Musixmatch firma acuerdos de innovación en IA con importantes editores de música del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Musixmatch firma acuerdos de innovación en IA con Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music

Las asociaciones industriales, las primeras de su tipo, permiten a Musixmatch crear servicios nuevos, capacitados de manera responsable y potenciados por IA, utilizando composiciones autorizadas y con licencia de algunos de los editores de música más importantes del mundo, lo que proporciona una compensación a los propietarios de derechos y a los compositores.

BOLONIA, Italia, 15 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Hoy, Musixmatch, la compañía global de letras y datos musicales, anunció una serie de innovadores acuerdos de licencia basados en IA con Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music. Gracias a estos acuerdos de prueba, Musixmatch obtiene acceso a catálogos de más de 15 millones de obras musicales para desarrollar nuevos servicios de IA analítica y no generativa con el apoyo de los principales titulares de derechos y la comunidad editorial musical.

Estos acuerdos posicionan a Musixmatch como la primera compañía en asociarse con tres importantes editoriales musicales y se comprometen a desarrollar nuevos servicios con formación ética y fuentes de ingresos utilizando catálogos autorizados. Esto marca un paso importante en el desarrollo responsable de la IA en la música, firmemente centrado en amplificar el impacto de las obras musicales y sus letras, a la vez que ofrece una remuneración a los titulares de derechos y a los compositores.

"Esperamos con ilusión esta colaboración con nuestros socios de confianza para crear y compartir juntos nuevas fuentes de ingresos", declaró Massimo Ciociola, fundador y consejero delegado de Musixmatch. "En resumen: sin compositores, no puede haber industria musical. Estos acuerdos garantizarán que los compositores de hoy y del futuro reciban una compensación por su trabajo creativo, no solo en el mercado actual, sino también en el dinámico mundo impulsado por la IA que está surgiendo rápidamente. Nuestras colaboraciones de larga duración con los titulares de derechos nos permiten desarrollar con confianza nuevos servicios que compensarán adecuadamente a los compositores, a la vez que ofrecen valor a las editoriales musicales y a todos aquellos que reconocen el poder de una canción para impulsar la cultura y dar sentido a nuestro mundo".

Estos acuerdos se basan en las sólidas relaciones que Musixmatch ha establecido con editoriales musicales y titulares de derechos durante los últimos 15 años, trabajando estrechamente con ellos para crear nuevos mercados y oportunidades impulsados por datos musicales y letras compartidas. Representan un modelo de cómo las empresas tecnológicas y los titulares de derechos pueden colaborar para aprovechar de forma responsable el potencial de la IA. Musixmatch presentará futuras iniciativas bajo este nuevo marco, reforzando el compromiso de larga duración de la compañía con la innovación ética en la industria musical.

Para obtener más información sobre Musixmatch, visite: https://musixmatch.com/.

Acerca de Musixmatch Musixmatch es la compañía de letras y datos musicales más grande del mundo. Combina una red de licencias inigualable con tecnología avanzada de IA para impulsar experiencias de letras en tiempo real y análisis líderes en la industria. Colaborando con más de 225.000 editores y casi 3 millones de compositores, Musixmatch proporciona datos musicales y de letras precisos y autorizados en servicios como Spotify, Apple Music, YouTube, Google, Amazon Music, iHeart Radio e Instagram, a la vez que extrae información continuamente de una amplia biblioteca de canciones para revelar cómo la música evoluciona y conecta con audiencias de todo el mundo. La compañía tiene su sede en Bolonia (Italia). Para más información, visite musixmatch.com.

Contacto para medios:musixmatch@hstrategies.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/musixmatch-firma-acuerdos-de-innovacion-en-ia-con-importantes-editores-de-musica-del-mundo-302585273.html