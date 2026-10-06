(Información remitida por la empresa firmante)

- MIMARU inaugura su establecimiento en Osaka Namba con apartamentos para seis personas y una suite con jardín en la azotea

TOKIO, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la marca líder de hoteles de apartamentos en Japón para familias y grupos —gestionada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd.—, inauguró el MIMARU Osaka Namba Station Annex en Namba, Osaka, el jueves 1 de octubre. El establecimiento cuenta con 68 habitaciones tipo apartamento: la mitad tiene capacidad para hasta seis personas y la otra mitad para hasta cuatro. Todas las unidades disponen de cocina, zona de comedor y lavadora-secadora, mientras que la Sky Garden Three-Bedroom Suite (suite de tres dormitorios con jardín en la azotea), situada en la última planta y con una superficie de 100 metros cuadrados, ofrece a seis huéspedes una terraza privada al aire libre con vistas a la ciudad.

Imagen 1: https://drive.google.com/file/d/1K0bvDmf...

Acerca de MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/about/

Diseñado en torno a cómo seis personas utilizan un apartamento

El alojamiento responde a un desafío habitual de los viajes en familia: estar juntos forma parte de la experiencia, pero no todos quieren hacer lo mismo en todo momento. En un mismo apartamento, una persona puede descansar mientras otra se arregla, alguien más se ocupa de la colada y otros se reúnen alrededor de la mesa del comedor. El diseño permite a los miembros de la familia seguir ritmos diferentes sin necesidad de reservar habitaciones separadas.

La Sky Garden Three-Bedroom Suite es el alojamiento más grande de la propiedad; se trata de un apartamento de 100 metros cuadrados con capacidad para seis personas. Cuenta con seis camas individuales, tres lavabos, dos inodoros, un baño completo, una cabina de ducha independiente y una terraza privada. La terraza ofrece a los huéspedes un espacio adicional para relajarse en compañía o desconectar del ritmo urbano, proporcionando un ambiente más tranquilo sobre Osaka sin perder la conexión con la energía de Namba.

Imagen 2: https://drive.google.com/file/d/1hq48Tv-zsncsQiqvkbqcHZ_I5KksGQvb/view?usp=drive_link

"Cuanto más grande es el grupo, más desafíos prácticos surgen: desde el equipaje y la colada hasta los preparativos y el hecho de compartir el espacio", señaló Mao Mochizuki, responsable de relaciones públicas internacionales de Cosmos Hotel Management. "Basándonos en nuestra experiencia acogiendo a familias numerosas, fuimos más allá del número de camas para analizar cómo utilizan realmente el apartamento varias personas a lo largo del día. Las familias necesitan la libertad de poder disponer de su propio espacio y, al mismo tiempo, reunirse dentro del mismo apartamento. Para una familia numerosa, contar con esa posibilidad puede ser un verdadero lujo".

Imagen 3: https://drive.google.com/file/d/19yZXa6m...

Detalles de MIMARU Osaka Namba Station Annex

Apertura: 1 de octubre de 2026

Ubicación: Namba, Osaka, Japón

Habitaciones: 68

Tamaño de las habitaciones: 39 - 100 metros cuadrados

Capacidad: Cuatro o seis huéspedes; los niños de 7 años en adelante cuentan para la capacidad de ocupación.

Comodidades principales en cada habitación: Cocina, zona de comedor y lavadora-secadora en la propia habitación.

Acceso: A cinco minutos de la estación Nankai Namba; a seis minutos de la estación Nippombashi; aproximadamente a 50 minutos en tren desde el Aeropuerto Internacional de Kansai.

Para obtener más información, visite: https://mimaruhotels.com/hotel/namba-station-annex/

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