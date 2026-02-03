MAXHUB presenta sus productos más innovadores en ISE 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de su participación en Sistemas Integrados Europa 2026 (ISE, por sus letras en inglés, Integrated Systems Europe), MAXHUB, proveedor de soluciones para pantallas comerciales integradas y comunicaciones unificadas, presenta sus últimos avances en tecnología de colaboración. La exposición tendrá lugar del 3 al 6 de febrero de 2026 en Fira de Barcelona.

¿Qué pueden esperar los visitantes de MAXHUB en ISE 2026?

Lanzamiento de productos el día de la inauguración

El día de la inauguración de ISE 2026, MAXHUB presenta oficialmente sus nuevos productos, dando a conocer sus últimos avances. Además, se destacan las colaboraciones continuas de MAXHUB con Microsoft y NDI. Representantes de ambas compañías participan en la conferencia de prensa y comparten las últimas actualizaciones durante la sesión de lanzamiento.

Durante el lanzamiento, MAXHUB presenta una serie de nuevos productos.

La primera es la serie Videobar XBar, una solución de colaboración integral para Microsoft Teams Rooms (MTR). La serie XBar combina cuatro cámaras y un sistema con Windows en un solo dispositivo. Ofrece opciones de instalación flexibles 3 en 1, lo que la hace ideal para salas de reuniones de diferentes tamaños.

La primera consola táctil del sector para Surface Hub y XBoard, la consola universal MAXHUB, también se presentó en el evento de lanzamiento.

Los visitantes también podrán ver la serie CMB de señalización digital, la primera pantalla inteligente del mundo con certificación NDI. La serie CMB está diseñada específicamente para empresas y optimizada para Microsoft Teams Rooms. Al activarse el sistema MTR, la pantalla se ilumina; al terminar la reunión, se apaga.

MAXHUB desvela igualmente su nueva pantalla LED todo en uno, la MAXHUB Raptor Series V3 Lite. Esta serie Lite logra un avance en diseño ultradelgado. Como una pantalla todo en uno, mantiene las ventajas clave de MAXHUB, con el uso compartido de pantalla inalámbrico estable y la práctica función BYOD, e incluye un backend de gestión dedicado que permite la gestión remota de dispositivos.

Además, MAXHUB presenta Pivot+, una nueva plataforma web para la gestión unificada de dispositivos.

Lanzamiento de Co-Create 100

MAXHUB se asocia con Microsoft para lanzar The Co-Create 100. Esta coalición proporcionará 100 salas de Microsoft Teams totalmente equipadas a líderes seleccionados de Global 3000. También colaborará con líderes globales en innovación para compartir historias de éxito y demostrar cómo las salas de reuniones de Microsoft Teams mejoran la eficiencia y generan ventajas competitivas.

Visite MAXHUB en ISE 2026, stand 2N130.

Los asistentes podrán experimentar los últimos productos de MAXHUB y realizar demostraciones en vivo en el stand 2N130 durante ISE 2026.

