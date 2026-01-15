Microsoft amplía su compromiso en educación con el programa Elevate for Educators (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Microsoft amplía su compromiso en educación con el programa Elevate for Educators y nuevas herramientas basadas en IA

Empoderamos a los sistemas educativos, educadores y estudiantes con herramientas de IA responsables en la aplicación Microsoft 365 Copilot y programas globales que fortalecen la confianza de los educadores y apoyan las trayectorias de aprendizaje y profesionales

REDMOND, Wash., 15 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Microsoft Corp. anunció el jueves Microsoft Elevate for Educators, un nuevo programa integral que conecta a los educadores con la comunidad, recursos y credenciales en demanda y nuevas capacidades impulsadas por IA sin coste adicional para ayudar a las escuelas de todo el mundo a preparar a los educadores y estudiantes para un futuro impulsado por IA.

Los anuncios de hoy se alinean con la misión de Microsoft de apoyar la educación en la era de la IA. Presentadas antes de Bett UK 2026, estas innovaciones ponen a disposición de educadores y estudiantes herramientas de IA fiables y específicas para la educación, a la vez que garantizan que cuenten con las habilidades, el apoyo y la confianza necesarios para usarlas de forma eficaz y responsable.

"A medida que la IA se integra en el aprendizaje diario, nuestra responsabilidad es garantizar que apoye a los educadores y se gane la confianza de los estudiantes y las familias", declaró Justin Spelhaug, presidente de Microsoft Elevate. "Para Microsoft, esto significa crear soluciones responsables basadas en IA para la educación en la aplicación Microsoft 365 Copilot, seguras y basadas en los valores que humanizan el aprendizaje, a la vez que garantizamos que nuestros educadores y escuelas cuenten con las habilidades y los recursos necesarios a través de programas como Elevate for Educators para usar estas herramientas de forma eficaz".

Presentamos Microsoft Elevate para EducadoresEl programa Microsoft Elevate para Educadores forma parte del compromiso más amplio de la compañía, Microsoft Elevate, para ayudar a escuelas y educadores a desarrollar habilidades, ampliar las oportunidades y garantizar que todos se beneficien de la IA. El programa proporciona a educadores y líderes escolares acceso a una de las redes de educadores pares más grandes y conectadas del mundo, y ofrece recursos gratuitos de desarrollo profesional y acceso a credenciales muy solicitadas para integrar la IA en el aula con confianza. Microsoft Elevate para Educadores está disponible desde hoy en https://aka.ms/MicrosoftElevateforEducators e incluye:

Nuevas comunidades globales para educadores y escuelas de primaria y secundaria. Los educadores y las escuelas de todo el mundo se enfrentan al reto de integrar la IA de forma que beneficie realmente a cada estudiante. En respuesta, Microsoft está lanzando importantes actualizaciones a su comunidad global de educadores para ayudarlos a fortalecer sus habilidades, obtener reconocimiento y colaborar globalmente en las mejores prácticas de enseñanza impulsada por IA. Las nuevas comunidades Microsoft Elevate Educators y Microsoft Elevate Schools ahora ofrecen membresía durante todo el año, más oportunidades y recursos de formación, y un sistema de logros progresivos para que los educadores progresen a medida que aprenden. Por primera vez, los distritos, sistemas y ministerios escolares pueden obtener un reconocimiento especial por apoyar el crecimiento profesional de los educadores y demostrar un impacto medible en las aulas y en todos los sistemas educativos.

Desarrollo profesional gratuito para todos los educadores a nivel mundial. La formación y las credenciales de desarrollo profesional pueden ayudar a los educadores a mantenerse al día con sus certificaciones, o a optar a aumentos salariales o a ascender profesionalmente. Para ayudar a los educadores a adquirir nuevas habilidades y alcanzar mayores logros, el nuevo programa Microsoft Elevate for Educators ofrece un conjunto de nuevos cursos a su propio ritmo, sesiones en vivo y simulaciones basadas en IA, disponibles globalmente y en más de 13 idiomas a través del Navegador de Habilidades de la IA .

Credenciales reconocidas por la industria para educadores. Una nueva credencial gratuita Microsoft Elevate for Educators, desarrollada en colaboración con ISTE + ASCD y alineada con el Marco de Alfabetización en IA, ayuda a los educadores a adquirir confianza y experiencia en la integración de la IA en su enseñanza y aprendizaje. Los educadores de todo el mundo también tendrán acceso a una nueva certificación de Microsoft Certified Educational Technologist and Coach, que estará disponible para los educadores en los próximos meses.

Anuncio de una promoción por tiempo limitado de Copilot y LinkedIn para estudiantes

Microsoft presentó una nueva oferta para dotar a los estudiantes universitarios de las herramientas necesarias para triunfar en el entorno laboral actual, impulsado por la IA. A partir de hoy, los estudiantes universitarios que cumplan los requisitos pueden obtener 12 meses de suscripciones gratuitas a Microsoft 365 Premium y LinkedIn Premium Career, disponibles directamente a través de Microsoft. Esta promoción por tiempo limitado ofrece a los estudiantes potentes herramientas de productividad, como agentes de Investigador y Analista, amplios límites de uso de IA y aplicaciones de productividad como Word, Excel y PowerPoint con Copilot integrado, además de recursos profesionales para ayudarles a desarrollar habilidades, establecer contactos y prepararse para futuras oportunidades.

Diseñado para la educación: IA personalizada que prioriza a educadores y estudiantesMicrosoft también presentó nuevas funcionalidades basadas en IA diseñadas específicamente para la educación, disponibles sin coste adicional para los clientes de Microsoft 365 Educación. Basadas en herramientas educativas existentes, estas funcionalidades están diseñadas para optimizar la enseñanza y el aprendizaje, manteniendo la seguridad y la confianza.

Dando a los educadores más tiempo para lo que más importa

Teach en la aplicación Copilot de Microsoft 365 ayuda a los educadores a optimizar la preparación de clases y personalizar la instrucción en un solo lugar. Disponibles desde hoy, las nuevas funciones de Teach permiten a los educadores planificar rápidamente lecciones y actividades de aprendizaje de alta calidad y alineadas con los estándares, lo que les da más tiempo para concentrarse en la enseñanza. Las herramientas de IA integradas facilitan la adaptación de la instrucción a las diferentes necesidades de aprendizaje, ajustan los niveles de lectura y diferencian el contenido en diversas aulas, mientras que el soporte de evaluación basado en IA ayuda a los educadores a evaluar la comprensión y proporcionar retroalimentación oportuna y práctica.

Ya disponible, Microsoft Learning Zone es una aplicación de aprendizaje gratuita basada en IA y la primera experiencia Copilot+ para PC diseñada para que los educadores creen actividades de aprendizaje personalizadas y adaptables.

Empoderando a los estudiantes para que aprendan a su propio ritmoA medida que la IA moldea cada vez más la forma en que los estudiantes aprenden y se preparan para el futuro, Microsoft ofrece herramientas que facilitan un estudio más independiente y atractivo. El Study and Learn Agent es un asistente de IA adaptativo que proporciona a los estudiantes apoyo personalizado. Disponible en versión preliminar a finales de este mes, el Study and Learn Agent está diseñado para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, ayudando a los estudiantes a aprender de forma independiente y a la vez a desarrollar confianza.

Para obtener más información sobre el compromiso de Microsoft con la educación, visítenos en aka.ms/AIforTeachingandLearning o en el expositor de Microsoft (SM20) en Bett UK (del 21 al 23 de enero).

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) crea plataformas y herramientas impulsadas por IA para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. La empresa tecnológica se compromete a que la IA esté ampliamente disponible y a hacerlo de forma responsable, con la misión de empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que logren más.

