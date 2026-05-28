(Información remitida por la empresa firmante)

- MIMARU comparte reflexiones del evento de intercambio cultural del Día del Niño del ANO-NE Kids Club: ¿Y si los niños fueran los viajeros más naturales del mundo?

TOKIO, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, marca líder de apartahoteles para familias en Japón, operada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd., ha compartido reflexiones acerca de un evento especial del Día del Niño celebrado el 5 de mayo en el ANO-NE Kids Club en el área de Ginza/Yurakucho de Tokio, donde niños de Japón y del extranjero se reunieron para una experiencia de intercambio cultural basada en el juego.

Imagen 1: https://drive.google.com/file/d/16B--UpeLBrz77zvD6FOZB6Aw9jYOIl_d/view?usp=sharing

El evento reunió a 26 niños con el objetivo de disfrutar de juegos activos, narración de cuentos bilingües y actividades de artesanía cultural japonesa. Diseñado como un espacio donde los niños pueden jugar libremente mientras los padres disfrutan de tiempo a solas en la ciudad, el evento reflejó el concepto más amplio de ANO-NE Kids Club de apoyar los viajes familiares modernos.

Imagen 2: https://drive.google.com/file/d/1EjbZk5t...

Momentos del evento: https://www.instagram.com/reel/DYg7K9kJe...

Quizás para los niños, el idioma nunca ha sido un requisito para conectar. A través del juego y las experiencias compartidas, se formaron conexiones naturales sin esfuerzo, y las encuestas posteriores al evento mostraron altos niveles de satisfacción.

El 51% de los usuarios del ANO-NE Kids Club son familias que vienen de más de 30 países y regiones. Desde su apertura, el personal ha observado repetidamente la naturalidad con la que los niños de diferentes países se conectan, más allá de las diferencias lingüísticas o culturales. Durante este evento, esos momentos se hicieron especialmente visibles a través de actividades que fomentaban la cooperación, el juego compartido y la comunicación entre niños que se acababan de conocer.

Al ver a los niños jugar juntos, me di cuenta de que a veces los adultos somos demasiado conscientes de las barreras lingüísticas, comentó Mao Mochizuki, de la Oficina de Planificación de Gestión de Cosmos Hotel Management. Quizás los niños son viajeros natos, algo que los adultos a veces olvidamos. O tal vez sea gracias a espacios como el ANO-NE Kids Club que se dan estos momentos.

Imagen 3: https://drive.google.com/file/d/1Jnrsivn...

Las encuestas que se realizaron tras el evento mostraron una puntuación media de satisfacción de 9 sobre 10. Los padres también expresaron su agradecimiento por poder disfrutar de tiempo a solas sabiendo que sus hijos se divertían en una experiencia segura y entretenida.

A medida que los viajes en familia siguen evolucionando, más padres buscan experiencias que satisfagan tanto las necesidades de sus hijos como su propio tiempo durante el viaje. Lo que ANO-NE Kids Club pretende lograr es muy sencillo, declaró Mochizuki. Queremos que los padres puedan relajarse de verdad durante su viaje, mientras los niños crean sus propios recuerdos con amigos de su misma edad.

Imagen 4: https://drive.google.com/file/d/1P5Cy-w-aJWFSCdaqw8sLXmu4lz7Krpyr/view?usp=sharing

Página web oficial de ANO-NE: https://anone-kids.com/

Página web oficial de MIMARU: https://mimaruhotels.com/

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