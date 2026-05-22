MOVA, número 1 mundial en volumen de ventas de cortacéspedes robóticos binoculares con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-MOVA reconocida por Frost & Sullivan como número 1 mundial en volumen de ventas de cortacéspedes robóticos binoculares con IA

Impulsada por la tecnología de visión dual con IA, la serie MOVA ViAX ofrece una evasión de obstáculos más inteligente, mapeo adaptativo y un corte más fiable en jardines reales.

BERLIN, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MOVA ha sido reconocida por Frost & Sullivan como número uno a nivel mundial por volumen de ventas de cortacéspedes robóticos binoculares con IA durante el período de abril de 2025 a marzo de 2026, lo que representa un hito importante para la compañía en la categoría de exteriores inteligentes, un sector en rápida evolución. Este reconocimiento subraya el liderazgo de MOVA en un segmento en auge del cuidado robótico del césped y evidencia la creciente aceptación global de la tecnología de visión dual con IA como una solución tecnológica relevante para el corte de césped residencial.

En jardines residenciales reales, el rendimiento del corte depende no solo de la cobertura y la eficiencia, sino también de la capacidad de la máquina para responder a la complejidad del entorno, incluyendo mascotas que se mueven libremente, niños jugando al aire libre, objetos de jardín dispersos y condiciones de señal inestables bajo árboles, tejados o pasillos estrechos. En este contexto, la inteligencia basada en visión y el mapeo automático inalámbrico mediante IA están adquiriendo cada vez más importancia para dar forma a la próxima generación de cuidado robótico del césped.

El liderazgo de MOVA en esta categoría se debe en parte a la serie ViAX, desarrollada para abordar estos desafíos reales mediante UltraEyes™ 1.0, el sistema de visión dual con IA de MOVA. Basado en cámaras duales Ultra-HDR con IA y algoritmos avanzados de IA, el sistema ofrece un alcance de detección de hasta 50 metros y un campo de visión de 120° 70°, lo que proporciona al cortacésped una comprensión más completa del entorno del jardín. Gracias a la detección 3D con doble cámara impulsada por IA, la serie ViAX puede detectar los límites del césped, distinguir las áreas de césped de las que no lo son y mapear automáticamente el jardín, lo que permite una navegación, planificación de rutas y rendimiento de corte más precisos.

Más allá de la configuración, MOVA se ha centrado en garantizar que la detección mediante IA se traduzca en un valor tangible en el funcionamiento diario. Equipada con la función de evitar obstáculos mediante IA ultrainteligente, la serie ViAX puede identificar más de 300 tipos de obstáculos y responder en tiempo real durante el corte.

La serie ViAX está diseñada para ofrecer un rendimiento constante incluso en zonas del jardín con señal débil. Ya sea operando bajo árboles, cerca de aleros o a través de pasillos estrechos, su sistema UltraEyes™ 1.0 ayuda a mantener un posicionamiento fiable y un corte preciso incluso en zonas sin señal satelital. Para los propietarios, esto se traduce en menos interrupciones y una cobertura más fiable en el cuidado diario del césped.

Para hogares con mascotas, MOVA amplía esta capacidad con un modo exclusivo para animales. Al combinar el reconocimiento mediante IA con medidas de seguridad contextuales, esta función está diseñada para reducir las molestias innecesarias y minimizar los riesgos potenciales en presencia de animales. Incluye un modo de seguridad a baja velocidad, zonas personalizables de "Actividad Animal" y un modo "No Molestar", que proporciona a los animales más tiempo, espacio y tranquilidad al compartir el césped con el cortacésped.

TrueGuard™ permite la monitorización por vídeo en tiempo real del jardín, la configuración de patrullas fuera del horario laboral y notificaciones cuando se detecta actividad humana. Con protección de datos certificada por TÜV Rheinland, el sistema también protege la privacidad y convierte el cortacésped en un punto de detección más inteligente para espacios exteriores más seguros e inteligentes.

En marzo de 2026, los envíos globales acumulados de cortacéspedes robóticos MOVA alcanzaron las 300.000 unidades, lo que subraya el rápido crecimiento de la marca en innovación para exteriores inteligentes. Ese mismo mes, se estimó que MOVA tenía una cuota de mercado del 25 % en los principales mercados europeos de cortacéspedes robóticos, ocupando el primer puesto. La serie ViAX de MOVA también lideró la lista de los más vendidos de Amazon en varios mercados europeos, incluidos Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y España.

Acerca de MOVA

MOVA es una marca global de productos inteligentes con IA para el hogar, dedicada a crear un ecosistema altamente inteligente y totalmente integrado. Tanto para el hogar inteligente como para exteriores, MOVA desarrolla productos que combinan tecnología avanzada con facilidad de uso en el día a día.

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