Menarini Silicon Biosystems anuncia el lanzamiento de su nuevo test CELLSEARCH® CTC con el biomarcador DLL3 para el cánc

Este nuevo test CELLSEARCH de células tumorales circulantes (CTC) ya está disponible como un servicio de laboratorio de uso exclusivo en investigación (RUO) en Norteamérica y Europa. Actualmente está destinado a la investigación básica y farmacéutica, y es el último ejemplo de cómo Menarini Silicon Biosystems continúa su desarrollo de ensayos personalizados, a partir de biopsia líquida, que permiten a las empresas biofarmacéuticas respaldar la evaluación de la respuesta al tratamiento de nuevos fármacos dirigidos a biomarcadores específicos en ensayos clínicos.

BOLONIA ,Italia y HUNTINGDON VALLEY, Pensilvania, 13 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems (MSB), empresa pionera en biopsia líquida y tecnologías unicelulares, ha anunciado hoy la disponibilidad de su nuevo servicio de laboratorio CELLSEARCH CTC para detectar la expresión de la proteína Delta-Like Ligand 3 (DLL3) en células tumorales circulantes en el torrente sanguíneo. Este biomarcador se manifiesta principalmente en cánceres de difícil tratamiento. El nuevo servicio de laboratorio de MSB abre la puerta al desarrollo de otras pruebas mínimamente invasivas que aprovechan el valor pronóstico y predictivo de los biomarcadores en entornos médicos con amplias necesidades que aún no están cubiertas.

Según Ralf Schoenbrunner, Director General de I+D de Menarini Silicon Biosystems, "tenemos la capacidad para desarrollar pruebas de este tipo con gran rapidez. Esto es importante porque los nuevos biomarcadores están ayudando a los investigadores clínicos a determinar la respuesta al tratamiento en los ensayos oncológicos, así como a orientar a los médicos en su selección de terapias para mejorar los resultados en pacientes con cáncer. Poder disponer rápidamente de nuevos ensayos de biomarcadores es esencial para hacer posible este progreso".

El cáncer de pulmón es el segundo más frecuente en todo el mundo, con más de 2,2 millones de casos en 2020. El cáncer de pulmón microcítico (CPM) representa alrededor del 15%[1] de estos cánceres y es más agresivo que el no microcítico (CPNM), con mayor prevalencia y a menudo diagnosticado en la fase avanzada de la enfermedad. DLL3 es un ligando inhibidor del receptor Notch cuya sobreexpresión en la superficie de las neoplasias neuroendocrinas (NEN) está asociada a la formación de tipos de tumores neuroendocrinos de alto grado como el CPM. El biomarcador DLL3 es de gran interés porque se expresa en gran medida en el tejido tumoral de los pacientes con CPM y otras NEN, pero mínimamente en el tejido normal. Por este motivo, científicos de todo el mundo investigan cada vez más las proteínas DLL3, ya que podrían representar objetivos de acción clínica.

Las CTC en el torrente sanguíneo representan una población pre-metastásica implicada en la diseminación tumoral. El hecho de que la positividad de DLL3 pueda estar asociada a una enfermedad más agresiva respalda firmemente la relevancia clínica de la enumeración y caracterización de las CTC que expresa esta proteína.

Además, la nueva prueba CELLSEARCH CTC que detecta este biomarcador tiene la gran ventaja de ser mínimamente invasiva, estar estandarizada y permitir la cuantificación dinámica en tiempo real de las CTC. Se apoya en la plataforma CELLSEARCH CTC, primer y único sistema clínicamente validado y autorizado por la FDA para la identificación, aislamiento y enumeración de CTC en pacientes con cáncer de mama metastásico, próstata resistente a la castración o cáncer colorrectal. Es la primera vez que la plataforma CELLSEARCH se pone a disposición de las empresas biofarmacéuticas, centradas en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer de pulmón y otras NEN.

Según Fabio Piazzalunga, Presidente y Consejero Delegado de Menarini Silicon Biosystems (MSB), "nuestra exclusiva tecnología CELLSEARCH nos permite utilizar cualquier tipo de marcador de proteína tumoral para caracterizar las CTC. Esto amplía la cartera de ensayos de Menarini Silicon Biosystems disponibles comercialmente y demuestra la capacidad de esta tecnología para dar cabida a otras metas en las que puedan estar interesadas las compañías farmacéuticas".

La caracterización fenotípica de las CTC tiene el potencial no sólo de apoyar a las empresas biofarmacéuticas en sus programas de desarrollo clínico, sino que en el futuro también permitirá tomar decisiones sobre estrategias terapéuticas personalizadas en una gama cada vez más amplia de tipos tumorales. Esto ayudará a evitar retrasos en las terapias necesarias, minimizar la exposición del paciente a estrategias médicas innecesarias y reducir los elevados costes de una atención inadecuada.

