MTCM lanza Talea DRN, bono de mercados privados que une lo tradicional y lo digital, con Bank Frick como socio

(Información remitida por la empresa firmante)

Talea DRN permite a los estructuradores emitir un único bono, con código ISIN y como token, plenamente fungible y bajo una única auditoría. Bank Frick, el pionero europeo de la banca blockchain, es el socio de activos digitales de MTCM.

LUXEMBURGO y BALZERS, Liechtenstein, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- MTCM Securitization Architects ha lanzado hoy Talea DRN (Dual-Rail Note), un bono de titulización luxemburgués emitido en dos formatos desde un compartimento auditado: un valor tradicional con código ISIN, liquidado vía Clearstream/Euroclear, y un token digital en la wallet del inversor. Ambos representan el mismo bono, el mismo colateral y los mismos derechos.

Cómo funciona. No son dos instrumentos, sino uno solo en dos formatos. El token no es una copia sintética ni un instrumento paralelo: MTCM no tokeniza un valor ya existente, sino que representa el propio bono como token en blockchain, plenamente fungible con el ISIN. El inversor puede cambiar de formato sin alterar la moneda del bono ni sus derechos legales, y suscribir en moneda fiat, criptomonedas o stablecoins.

Para los estructuradores. Ya no hay que elegir entre una emisión tradicional y una tokenizada. Una sola emisión Talea DRN llega a bancos e instituciones vía Clearstream/Euroclear, y on-chain a inversores internacionales y nativos digitales, en la wallet de su elección.

El nombre. Talea significa en latín vara o rama cortada, y de ahí viene la palabra inglesa tally, que en español es la tarja. Durante siglos, las deudas se marcaban en tarjas, varas partidas en dos mitades: una para el acreedor y otra para el deudor. Talea DRN traslada esa idea: un bono, dos formatos, un derecho.

"Los inversores no deberían tener que elegir entre el sistema en el que confían y la tecnología que desean", señaló Pedro Herranz, socio director y consejero delegado del grupo MTCM. "Talea DRN les ofrece un mismo bono en dos formatos: la liquidación y la custodia tradicionales, o la rapidez y el alcance de lo digital. Para los estructuradores, eso supone una base de inversores mucho más amplia".

"Valoramos mucho nuestra colaboración con MTCM. Al combinar su experiencia en titulización con nuestra experiencia en mercados de capitales y activos digitales, prestamos apoyo a los emisores que operan en el ámbito de las infraestructuras tradicionales y digitales", afirmó Roman Wildhaber, director de Soluciones de Mercados de Capitales de Bank Frick.

Cada compartimento tiene patrimonio segregado, está aislado del riesgo concursal y se audita de forma independiente conforme a la legislación luxemburguesa de titulización. Esto ofrece a los estructuradores una distribución más amplia y a los inversores acceso desde cualquier lugar del mundo.

Más información sobre cómo funciona la estructura: https://mtcm.ch/securitization/talea-dual-rail-note/

Acerca de MTCM Securitization Architects

MTCM es una plataforma luxemburguesa de titulización, independiente y autoadministrada, con más de 2500 millones de euros bajo administración en 80+ compartimentos. Make any asset bankable.

Acerca de Bank Frick

Bank Frick es un banco regulado con sede en Liechtenstein que ofrece servicios bancarios y del mercado de capitales a intermediarios financieros, gestores de activos y emisores. Los servicios incluyen servicios de agente de pagos, custodia y negociación de activos digitales, servicios para emisores de ETP, certificados de gestión activa (AMC) y certificados del mercado privado.

www.mtcm.ch www.bankfrick.li

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