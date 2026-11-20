(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK y PARÍS, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Milbank LLP se complace en anunciar su expansión en Francia mediante la incorporación de todo el equipo de abogados de la oficina de París de Weil, Gotshal & Manges.

"A Milbank le entusiasma entrar en el mercado de París con un equipo de primer nivel en áreas como capital privado, fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuraciones, finanzas, fiscalidad, litigios y defensa de la competencia", afirmó Scott A. Edelman, presidente de Milbank. "Esta iniciativa es coherente con nuestra estrategia general: aprovechar las oportunidades de crecimiento en sectores donde podemos garantizar a nuestros clientes que nos situamos entre los mejores, ya sea en una región específica o en un área de práctica concreta. Esperamos colaborar con nuestros nuevos compañeros para poner, a la mayor brevedad, los recursos de toda la firma a disposición de nuestros clientes comunes".

"No es habitual tener la oportunidad de reunir a un equipo de este calibre, que cuenta con una reputación tan consolidada en un mercado tan importante como el francés", señaló Norbert Rieger, presidente del grupo global de Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones (M&A) de Milbank. "Sentimos un enorme respeto por lo que este equipo ha construido en París a lo largo de más de dos décadas. Lo que hace que esta oportunidad sea especialmente atractiva no es solo la solidez de su práctica, sino también las personas que la integran. Compartimos la misma ambición y el mismo enfoque a la hora de ofrecer un servicio de primera categoría a nuestros clientes, y estamos deseando potenciar estas fortalezas trabajando juntos".

Durante casi 25 años, el equipo ha sido un referente en Francia, Europa y otras jurisdicciones. Reconocido por su asesoramiento con un enfoque comercial, soluciones a medida y un compromiso inquebrantable con los objetivos de sus clientes, el equipo aporta una profunda experiencia en el mercado y un criterio sólido para ayudar a los clientes a tomar decisiones críticas y alcanzar resultados exitosos.

"Nuestro equipo se formó en torno a una mentalidad compartida: excelencia técnica, colaboración y espíritu emprendedor. Decidimos incorporarnos a Milbank juntos porque queríamos continuar este camino común manteniendo el más alto nivel de servicio para nuestros clientes", señaló David Aknin, uno de los socios principales de Weil, Gotshal & Manges en París. "Milbank comparte estos valores, y su plataforma global integrada constituye una extensión natural de nuestra experiencia en capital privado, fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuraciones, finanzas, fiscalidad, resolución de disputas y defensa de la competencia. Asimismo, ofrece a nuestros clientes acceso a nuevas áreas de especialización, particularmente en tecnología, inteligencia artificial, energía e infraestructura. Con Milbank, iniciamos una nueva y apasionante etapa en nuestra trayectoria, y estamos convencidos de que la fortaleza de nuestro equipo contribuirá plenamente al crecimiento de Milbank tanto en Francia como a nivel internacional".

David Aknin ejercerá como codirector global de la práctica de capital privado de Milbank. Yannick Piette, quien también se incorpora desde la oficina de París de Weil, Gotshal & Manges, ejercerá como codirector global de la práctica de fusiones y adquisiciones (M&A) de empresas cotizadas de Milbank.

El equipo, compuesto por un total de 22 socios y 87 abogados, asesora a empresas cotizadas y no cotizadas, firmas de capital privado, instituciones financieras, alta dirección, consejos de administración, organismos públicos y particulares en asuntos complejos y delicados, tanto a nivel nacional como transfronterizo. Se les reconoce sistemáticamente entre los principales asesores jurídicos de Francia en una amplia gama de áreas de práctica, que incluyen: ofertas públicas de adquisición; operaciones de capital privado e infraestructuras; todo tipo de soluciones de capital privado; banca y finanzas; fusiones y adquisiciones de empresas en dificultades; reorganizaciones y reestructuraciones (tanto judiciales como extrajudiciales); fiscalidad; derecho de la competencia y cuestiones regulatorias; así como litigios de toda índole, incluidas investigaciones penales que afectan a empresas y a sus directivos.

ACERCA DE MILBANK

Milbank LLP es un destacado bufete de abogados de alcance internacional que ofrece servicios jurídicos innovadores a clientes en todo el mundo. Fundado en Nueva York hace más de 150 años, Milbank cuenta con oficinas en Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Múnich, Nueva York, São Paulo, Seúl, Singapur, Tokio y Washington, DC. Los abogados de Milbank colaboran entre distintas áreas de práctica y oficinas para ayudar a las principales empresas comerciales, financieras e industriales del mundo, así como a instituciones, particulares y gobiernos, a alcanzar sus objetivos estratégicos. Para obtener más información sobre Milbank, visite www.milbank.com y síganos en LinkedIn y Instagram.

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