MINISO LAND gana el premio al Mejor Nuevo Concepto de Tienda en los Premios MAPIC 2025

CANNES, Francia, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La cadena global de estilo de vida MINISO ha sido galardonada con el premio al "Mejor Nuevo Concepto de Tienda" en los Premios MAPIC 2025 por su tienda MINISO LAND, una colección interactiva basada en propiedad intelectual, que destaca entre una amplia gama de marcas internacionales consolidadas. Este prestigioso reconocimiento se anunció durante MAPIC, el principal encuentro mundial del sector inmobiliario comercial, celebrado en Cannes, Francia.

Reconocimiento del sector posiciona a MINISO LAND como líder en innovación minorista

Los Premios MAPIC, uno de los galardones más prestigiosos del sector inmobiliario comercial global, son ampliamente reconocidos como referentes en innovación minorista y premian la creatividad excepcional y el impacto comercial en todo el sector. La edición de este año celebra el 30 aniversario de MAPIC. El jurado, compuesto por expertos líderes de los sectores minorista, inmobiliario y de inversión a nivel mundial, aplica criterios rigurosos que abarcan la innovación comercial, el diseño espacial, el rendimiento operativo y la experiencia del cliente.

Nuevo formato minorista establece un nuevo estándar en el comercio minorista experiencial

MINISO LAND representa el formato estratégico de MINISO y una audaz innovación en el sector de la venta minorista experiencial, combinando contenido basado en propiedad intelectual, conexión emocional e innovación de producto para crear tiendas altamente atractivas y comercialmente efectivas.

Ubicada en la prestigiosa calle Nanjing de Shanghái, la primera tienda de MINISO basada en escenarios cuenta con más de 70 zonas temáticas icónicas (por ejemplo, Harry Potter, Disney), donde entre el 70 - 80 % de los productos son colaboraciones con marcas de propiedad intelectual. Incluye zonas inmersivas como el Área de Cajas Sorpresa "Túnel del Tiempo", el "Laboratorio de Aromas" y el "Arena de Propiedad Intelectual", que ofrecen experiencias interactivas que convierten a los compradores en verdaderos fans.

Desde su apertura, MINISO LAND Shanghái ha alcanzado ventas superiores a los 100 millones de yuanes (aproximadamente 14 millones de dólares estadounidenses) en tan solo nueve meses. Los productos de propiedad intelectual representan el 79,6 % de los ingresos, con una tasa de recompra del 35 al 40 %. Aprovechando este éxito, MINISO LAND se ha expandido a más de 10 ubicaciones en China y debutó internacionalmente en Tailandia, creando un modelo escalable para la estrategia "Super IP + Super Store" de la marca.

El jurado de los Premios MAPIC señaló: "El concepto ha logrado una tasa de retorno excepcionalmente alta, demostrando un gran atractivo y fidelidad por parte del consumidor. MINISO LAND no solo resulta muy atractivo para los compradores, sino también para los propietarios de locales comerciales, quienes lo ven como una marca de referencia que genera afluencia de público y dinamismo en sus propiedades. La experiencia va mucho más allá del comercio minorista tradicional: los visitantes hacen fila para entrar y el ambiente se asemeja más al de una comunidad de fans que al de una tienda típica. MINISO LAND convierte con éxito a los compradores en fans, combinando la conexión emocional, un diseño lúdico y el éxito comercial de una manera que representa el futuro del comercio minorista experiencial". Este reconocimiento consolida el papel clave de MINISO en la configuración del futuro de la innovación minorista a nivel mundial.

Aprovechando el éxito de MINISO LAND, MINISO está acelerando la implementación global de este modelo. Vincent Huang, vicepresidente y director general de MINISO Mercados Internacionales, afirmó: "Nuestro objetivo con el concepto MINISO LAND es ofrecer una experiencia interactiva que trascienda las compras; no se trata solo de adquirir productos, sino de crear un entorno inmersivo para el entretenimiento y la interacción social".

La expansión europea cobra impulso en la estrategia global de crecimiento de propiedad intelectual

En los últimos años, MINISO ha mantenido un fuerte impulso en los principales distritos comerciales europeos, con la apertura de emblemáticas tiendas en los Campos Elíseos de París, Oxford Street en Londres, Gran Vía en Madrid y Nieuwendijk Street en Ámsterdam, además de una expansión constante en mercados clave como Alemania, Italia y Polonia. A finales de junio de 2025, la marca contaba con 319 tiendas en Europa. Al combinar experiencias inmersivas basadas en propiedad intelectual con un modelo operativo flexible, continúa atrayendo a un público joven, manteniendo un sólido reconocimiento de marca y un alto flujo de clientes en la región.

Este galardón en los Premios MAPIC supone un sólido respaldo al enfoque "Super IP + Super Store" de MINISO, al tiempo que refuerza significativamente la credibilidad de la marca entre sus socios del sector inmobiliario comercial, tanto europeos como internacionales.

Guiada por su visión de convertirse en la plataforma líder mundial en operaciones de propiedad intelectual, MINISO sigue colaborando con socios globales para impulsar la innovación en el sector minorista inmersivo y expandir su presencia a nivel mundial.

