- La matriz sintética totalmente reabsorbible mejora la seguridad de las pacientes de cáncer de mama que se someten a reconstrucción inmediata de mama

UPPSALA, Suecia, 26 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- El uso de la malla quirúrgica sintética y totalmente reabsorbible TIGR(®)Matrix (Novus Scientific AB, Uppsala -- Suecia) mejora el resultado de las pacientes de cáncer de mama que se someten a reconstrucción inmediata de mama, según aparece publicado en la revista Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery.

La TIGR(®)Matrix y otras mallas quirúrgicas están diseñadas para proveer soporte y sujeción a los implantes mamarios con el fin de mejorar el resultado estético con menos riesgo de formación de cápsulas. Sin embargo, las mallas tradicionales, como las matrices biológicas dérmicas acelulares, se han asociado a complicaciones severas como seroma, necrosis y pérdida de los implantes.

El autor principal, Hakan Hallberg, y sus colegas dieron a conocer el primer estudio en que se utilizó la TIGR(®)Matrix en una serie prospectiva de 49 pacientes consecutivas que se someten a reconstrucción inmediata de mama con un expansor de tejidos o un implante permanente. Todas las pacientes eran no obesas y no fumadoras y no tenían ninguna radiografía posoperatoria planificada.

El uso de la TIGR(®)Matrix tuvo una baja incidencia de complicaciones. La tasa de pérdida de implante fue similar a la que se ha informado para otras matrices. Además, la TIGR(®)Matrix presentó una tasa de incidencia de seroma del 3,1% y un riesgo de infección del 1,5%. Comparativamente, las incidencias de seroma e infección que se informan para otras matrices son del 15% y del 30% respectivamente.

Los investigadores del Hospital Universitario de Sahlgrenska en Gotemburgo (Suecia)concluyeron que la reconstrucción inmediata de mama que usa un expansor de tejidos y la malla quirúrgica TIGR(®)Matrix presenta una baja tasa de complicaciones.

Acerca de la TIGR(®)Matrix

La TIGR(®)Matrix es la primera malla quirúrgica 100% sintética y reabsorbible a largo plazo. Su tecnología única que consiste en la degradación en dos etapas y la reabsorción completa, combinada con la facilidad de su uso, constituye un avance significativo en la tecnología de mallas quirúrgicas.

La parte de degradación rápida mejora la flexibilidad y elasticidad de las mallas, aporta una resistencia adicional durante la fase de cicatrización inmediata y se absorbe gradualmente durante los primeros cuatro meses. La parte de degradación lenta de la malla aporta una resistencia óptima durante un máximo de nueve meses con la reabsorción completa en 3 años aproximadamente. La TIGR(®)Matrix usa polímeros 100% sintéticos que están bien documentados, han sido probados clínicamente y se han utilizado comúnmente en dispositivos médicos desde la década de 1970.

Acerca de Novus Scientific

Novus Scientific AB (www.novusscientific.com [http://www.novusscientific.com/]) desarrolla, fabrica y comercializa implantes reabsorbibles que ayudan a la regeneración del organismo por sí mismo.

Su sede e instalaciones de investigación y producción se encuentran en Uppsala, Suecia.

Hallberg H, et al. J Plast Surg Hand Surg. (Revista de Cirugía Plástica y Cirugía de la Mano) 2018 Agosto;52(4):253-258. https://doi.org/10.1080/2000656X.2018.1478841 [https://doi.org/10.1080/2000656X.2018.1478841]

