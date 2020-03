Minerva establece un año de estudiantes visitantes para apoyar a los estudiantes internacionales

Ofrece apoyo a los afectados por las restricciones de visado y de viaje, así como por otras cuestiones, durante el año académico 2020-2021

SAN FRANCISCO, 13 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Las Escuelas Minerva del Keck Graduate Institute (KGI) anuncian un año de estudiantes visitantes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2748985-1&h=3730523222&u...] para permitir que los estudiantes que hayan sido admitidos en universidades muy selectivas de habla inglesa comiencen sus estudios de manera ininterrumpida. En respuesta a los recientes desafíos relacionados con el COVID-19, las restricciones de visados y otras inquietudes mundiales, muchas de las principales facultades y universidades se verán obligadas a retrasar, posponer o cancelar la matriculación de los estudiantes procedentes de países afectados.

El año de estudiantes visitantes de Minerva se ha concebido para aquellos estudiantes que han sido aceptados en una de las principales facultades o universidades, pero que se enfrentan a problemas de matriculación para asistir como residentes durante el año académico 2020-2021. Para comenzar sus estudios en otoño de 2020, los estudiantes visitantes podrán matricularse en cuatro cursos a distancia de Minerva que corresponden al año de preparación. Las Escuelas Minerva forman parte del KGI, que se encuentra acreditado por la Comisión de Colegios de Educación Superior y Universidades de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WSCUC, por sus siglas en inglés). Así, se podrán transferir los créditos de los cursos a otras instituciones de educación superior. El año completo de matrícula y tasas del programa de estudiantes visitantes de Minerva asciende a solo 15.950 $.

"Los cursos de primer año de Minerva se han diseñado para enriquecer la experiencia de todos los estudiantes. Nuestro plan de estudios introductorio se centra en desarrollar habilidades de razonamiento crítico y creativo, así como en el aprendizaje y la práctica tanto en torno a la comunicación efectiva como a las interacciones", explicó Ben Nelson, fundador y consejero delegado de Minerva. "Pensamos profundamente en los estudiantes internacionales, ya que más del 80% del alumnado de Minerva procede de fuera de EE. UU. El año de estudiantes visitantes se ha establecido para garantizar que otros estudiantes internacionales que se encuentran preparados para el rigor del plan de estudios no se vean obligados a limitar su aprendizaje en estos momentos de incertidumbre. El modelo académico de Minerva puede apoyar claramente a estos estudiantes con su experiencia de clases a distancia completamente rediseñada".

Los cursos de Minerva no solo son extremadamente rigurosos, sino que el entorno de aprendizaje virtual Forum(TM) ofrece un sistema de enseñanza muy atractivo, en directo y con vídeos, sin necesidad de aulas físicas. La metodología Fully Active Learning (aprendizaje plenamente activo) que posibilita Forum incluye seminarios simultáneos basados en debates e impartidos por excelentes profesores expertos en todas las sesiones lectivas. Los estudiantes visitantes realizarán los mismos cuatro cursos, impartidos por el cuerpo docente de Minerva, que deben estudiar los estudiantes universitarios de primer año en las Escuelas de Minerva.

El año de estudiantes visitantes se ha diseñado para acceder en línea y a distancia únicamente al plan de estudios de primer año. La asistencia no incluye los elementos propios de la residencia o la experiencia característicos del programa universitario de Minerva, ni implica la admisión en el programa universitario de las Escuelas Minerva. El año de estudiantes visitantes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2748985-1&h=755526803&u=...] de Minerva acepta matrículas a partir del 12 de marzo de 2020.

Acerca de las Escuelas Minerva del KGI Las Escuelas Minerva del KGI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2748985-1&h=1966391296&u...] ofrecen una experiencia universitaria reinventada para los estudiantes más brillantes y con mayor motivación del mundo. Su programa ofrece un plan de estudios interdisciplinar con un riguroso nivel académico, un experto cuerpo docente versado en la ciencia del aprendizaje y una plataforma de aprendizaje interactivo desarrollada con tecnología avanzada. Minerva ofrece estudios excepcionales en ciencias y humanidades para futuros dirigentes y pioneros de todas las disciplinas. Las Escuelas Minerva del KGI se fundaron en 2013 con el Keck Graduate Institute (KGI), una institución acreditada de la Comisión de Colegios de Educación Superior y Universidades de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WSCUC), en alianza con el Proyecto Minerva. La innovadora creación de las Escuelas Minerva se presenta en detalle en el libro Building the Intentional University: Minerva and the Future of Higher Education [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2748985-1&h=3510106136&u...] (Desarrollando la universidad intencional: Minerva y el futuro de la educación superior) (MIT Press).

