrollar un sistema textil circular de ciclo cerrado que permita la recirculación de los textiles, eliminando así el modelo lineal tradicional de eliminación de residuos.

Tras el anuncio realizado en mayo de 2025, en el que se designó al parque industrial Chemelot —situado en Sittard-Geleen, Países Bajos— como la ubicación para su primer centro de regeneración a escala industrial, Reju presenta las siguientes conclusiones.

La encuesta revela que la confianza de los consumidores en el actual sistema de reciclaje sigue siendo limitada. Si bien el 82,7 % de los consumidores neerlandeses considera importante el reciclaje de ropa, menos de la mitad cree que las prendas recogidas tengan una segunda vida. Al mismo tiempo, cerca de la mitad de los encuestados afirma que reciclaría más ropa si tuviera una mayor confianza en el sistema.

Los consumidores se ven a sí mismos como compradores conscientes.

Los consumidores neerlandeses, por lo general, se consideran compradores de ropa responsables. Más del 80 % de los encuestados afirma que, principalmente, adquiere prendas que utiliza con frecuencia (80,9 %) o durante un largo periodo de tiempo (82,8 %). Las compras por impulso parecen ser poco frecuentes, ya que solo el 8,6 % indica que es probable o muy probable que compre ropa de forma impulsiva. Del mismo modo, solo el 17,5 % señala que compra ropa para ocasiones específicas, mientras que cerca del 58 % considera que esto es poco probable.

La donación sigue siendo popular; la reventa se queda atrás.

Cuando las prendas ya no se utilizan, la gran mayoría de los consumidores opta por donarlas. Más del 75 % de los encuestados afirma que es probable o muy probable que done su ropa a través de sistemas de recogida. Estos sistemas permiten que los residuos textiles generados por los consumidores se incorporen al sistema textil circular, lo que reduce la probabilidad de que terminen siendo incinerados o depositados en un vertedero. Cabe destacar que la reventa a través de plataformas de segunda mano sigue siendo mucho menos frecuente, ya que solo el 15,1 % de los encuestados declara vender sus prendas mediante estos canales. Asimismo, desechar la ropa junto con los residuos domésticos es una práctica relativamente poco común: solo el 11,6 % indica que es probable que tire la ropa a la basura, mientras que más del 73 % considera que es poco probable que lo haga.

La incertidumbre obstaculiza el comportamiento circular.

Aunque muchos consumidores neerlandeses expresan su disposición a contribuir a un consumo de ropa más sostenible, persisten dudas sobre la eficacia de los sistemas actuales de recogida y reciclaje. Una parte considerable de los encuestados no sabe precisar si la ropa recogida recibe una segunda vida, ni cómo los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor textil desempeñan su papel en el proceso.

Los resultados muestran que los consumidores están dispuestos a adoptar hábitos de vestimenta más sostenibles, pero la transparencia y la confianza son fundamentales para fomentar un comportamiento circular, afirmó Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. Reju tiene el compromiso de construir, junto con sus socios, una cadena de valor textil más transparente y circular. Queremos ofrecer a los consumidores una mayor visibilidad sobre lo que sucede con los productos textiles desechados y demostrar que las prendas pueden transformarse realmente en nuevas materias primas. Nuestra futura instalación en Chemelot tiene como objetivo contribuir a escalar este sistema circular.

Los hallazgos indican que los consumidores están dispuestos a adoptar prácticas más sostenibles en relación con la vestimenta; sin embargo, aún queda trabajo por hacer para fortalecer la confianza en el sector. Al aumentar la transparencia sobre el destino de los textiles desechados y recolectados, e invertir en tecnologías de reciclaje innovadoras, es posible reforzar aún más la cadena de valor textil circular.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en crear soluciones innovadoras para regenerar textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Propiedad de Technip Energies y basada en tecnología desarrollada originalmente por IBM Research, Reju se guía por el propósito de desbloquear posibilidades infinitas a partir de recursos finitos. La compañía tiene como objetivo establecer un sistema circular global de reciclaje textil para regenerar y reintroducir en el ciclo los textiles de poliéster. Más información en https://www.reju.com/.

Acerca de Technip Energies

Technip Energies es una potencia mundial en tecnología e ingeniería. Gracias a nuestras posiciones de liderazgo en GNL, hidrógeno, etileno, química sostenible y gestión de CO2, contribuimos al desarrollo de mercados clave como el energético, el de derivados energéticos, la descarbonización y la circularidad. Nuestros segmentos de negocio complementarios —Tecnología, Productos y Servicios (TPS) y Ejecución de Proyectos— transforman la innovación en una realidad industrial escalable.

A través de la colaboración y la excelencia en la ejecución, nuestros más de 18.000 empleados en 35 países están totalmente comprometidos a unir la prosperidad con la sostenibilidad para un mundo diseñado para durar.

Technip Energies generó unos ingresos de 7.200 millones de euros en 2025 y cotiza en Euronext París. La empresa también cuenta con certificados de depósito estadounidenses (American Depositary Receipts) que se negocian en el mercado extrabursátil.

Para más información, visite: www.ten.com

Acerca de la investigación

La encuesta fue realizada en abril de 2026 por Multiscope, una agencia neerlandesa de investigación de mercado especializada en estudios en línea sobre el comportamiento del consumidor, las marcas y las tendencias. En el estudio participaron 1.006 consumidores neerlandeses. Del total de encuestados, el 52,2 % eran mujeres y el 47,8 % eran hombres. En cuanto a la distribución por edades, el 10,2 % tenía entre 18 y 34 años, el 36,8 % tenía entre 35 y 54 años, y el 53 % tenía 55 años o más.

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