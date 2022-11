Miso Robotics se lanza en Reino Unido con Flippy 2

El robot Flippy llena el vacío de empleo de la comida rápida en Reino Unido, mientras la empresa comienza a aceptar reservas de inversión europea para la ronda de la Serie E+.

LONDRES, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Miso Robotics – la empresa que está transformando el sector de la restauración con la robótica y la automatización inteligente, se ha lanzado en Reino Unido llevando su producto estrella, Flippy 2 , a una sucursal de Midlands de una de las mayores marcas de restaurantes de servicio rápido (QSR) del mundo. Paralelamente a su implantación en el Reino Unido, Miso Robotics ha ampliado su ronda de Serie E y ahora aceptará reservas de inversión de personas de la región, con el objetivo de recaudar 1,5 millones de libras de capital a través del sitio europeo de crowdfunding Crowdcube .

Flippy 2, una solución robótica que puede realizar de forma independiente el trabajo de todo un puesto de preparación, ha demostrado que puede mejorar las operaciones en los QSR reduciendo el tiempo entre el pedido y la entrega, al tiempo que aumenta la consistencia de los alimentos y crea un mejor entorno de trabajo para los miembros del equipo humano. Flippy es capaz de gestionar los puestos de preparación, lo que libera a los miembros del personal humano para que se dediquen a otras tareas en la cocina y el restaurante que son más satisfactorias, como la interacción con los clientes en la entrega o en la caja registradora.

Con el mercado de entrega de comida a domicilio en Reino Unido creciendo de 10.500 millones de libras a 13.300 millones de libras entre 2021 y 2022, la industria se enfrenta a un vacío de empleo que Flippy puede ayudar a llenar - especialmente con casi 150.000 puestos sin cubrir en el sector de la hostelería en Reino Unido en la actualidad.

Flippy 2 ya se utiliza en las principales cadenas de restaurantes de comida rápida estadounidenses, como White Castle, Jack in the Box, Inspire Brands (la empresa matriz de Buffalo Wild Wings, Arby's y Sonic), Wings and Rings y Wing Zone. El lanzamiento en el Reino Unido es la primera unidad Flippy de Miso que se instala fuera de Estados Unidos. Hasta la fecha, Flippy ha cocinado más de 400.000 libras de comida frita durante casi 31.000 horas de cocina robótica. Ya ha aprendido a reconocer y cocinar más de 45 alimentos. Aunque Miso empieza con su primer local en el Reino Unido, hay planes para ampliarlo a otras marcas a lo largo del próximo año y más allá.

"Traer a Flippy al Reino Unido es un verdadero testimonio de todo el trabajo duro que nuestro equipo ha realizado tanto desde el punto de vista de la I+D como de la innovación", dijo Mike Bell, consejero delegado de Miso Robotics. "Llevamos años preparándonos para este momento y no nos lo tomamos a la ligera. Aunque se trata de nuestra primera instalación internacional, tenga la seguridad de que Flippy 2 está probado en la batalla y no podemos esperar a que los clientes del Reino Unido experimenten sus capacidades de primera mano."

"Este es un paso adelante muy emocionante para el equipo, sobre todo porque nos lanzamos a nivel internacional ante la fuerte demanda de las principales marcas del Reino Unido", añadió Jacob Brewer, director de estrategia de Miso Robotics. "Nuestros productos, de eficacia probada, se pueden "conectar y usar", lo que significa que pueden ponerse en marcha rápidamente para ayudar a cubrir el actual déficit de empleo en la comida rápida en el Reino Unido. Esperamos que esta asociación sea la primera de muchas en el mercado británico. Al fin y al cabo, las marcas del sector de la hostelería pueden beneficiarse inmediatamente de la potencia de nuestros productos estrella, sin apenas adaptación".

Miso Robotics está financiada principalmente por inversores individuales y es una de las historias de crowdfunding más exitosas de la historia. Con casi 25.000 accionistas, la empresa ha recaudado más de 70 millones de dólares a nivel mundial en crowdfunding hasta la fecha. Miso planea utilizar los fondos adicionales de su ampliación de la ronda Serie E+ para continuar su expansión en el Reino Unido y más allá.

Acerca de Miso Robotics

Miso Robotics está revolucionando la restauración comercial a través de soluciones de automatización inteligentes que resuelven algunas de las mayores deficiencias en las operaciones de cocina de la parte posterior de la casa. Preparada para tener un impacto financiero inmediato en los resultados de los restaurantes, la plataforma de Miso, basada en la inteligencia artificial, incorpora la robótica, el aprendizaje automático, la visión por ordenador y el análisis de datos para potenciar y desarrollar sus innovadores productos, entre los que se incluyen: Flippy 2, CookRight y Sippy.

Con el conocimiento real de la industria y los aprendizajes acumulados a través de las asociaciones de marca durante sus primeros cinco años, los productos de Miso están en constante evolución para impulsar la consistencia, aumentar la productividad, reducir los costes y mejorar la experiencia gastronómica en general. Miso acepta ahora reservas de inversión para su ronda de Serie E+. Para invertir en el futuro de la automatización de los restaurantes, visite: enlace .

