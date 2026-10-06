MILANO FASHION WEEK® - PRIMAVERA/VERANO 2027 SHENZHEN FUTIAN FASHION EVENT

(Información remitida por la empresa firmante)

Tres marcas protagonistas: Laurèl, IDPAN y YINER

MILÁN, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La industria de la moda del distrito de Futian regresó a la Milano Fashion Week de la mano de la Camera Nazionale della Moda Italiana. Con el respaldo del Gobierno Popular del Distrito de Futian (Shenzhen), el evento fue organizado por la Bay Area Sustainable Fashion Alliance y Shenzhen Fumei Space Innovation Development Co., Ltd.

El 22 de septiembre de 2026, en la Rotonda della Besana de Milán, Laurèl, IDPAN y YINER presentaron sus colecciones Primavera/Verano 2027, reflexionando sobre el tiempo a través de la tradición, la innovación, la artesanía, la modernidad, la estructura, la fluidez, la ciudad y la naturaleza.

El evento puso de manifiesto el dinamismo y la proyección internacional de Futian como referente de la moda.

La moda conecta culturas más allá de las fronteras. El evento SS27 Milano Fashion Week • Shenzhen Futian Fashion Event proyecta la estética oriental a través del diseño contemporáneo, impulsando el intercambio y la colaboración entre las firmas de la Gran Área de la Bahía de China y la industria de la moda europea.Dan WANG, Presidenta y Directora Creativa de BASFA

Durante ocho años, el distrito de Futian ha apoyado a la industria de la moda y ha desarrollado el Bay Area Fashion Center, el primer edificio de China destinado a albergar sedes de empresas de moda femenina de alta gama, con un valor de 10.000 millones de RMB.

Cuatro de las diez principales marcas chinas de moda femenina de alta gama tienen su sede en Futian y representan una cuarta parte de la industria en Shenzhen. Desde hace tres años, las firmas de Futian están presentes en los calendarios de las semanas de la moda internacionales. El distrito alberga el campus del Istituto Marangoni en Futian, la Shenzhen Design Week, la Shenzhen–Milan Dual-City Fashion Week, el Futian International Fashion Gathering, la Futian Fashion Creative Design Week y la pasarela TOPSKYLINE Runway Show.

La presentación mostró la diversidad y la riqueza cultural de la moda femenina china, reforzando las alianzas con medios de comunicación, compradores y socios estratégicos.

LA INDUSTRIA DE LA MODA DEL DISTRITO DE FUTIAN (SHENZHEN)

2.600 grandes y medianas empresas de moda en 2025

566.300 millones de RMB de facturación

400.000 profesionales en el sector de la moda

4 marcas líderes de moda femenina en China

Hasta 5 millones de RMB en subvenciones e incentivos

Más de 30 marcas instaladas en el Bay Area Fashion Center

Laurèl – COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2027

Layers of Time fusionó la precisión de la Bauhaus con referencias renacentistas, sastrería de corte arquitectónico y acabados artesanales. Fundada en Múnich en 1978, Laurèl renovó su colaboración con WAKUKU a través de Rèl-LY, su pequeña coleccionista del tiempo.

Sobre Laurèl

Laurèl diseña moda femenina de alta gama fundamentada en la estética Bauhaus y el equilibrio racional.

IDPAN – COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2027

Bajo los conceptos From Milan, Back to Milan y Tribute to Craftsmanship — MODERN SERENITY, IDPAN rindió homenaje al oficio artesanal en la era de la inteligencia artificial y la producción en masa, combinando fabricación inteligente, refinamiento técnico y una sastrería fluida.

YINER – COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2027

Nature Imprint exploró las huellas del tiempo plasmadas en hojas, conchas, piedras y paisajes. Motivos lineales, plisados, estampados, fibras naturales, encajes e hilos metálicos tradujeron la naturaleza en formas geométricas y orgánicas, mientras que las tonalidades tierra conectaron el recuerdo de la naturaleza con la feminidad contemporánea.

Contacto: contact@beflowparis.com

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