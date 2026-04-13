Miele presenta 'Diseñado para moverse contigo', un concepto integral en la Semana del Diseño de Milán 2026

El concepto abarca EuroCucina y el Miele Experience Center en Milán.

La cocina se reinventa como un espacio habitable flexible y conectado, en sintonía con la vida cotidiana.

Las características destacadas de los productos traducen el concepto en aplicaciones prácticas para la cocina.

(Información remitida por la empresa firmante)

GUTERSLOH, Alemania y MILÁN, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con 'Diseñado para moverse contigo', Miele presenta un concepto que reinventa la cocina como un espacio vital adaptable, conectado y emocionalmente inteligente, con productos diseñados para seguir el ritmo de las personas, hoy y en el futuro. Este concepto se expresa de forma coherente tanto en el stand de Miele en EuroCucina como en el recién rediseñado Miele Experience Center en el Brera Design District.

En EuroCucina, el concepto 'Diseñado para moverse contigo' cobra vida en un entorno de exposición inmersivo donde los electrodomésticos, la arquitectura y las necesidades del usuario interactúan a la perfección. Mediante experiencias de producto cuidadosamente seleccionadas, Miele demuestra cómo la cocina se convierte en un ecosistema dinámico e inteligente: las placas de inducción KM 8000 con utensilios de cocina M Sense garantizan que nada se queme ni se derrame, mientras que el cajón de vapor abre nuevas posibilidades para cocinar con tan solo 14 cm de altura. Las nuevas campanas extractoras presentan un diseño refinado y formatos compactos. Con CulinaryCoach, Miele presenta un asistente con IA que simplifica la cocina diaria ofreciendo recomendaciones personalizadas, respondiendo a preguntas relacionadas con la preparación y transfiriendo los ajustes adecuados directamente a los electrodomésticos conectados.

El concepto continúa en el Miele Experience Center, que reabre sus puertas durante la Semana del Diseño de Milán como un nuevo espacio experiencial de la marca. Aquí, Miele traduce 'Diseñado para moverse contigo' a situaciones cotidianas, mostrando cómo las cocinas se integran a la perfección en entornos más amplios. Con 'Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich', la marca presenta un estudio de diseño para soluciones de cocina altamente funcionales y flexibles, incluso en los espacios más reducidos. Al combinar electrodomésticos con sistemas de mobiliario adaptables, el concepto responde a la creciente demanda de una vida urbana eficiente sin comprometer el rendimiento ni el diseño.

Con 'Diseñado para moverse contigo', Miele presenta una visión vanguardista de la cocina: una que se mueve con sus usuarios y conecta tecnología, espacio y diseño de formas totalmente innovadoras.

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