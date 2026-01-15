Sánchez anuncia un fondo soberano español dotado con 10.500 millones que busca movilizar 120.000 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Bajo el nombre 'España Crece', este fondo va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo.

"Lo que queremos es que el impulso reformista perdure más allá de 2026", ha avanzado durante la clausura de la XVI edición del Foro Spain Investors Day (SID).

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría siempre con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo 'España Crece' será un ejercicio de soberanía nacional", ha enfatizado Pedro Sánchez.

"NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A COMPETIR EN LA CHAMPIONS LEAGUE"

Ante inversores extranjeros, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de "esperanza" en cuanto a las perspectivas económicas para España, pese a que las noticias que llegan del mundo, especialmente las que llegan del otro lado del Atlántico, "son muy preocupantes".

"Nos estamos malacostumbrando a estar sistemáticamente entre las mejores economías del planeta [...] Nos hemos acostumbrado a competir, y además competir con muchas garantías, en la Champions League temporada tras temporada", ha destacado el presidente del Gobierno.

Precisamente, el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó esta misma expresión en 2007, antes de que estallara la crisis financiera global. "El Gobierno ha situado a España en la Champions League de las economías del mundo", presumía el entonces presidente del Gobierno.

Sánchez ha puesto en valor que el país cuenta actualmente con paz social y también con hay cohesión territorial, algo que "ha mermado la capacidad económica y de atracción de inversión en el país durante mucho tiempo".

ESPAÑA, UN "VALOR REFUGIO"

"Lo diré claramente: en España no sobra a nadie, al contrario nos falta gente. Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro", ha remarcado.

En un mundo cada vez más turbulento, Sánchez ha destacado que España se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio. "Aquí no van a encontrar tensiones comerciales, aquí no van a encontrar riesgos geopolíticos, aquí no se va a encontrar inseguridad jurídica", ha apuntado el presidente.

