MGI Tech obtiene tres premios iF Design por sus avances en secuenciación y ultrasonido

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co. Ltd. ("MGI"), empresa dedicada al desarrollo de herramientas y tecnologías clave para la innovación en ciencias de la vida, se enorgullece en anunciar que tres de sus últimas innovaciones —los secuenciadores genéticos T1+ y T7+ y el ecógrafo portátil Imabot™ EF6-CL— han sido galardonadas con el prestigioso premio iF Design Award. Estos productos, reconocidos por combinar tecnología de vanguardia con una estética intuitiva, ponen de manifiesto el compromiso de MGI con un diseño industrial centrado en el usuario.

Secuenciador genético de sobremesa T1+: Precisión redefinida

Lanzado en 2025, el T1+ es un secuenciador genético de sobremesa capaz de generar datos a escala de terabases en 24 horas. El jurado de iF elogió el flujo de trabajo de "biblioteca a informe" con un solo clic del T1+, que integra la preparación de DNB, la secuenciación y el análisis en una única máquina automatizada. Con una capacidad de salida de datos flexible que oscila entre 25 GB y 1,25 TB, optimiza los flujos de trabajo de laboratorio mediante un rendimiento adaptativo, minimizando al mismo tiempo el desperdicio de recursos. Además, siendo pionero en la revolución interactiva de la Isla Inteligente, establece un nuevo paradigma para la convergencia del diseño industrial con la tecnología genómica.

Secuenciador genético T7+: Democratizando la secuenciación de alto rendimiento

T7+ es otro secuenciador genético presentado en 2025 que proporciona más de 14 Tb de datos de secuenciación de altísima calidad (Q40>90 %) en 24 horas. El jurado de iF Design reconoce que revoluciona la investigación en ciencias de la vida mediante la democratización de la tecnología, solucionando los problemas tradicionales de alto coste y baja eficiencia. Con una estructura compacta, T7+ completa un flujo de trabajo completo de 24 horas, desde la entrada de la muestra hasta la salida de los datos de secuenciación, gracias a su diseño integrado, lo que permite una ejecución flexible de proyectos genómicos, incluso en pequeños laboratorios en zonas remotas, y facilita el trabajo de los investigadores gracias a su funcionamiento con un solo toque. El jurado de iF destaca que oculta la complejidad tras una interacción intuitiva, ofrece resultados de alto rendimiento y elimina las barreras de acceso para la detección del cáncer y la mejora de cultivos.

Imabot™ EF6-CL: Imágenes profesionales, en cualquier lugar

Con un peso de tan solo 275 g, el sistema de ultrasonido inalámbrico portátil EF6-CL representa un gran avance en el diagnóstico portátil. Este sistema combina movilidad, precisión y facilidad de uso en un diseño elegante. Equipado con sondas duales de alta resolución, interacción por voz y una plataforma de diagnóstico remoto en la nube que opera a diferentes altitudes, permite obtener imágenes profesionales en tiempo real en cualquier momento y lugar. El jurado de iF destaca su valor para abordar la desigualdad en la atención médica al brindar imágenes profesionales a las regiones más desatendidas del mundo. En 2025, el EF6-CL demostró su resistencia al completar la primera operación de imágenes del mundo en el entorno extremo de gran altitud del Monte Everest. Esto también demuestra que el EF6-CL puede cubrir la necesidad de aplicaciones en entornos extremos y combinar la practicidad con el valor de la investigación científica.

Un compromiso a largo plazo con la excelencia en el diseño industrial

Organizados por iF International Forum Design GmbH en Berlín, Alemania, los iF Design Awards son reconocidos internacionalmente como uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, a menudo denominados los "Óscares del mundo del diseño". Desde 2018, MGI ha recibido un total de 11 iF Design Awards por el diseño excepcional de sus productos. En 2018, MGI ganó el iF Design Award por su sistema robótico de ultrasonido y el secuenciador genético BGISEQ-50 por su diseño innovador que optimiza la experiencia del usuario mediante la integración inteligente de biotecnología integral. En 2021, MGI fue galardonada con el iF Design Award por el secuenciador genético T7 y el laboratorio de secuenciación de sobremesa E5, seguido del secuenciador genético G99 y un detector portátil rápido de ácidos nucleicos en 2023, y el secuenciador de alto rendimiento T20x2 junto con el dispositivo desechable de recolección de sangre capilar Bloomics en 2024.

El premio Red Dot Award también ha sido ampliamente reconocido como uno de los sellos de calidad más codiciados para el buen diseño desde su creación en 1993. El secuenciador genético T20x2 de MGI fue galardonado con el premio Red Dot Product Design Award en 2024 por su perfecta coordinación entre tecnología de secuenciación de élite y estética visual, y su detector portátil de ácidos nucleicos en 2023 por su diseño compacto y agradable, que permite realizar pruebas fácilmente para una respuesta rápida a pandemias mundiales.

Conocida como la 'tierra de las ideas' y líder en la fabricación europea, Alemania es ampliamente reconocida como una potencia en diseño industrial. El diseño alemán enfatiza la durabilidad, la eficiencia y el minimalismo, caracterizados por una fusión de estética artística y precisión de ingeniería. Los numerosos premios de diseño alemanes que ha recibido son una clara muestra de la excelencia constante de MGI en el diseño de productos, que combina una funcionalidad de primer nivel con una estética distinguida. De cara al futuro, MGI seguirá desarrollando e innovando con espíritu artesanal, ofreciendo equipos que aborden los diversos desafíos del laboratorio, integrando un enfoque humano e inclusivo en el hardware.

Reserve una visita a la sede europea de MGI en Berlín para experimentar estas innovaciones de primera mano: https://global-mgitech.com/berlin-cec/

Acerca MGI

Fundada en 2016, MGI Tech Co., Ltd. (o sus subsidiarias, denominadas conjuntamente MGI) se dedica a desarrollar herramientas y tecnologías clave que impulsan la innovación en las ciencias de la vida. Como una de las pocas empresas capaces de desarrollar y producir en masa secuenciadores genéticos de grado clínico de forma independiente, MGI ofrece a usuarios de todo el mundo capacidades de secuenciación escalables que abarcan desde niveles de Gb hasta Tb. MGI también se distingue por ser uno de los pocos proveedores de una cartera de productos integral que abarca tres segmentos principales: SEQ ALL (secuenciación de lectura corta y larga), GLI (Inteligencia Generativa de Laboratorio) y Multi-Ómicas.

Para obtener más información, visite MGI Tech, LinkedIn, X, Instagram y YouTube.

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