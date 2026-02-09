Mastercam 2026.R2 ofrece simulación acelerada por GPU y asistencia basada en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo ritmo de lanzamiento semestral pone a disposición de los clientes importantes funciones con mayor rapidez, comenzando con una simulación hasta 10 veces más rápida y Mastercam Copilot para programación controlada por voz

TOLLAND, Conn., 9 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Mastercam, el software CAD/CAM líder a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de Mastercam 2026.R2, la segunda entrega de su nuevo ciclo de lanzamientos semestrales. Este cambio de actualizaciones anuales a semestrales refleja el compromiso de Mastercam con la innovación continua y la respuesta a las necesidades cambiantes de la fabricación moderna. En lugar de esperar un año completo entre actualizaciones importantes, los clientes ahora recibirán nuevas e importantes funciones dos veces al año.

"Nuestros clientes nos comentaron que necesitaban una verificación más rápida, menos tiempo en tareas repetitivas y un acceso más rápido a las nuevas funciones", afirmó Nand Shivkumar, director de Innovación de Mastercam. "El cambio a lanzamientos semestrales nos permite responder a las solicitudes de los talleres sin hacerles esperar. Cuando la simulación se ejecuta en segundos en lugar de minutos, y un asistente de IA gestiona los pasos rutinarios de programación, los operarios pueden centrarse en el trabajo que realmente requiere su experiencia".

Mastercam 2026.R2: Nuevas funciones

Simulación por GPU: Velocidad y precisión al alcance

La nueva simulación por GPU ofrece verificación de alta resolución sin tiempos de procesamiento prolongados. En las pruebas, la verificación que tardaba casi 90 minutos con simulación por CPU se completó en poco más de 22 minutos con aceleración por GPU, manteniendo la precisión que necesitan los programadores y reduciendo drásticamente el tiempo de espera. Los talleres que trabajan con piezas complejas de múltiples operaciones ahora pueden ejecutar la detección de colisiones y el análisis de materiales sin comprometer su cronograma de producción.

Mastercam Copilot: Su asistente CAM inteligente

Mastercam Copilot lleva la automatización con IA a las tareas diarias de programación. Los operarios pueden ajustar las velocidades de avance y del husillo en múltiples operaciones mediante comandos de voz o texto, con avisos de confirmación integrados para mayor seguridad. El asistente admite aproximadamente 200 tipos de trayectorias de herramientas y puede crear grupos completos de máquinas a partir de descripciones verbales. Un modo manos libres, que se activa con la palabra clave "Copilot", permite la operación controlada por voz para los usuarios que prefieren concentrarse en el trabajo.

Copilot también busca en la videoteca de myMastercam y devuelve respuestas con marcas de tiempo que enlazan directamente con el contenido de formación relevante, eliminando así el tiempo dedicado a buscar información específica en los tutoriales.

Avances multieje: Lo complejo simplificado

Para talleres que buscan la precisión al límite, Mastercam 2026.R2 introduce inclinación automática con fresas de punta redondeada, fresado de virutas mejorado en 4 ejes, cálculos más inteligentes del plano de holgura y ordenación optimizada por niveles, lo que reduce los tiempos de ciclo y mejora la calidad de las piezas.

Actualización de palpado: Compatibilidad con el ajustador de herramientas láser Blum Digilog

Esta versión añade compatibilidad con los ajustadores de herramientas láser Blum en los principales controles CNC, lo que permite a los usuarios generar macros de ajuste de herramientas directamente desde Mastercam. Las compensaciones de altura de la herramienta, las comprobaciones de desgaste y la detección de roturas ahora se gestionan dentro de la aplicación, eliminando las ediciones manuales y agilizando la configuración. La integración funciona con los controles Fanuc, Siemens, Okuma, Heidenhain, Mazak y Makino, manteniendo los datos de las herramientas centralizados sin necesidad de editar manualmente el código.

Disponibilidad

Mastercam 2026.R2 ya está disponible y se ofrece como actualización gratuita a todos los clientes con un plan de mantenimiento y soporte de Mastercam CONNECT activo. Visite mastercam.com para obtener más información.

Para más información, contacte con Melanie Frenkel, directora sénior de medios de Berkeley Communications, al teléfono 760.421.7719 o al correo electrónico Melanie.Frenkel@berkeleypr.com.

Acerca de Mastercam

Mastercam, parte del Grupo Sandvik, es el software CAD/CAM líder a nivel mundial para la fabricación, con la confianza de más de 450.000 instalaciones en todo el mundo. Desde 1983, hemos ayudado a talleres de todos los tamaños a afrontar los retos de mecanizado más exigentes, desde avances en la industria aeroespacial hasta componentes médicos esenciales. Con innovación constante, soporte global y un compromiso con la formación, Mastercam transforma la complejidad en confianza. Mastercam: Desafío aceptado. Descubra más en www.mastercam.com, síganos en LinkedIn y únase a la conversación con #mastercam.

