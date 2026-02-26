(Información remitida por la empresa firmante)

- MEDIPEEL nombra a Jason Wi como consejero delegado para impulsar la excelencia operativa global y el crecimiento estratégico

Experiencia en la industria con operaciones globales y alianzas para liderar la expansión internacional.

Transformación operativa en marcha para elevar la posición de la marca en el sector de la belleza dermatológica.

SEÚL, Corea del Sur, 26 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- MEDIPEEL, propiedad mayoritaria de Morgan Stanley Private Equity Asia, ha anunciado el nombramiento de Jason Wi como su nuevo consejero delegado. Bajo el liderazgo de Wi, la compañía ha emprendido una reestructuración integral de sus operaciones globales, con el objetivo de construir un modelo operativo resiliente y escalable que impulse un crecimiento internacional sostenido.

Wi cuenta con una amplia experiencia en consultoría estratégica e inversión, tras haber trabajado en McKinsey & Company y SoftBank Ventures Asia. Su trayectoria profesional se caracteriza por una trayectoria demostrada en el crecimiento de empresas de plataforma de alto crecimiento y en el liderazgo de la expansión internacional de diversas empresas de la cultura K. MEDIPEEL pretende aprovechar la profunda experiencia y la red global de Wi para acelerar su transición hacia un actor dominante en el mercado global de la belleza.

Como parte de su estrategia refinada, MEDIPEEL está cambiando su enfoque internacional de un modelo tradicional, centrado en la exportación, a un enfoque local basado en la colaboración. Esta transición está diseñada para crear un sistema operativo más estructurado y ágil. Simultáneamente, la compañía reforzará su identidad como marca de belleza dermatológica centrada en la eficacia, lo que le permitirá mantenerse competitiva en los sofisticados mercados internacionales. Con el respaldo de los recursos globales de Morgan Stanley PE y la perspicacia operativa de Wi, MEDIPEEL está preparada para establecer una estructura sólida capaz de afrontar las volatilidades del mercado.

Además, Wi planea integrar IA y metodologías operativas basadas en datos, perfeccionadas durante su experiencia en la industria de plataformas, en el negocio principal de MEDIPEEL. Las iniciativas clave incluirán la optimización de la gestión de la cadena de suministro y la mejora de la interacción con los clientes para impulsar la eficiencia operativa y la rentabilidad a largo plazo.

"El éxito sostenible de las marcas de K-beauty a nivel mundial depende de dos pilares fundamentales: una trayectoria distintiva y un sistema operativo institucionalizado que la sustente", afirmó el consejero delegado Jason Wi. "Nos centraremos en fortalecer alianzas estratégicas globales, a la vez que elevamos nuestros estándares internos para convertir MEDIPEEL en una plataforma de belleza de confianza y de clase mundial".

MEDIPEEL es la marca insignia de SKINIDEA, perteneciente a MDP Holdings, una empresa de cartera de Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA es reconocida por sus productos innovadores que integran ingredientes de primera calidad y tecnología dermatológica patentada. Exportando a más de 75 países, SKINIDEA desarrolla soluciones de cuidado de la piel de alto rendimiento mediante investigación exhaustiva y ensayos clínicos, garantizando mejoras instantáneas y duraderas adaptadas a diversos tipos de piel.

