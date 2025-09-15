(Información remitida por la empresa firmante)

- Mycenax y SPERA PHARMA forjan una alianza estratégica para optimizar los servicios de fabricación de sustancias y productos farmacéuticos ADC

TAIPEI, 15 de septiembre, 2025 /PRNewswire/ -- Mycenax Biotech Inc. (TWO:4726), empresa líder en desarrollo de productos biológicos con sede en Taiwán, anunció hoy una alianza estratégica con SPERA PHARMA Inc., empresa japonesa experta en química, fabricación y controles farmacéuticos (CMC). Esta colaboración aúna las fortalezas complementarias de ambas compañías para ofrecer una solución integral para conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y bioconjugados, que abarca la síntesis de enlazadores/cargas útiles, la producción de fármacos, la formulación y el llenado y acabado aséptico.

La alianza busca acelerar la comercialización de ADC para las compañías biofarmacéuticas, ofreciendo una plataforma integrada y rentable para el desarrollo y la fabricación de ADC. Al combinar las capacidades integrales de Mycenax en productos biológicos con la experiencia en CMC de Krisan Biotech y SPERA PHARMA, especialmente en servicios de llenado y acabado de alta potencia para ADC, la alianza ofrece una solución integral adaptada a las necesidades de clientes globales.

Fundada en 2017 como una filial de la División de Investigación CMC de Takeda Pharmaceutical Company, SPERA PHARMA es reconocida por su amplia experiencia en el desarrollo de fármacos complejos, incluyendo la química de procesos, la formulación, el desarrollo analítico y la fabricación aséptica conforme a las normas GMP. Con el respaldo de la destacada trayectoria farmacéutica de Japón, SPERA PHARMA es considerada una de las principales CDMO del país, y cuenta con la confianza de socios globales por su excelencia técnica y sus soluciones CMC integradas.

Mycenax es una CDMO global de productos biológicos auditada por agencias reguladoras internacionales, como la EMA, la PMDA y Health Canada. Su alianza estratégica de 2022 con KriSan Biotech amplió aún más su plataforma tecnológica de ADC de última generación.

Juntos, Mycenax y SPERA PHARMA ofrecen una solución integral de desarrollo y fabricación. Esto proporciona a los desarrolladores globales de ADC velocidad, flexibilidad y excelencia técnica.

Acerca de SPERA PHARMA

SPERA PHARMA, fundada en julio de 2017 en Osaka, Japón, es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en Química, Fabricación y Controles (CMC). Su experiencia abarca la química de procesos, el desarrollo de formulaciones, las ciencias analíticas y la fabricación de fármacos en investigación conforme a las normas GMP. Con el respaldo de un equipo de investigadores con amplia experiencia y una sólida trayectoria, SPERA PHARMA ofrece un soporte flexible en todas las fases del desarrollo farmacéutico, desde la investigación inicial hasta la aprobación regulatoria. Como proveedor integral de soluciones integrales de CMC, la empresa se compromete a satisfacer las diversas necesidades de sus clientes globales. Para más información, visite spera-pharma.co.jp/en

Acerca de Mycenax

Mycenax, una CDMO con sede en Taiwán, ofrece soluciones biológicas integradas, desde el desarrollo de procesos hasta la fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales. Con dos plantas de fabricación que cumplen con las buenas prácticas de fabricación y una alianza estratégica con KriSan Biotech, Mycenax se compromete a desarrollar y fabricar terapias ADC para el mercado global. Para más información, visite https://www.mycenax.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mycenax-y-spera-pharma-forjan-una-alianza-estrategica-302553402.html