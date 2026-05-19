(Información remitida por la empresa firmante)

- MillerKnoll en la Semana del Diseño de Clerkenwell 2026: Presentación de diseños de espacios de trabajo vanguardistas

LONDRES, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Las marcas que conforman MillerKnoll Collective, líder mundial en diseño, presentan nuevos productos durante la Semana del Diseño de Clerkenwell, ofreciendo una visión inspiradora de adaptabilidad y rendimiento en los espacios de trabajo modernos. Asimismo, en MillerKnoll London , ubicada en The Sans en Clerkenwell, la exposición "Sostenibilidad sin concesiones" muestra cómo la selección intencionada de materiales y el pensamiento circular están integrados en toda la cartera de MillerKnoll.

Los nuevos productos abarcan sistemas para espacios de trabajo, asientos de alto rendimiento, oficinas privadas, salas de trabajo colaborativas y entornos exteriores:

La dinámica sala de exposiciones de Herman Miller se centra en su nuevo escritorio y cabina Bound Sit-Stand , diseñados para trabajar concentrado y sin distracciones en espacios abiertos, zonas de trabajo informales y bibliotecas.

se centra en su nuevo , diseñados para trabajar concentrado y sin distracciones en espacios abiertos, zonas de trabajo informales y bibliotecas. Knoll presenta la colección Konzert , diseñada por Paolo Dell'Elce, un nuevo sistema de oficina privada pensado para las necesidades cambiantes de los espacios de trabajo, que permite a los diseñadores crear espacios altamente personalizados. También se destaca la reedición de la silla Morrison Hannah, diseñada originalmente por Andrew Morrison y Bruce Hannah en 1973.

presenta la , diseñada por Paolo Dell'Elce, un nuevo sistema de oficina privada pensado para las necesidades cambiantes de los espacios de trabajo, que permite a los diseñadores crear espacios altamente personalizados. También se destaca la reedición de la silla Morrison Hannah, diseñada originalmente por Andrew Morrison y Bruce Hannah en 1973. Colebrook Bosson Saunders presenta Lana, su nuevo soporte para portátil de última generación, galardonado y de reciente lanzamiento, que combina la innovación ergonómica con los principios del diseño circular.

presenta Lana, su nuevo soporte para portátil de última generación, galardonado y de reciente lanzamiento, que combina la innovación ergonómica con los principios del diseño circular. HAY ofrece a sus visitantes una experiencia al aire libre en el patio The Sans, centrada en la nueva familia de asientos Palissade Cantilever, una tipología que transmite ligereza y dinamismo. HAY también presenta la colección Deville, junto con la colección Terraza Outdoor.

ofrece a sus visitantes una experiencia al aire libre en el patio The Sans, centrada en la nueva familia de asientos Palissade Cantilever, una tipología que transmite ligereza y dinamismo. HAY también presenta la colección Deville, junto con la colección Terraza Outdoor. Muuto presenta en primicia el sofá modular Coltre, diseñado por Studiopepe, en su sala de exposición de St. John's Square. Este sofá escultural y adaptable, que se lanzará oficialmente este otoño, toma su nombre de la palabra italiana para "manta".

presenta en primicia el sofá modular Coltre, diseñado por Studiopepe, en su sala de exposición de St. John's Square. Este sofá escultural y adaptable, que se lanzará oficialmente este otoño, toma su nombre de la palabra italiana para "manta". NaughtOne presenta la silla Lotti, una silla de café sencilla pero ingeniosa diseñada por Keiji Takeuchi, y Pullman Modular, una solución de diseño arquitectónico que amplía un producto muy popular de NaughtOne.

Lea más en la sala de prensa MillerKnoll .

Acerca de MillerKnoll

MillerKnoll es un colectivo global de marcas de diseño fundado en dos iconos del modernismo: Herman Miller y Knoll. Su cartera también incluye mobiliario y accesorios para espacios comerciales y residenciales de marcas como Colebrook Bosson Saunders, DWR (Design Within Reach), Edelman, Geiger, HAY, HOLLY HUNT, Knoll Textiles, Maharam, Muuto, NaughtOne y Spinneybeck | FilzFelt. Guiada por un propósito común —diseñar para el bienestar de la humanidad—, MillerKnoll genera ideas innovadoras, impulsa innovaciones y promueve conceptos para alinear mejor los espacios con la forma en que las personas viven, trabajan y se reúnen. En el año fiscal 2025, la compañía registró ventas netas de 3.700 millones de dólares. Para más información, visite millerknoll.com .

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