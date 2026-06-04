Mavrix amplía su presencia en Norteamérica con una nueva sede en Estados Unidos, ubicada en Fort Lauderdale

(Información remitida por la empresa firmante)

FORT LAUDERDALE, Fla. y TORONTO, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mavrix, la empresa global de adquisición de datos y ejecución de investigaciones con enfoque humano y habilitada por IA, anteriormente parte de Azure Knowledge Corporation, anunció hoy la apertura de su sede en Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, lo que marca un paso importante en la expansión de la compañía en Norteamérica después de un crecimiento interanual de más del 25 por ciento en 2026.

La nueva sede central reúne al equipo directivo en un mismo mercado. El consejero delegado y cofundador, Rafal Gajdamowicz, se traslada al sur de Florida junto con el director general para Norteamérica, Neil Blefeld, quien ya reside en el estado. Esta medida busca fortalecer la estrategia, agilizar la toma de decisiones y respaldar el crecimiento continuo en América. Al mismo tiempo, Mavrix ha ampliado sus operaciones en Toronto a más de 45 miembros en las áreas de operaciones, gestión global de proyectos, atención al cliente e investigación telefónica, con el apoyo de más de 200 investigadores y personal de proyectos a nivel mundial.

Mavrix ofrece a agencias, consultoras y equipos de análisis empresarial servicios de investigación en línea, telefónica, por video, presencial y comunitaria en mercados globales.

La empresa también está reinvirtiendo su crecimiento en tecnología a través de Maxna, la plataforma patentada de Mavrix con inteligencia artificial, que ayuda a fortalecer la verificación de los participantes, la gestión de la viabilidad y la supervisión en programas de investigación globales complejos.

"La IA está transformando la industria de la investigación de mercado, pero los resultados sólidos aún dependen de datos de alta calidad, participantes auténticos y una ejecución confiable en todos los mercados", afirmó Rafal Gajdamowicz, consejero delegado y cofundador de Mavrix. "A medida que crece la demanda de datos humanos confiables, esta expansión fortalece nuestra capacidad para brindar soporte a clientes en Norteamérica y a nivel global".

Mavrix también continúa expandiendo su presencia en la industria, participando como patrocinador Platino en The Quirk's Event – Dallas 2026 en marzo y regresando como patrocinador Platino para The Quirk's Event – Nueva York en julio.

"Estos eventos reflejan la creciente demanda de datos humanos confiables, calidad operativa y ejecución con IA", declaró Glen Collins, vicepresidente ejecutivo del Grupo Comercial Global de Mavrix.

Acerca de Mavrix

Nacida hace más de 20 años de Azure Knowledge Corporation, Mavrix presta servicios a más de 300 clientes en los sectores de consultoría, empresas, sanidad, tecnología y servicios financieros.

La compañía cuenta con equipos que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en seis continentes, dando soporte a proyectos en más de 85 países y 40 idiomas. Posee una amplia experiencia en B2B, B2C, sanidad, y con audiencias especializadas y de difícil acceso, donde la autenticidad y la verificación son fundamentales.

Maxna, la plataforma propia de Mavrix, garantiza la calidad de los datos y la inteligencia operativa en todos los proyectos. La compañía cuenta con las certificaciones ISO 20252, ISO 9001 e ISO 27001.

www.mavrixdata.com

Contacto para mediosmedia@mavrixdata.com

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