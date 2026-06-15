MOVA se alza con el Red Dot Design Award 2026 por su innovadora cortadora de césped robótica inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 15 de junio de 2026/PRNewswire/ -- MOVA, líder mundial en innovación para el hogar inteligente, se enorgullece en anunciar que sus cortacéspedes robóticos han sido galardonados con el premio Red Dot 2026 Award. La gama premiada incluye dos series principales diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de cada jardín: la serie LiDAX Ultra AWD y la serie LiDAX Ultra.

Serie MOVA LiDAX Ultra AWD: El vehículo de alto rendimiento para terrenos difíciles

La serie MOVA LiDAX Ultra AWD, galardonada con el premio Red Dot, está diseñada específicamente para jardines con importantes desniveles. Esta serie incorpora la tecnología UltraDrive™, que permite al robot dominar terrenos complejos y superar sin esfuerzo pendientes pronunciadas de hasta 38,6°. Gracias a la combinación de un potente sistema de tracción integral con LiDAR 3D de 360° y visión dual con IA, el LiDAX AWD ofrece una configuración totalmente libre de RTK y un mapeo automático asistido por IA para una experiencia manos libres. Estos modelos también incluyen UltraTrim™ 2.0, que garantiza bordes limpios y definidos en todo el perímetro del césped.

La serie LiDAX Ultra AWD se inspira en la estética de los aviones de combate, combinando un perfil aerodinámico con líneas limpias y fluidas que se integran a la perfección con cada módulo funcional. El resultado es un diseño moderno y sofisticado que refleja la tecnología avanzada y el posicionamiento de alto rendimiento del producto.

Serie MOVA LiDAX Ultra: Una fusión de inteligencia artificial y diseño elegante

Como modelos insignia de la gama, la serie MOVA LiDAX Ultra recibió grandes elogios por su equilibrio entre alto rendimiento y diseño meticuloso. Su sistema inteligente se basa en UltraView™ 2.0, que utiliza LiDAR 3D de 360° y Visión Dual con IA para permitir un mapeo automático rápido asistido por IA sin necesidad de configuraciones RTK complejas.

La serie Ultra también incorpora UltraTrim™ 1.0, con un disco móvil para un perfilado de bordes de alta precisión. Gracias a su avanzada IA que detecta más de 300 tipos de obstáculos, el robot garantiza una protección especializada para las mascotas, manteniendo un rendimiento constante en pendientes y terrenos irregulares. Esta serie transforma el mantenimiento de jardines de hasta 2.000 m en una experiencia sofisticada y sin preocupaciones.

La serie LiDAX Ultra se rige por una filosofía de diseño minimalista, con líneas limpias y elegantes y una silueta refinada que refleja una visión sofisticada de la tecnología moderna. Su forma general se inspira en el lenguaje del diseño automotriz, utilizando líneas diagonales dinámicas para crear una postura deportiva y segura, y una sensación de movimiento decidido, incluso cuando el cortacésped está parado.

"Este premio Red Dot es una prueba de nuestro compromiso por combinar un diseño industrial de alta gama con un rendimiento práctico y robusto", declaró Ling Qin, director global de la división de cortacéspedes robóticos de MOVA. "No solo queríamos fabricar un cortacésped; queríamos crear un compañero altamente inteligente capaz de dominar los terrenos más difíciles, a la vez que resultara increíblemente sencillo de usar para que el usuario lo disfrute".

El premio Red Dot es reconocido mundialmente como uno de los máximos galardones en diseño industrial y un sello de calidad excepcional. El éxito del cortacésped MOVA refleja la solidez integral de la marca en cuanto a funcionalidad, innovación y diseño centrado en el usuario.

Para obtener más información sobre la serie MOVA LiDAX Ultra AWD y LiDAX Ultra, visite https://www.mova.tech.

Acerca de MOVAMOVA es líder mundial en soluciones de hogar inteligente con IA de alta gama. Creamos ecosistemas inteligentes impulsados por IA que combinan tecnología de vanguardia con calidez humana en seis áreas clave: limpieza del hogar, espacios exteriores inteligentes, cuidado personal, electrodomésticos de cocina, cuidado de mascotas y purificadores de aire. Nuestras innovaciones transforman las casas en hogares verdaderamente inteligentes, satisfaciendo las aspiraciones de familias de todo el mundo de disfrutar de una mejor calidad de vida a través de soluciones premium con un propósito definido. Premium, innovadoras y elegantes: creamos un futuro donde la inteligencia se siente maravillosamente humana.

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