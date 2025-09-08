Midea lanza los revolucionarios lavavajillas GreenApex y TITAN

(Información remitida por la empresa firmante)

-Midea redefine el lavado de platos en IFA con el lanzamiento de los revolucionarios lavavajillas GreenApex y TITAN

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Midea, marca líder mundial en electrodomésticos, presenta dos lavavajillas innovadores que revolucionan la sostenibilidad y la eficiencia del espacio. El lavavajillas con bomba de calor GreenApex y el lavavajillas TITAN reflejan el compromiso constante de Midea con soluciones innovadoras, ecológicas y centradas en el usuario.

El lavavajillas GreenApex, galardonado con el Premio de Oro a la Excelente Tecnología de Ahorro de Energía en los Global Product Technology Innovation Awards 2025, supone un avance monumental en eficiencia energética. Al integrar a la perfección la tecnología de bomba de calor y el refrigerante ecológico R290, alcanza una calificación de eficiencia energética A-50% sin precedentes en comparación con los modelos convencionales de clase A. Esta innovación no solo minimiza el consumo de energía, sino que también apoya los esfuerzos globales de reducción de carbono con su Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono (ODP) cero. Cada ciclo subraya el compromiso de Midea con el desarrollo sostenible y un futuro con cero emisiones netas.

Como complemento a este logro, el lavavajillas TITAN redefine el uso del espacio y el rendimiento de limpieza. Gracias a su ingeniería de precisión, que incluye un sistema de bomba un 18 % más eficiente, ofrece un 26 % más de capacidad en la cesta superior con el mismo diseño elegante. El diseño "Micro-shell, Macro-capacity" optimiza el espacio, mientras que el sistema de lavado por zonas ofrece resultados precisos e impecables. Ya sea para reuniones o para disfrutar de las comidas diarias, los usuarios ahora pueden confiar en TITAN para una limpieza potente sin limitaciones de espacio.

En Midea, diseñamos más que electrodomésticos: creamos sistemas que mejoran vidas y protegen el planeta. Desde la revolución de la bomba de calor en GreenApex hasta la optimización del espacio en TITAN, nuestros productos permiten a los usuarios reunirse libremente y vivir de forma sostenible.

Midea invita a todos los asistentes a IFA a experimentar estas innovaciones en su stand y descubrir una nueva era del lavado de la vajilla inteligente y responsable.

