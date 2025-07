Myke Towers lanza Island Boyz, su álbum más personal y visionario

(Información remitida por la empresa firmante)

Un proyecto de 23 temas que captura la esencia caribeña del artista y marca un nuevo capítulo creativo

MIAMI, 18 de julio de 2025/PRNewswire/ -- Myke Towers presenta Island Boyz, un álbum que no busca encajar en ningún molde, sino crear su propio lenguaje. Con 23 temas que fusionan reggaetón, dancehall, dembow, R&B latino y afrobeats, este proyecto reafirma su dominio del sonido urbano global y ofrece una mirada más profunda a un artista en plena reinvención.

Island Boyz se centra en sus raíces isleñas, no solo como puertorriqueño, sino como creador caribeño con una visión amplia y una actitud valiente ante el riesgo. Desde la introspección de "Expectativas" hasta la fuerza radial de "Soleao" con Quevedo —actualmente la canción latina número 1 en la radio en español—, hasta temas como "No hay Break" con Omah Lay o "No Quiere Flores" con Gabito Ballesteros, el proyecto conecta una amplia gama de influencias sin perder cohesión.

"Tengo Celos", incluido en la lista de canciones de Island Boyz, es el sencillo principal del álbum y se espera que sea uno de los mayores éxitos de radio de los próximos meses.

"Quería que sonara como de dónde vengo, pero también como lo que estoy viviendo ahora mismo. Island Boyz es lo más auténtico que he hecho hasta la fecha", explicó Myke Towers sobre el proceso creativo detrás del álbum.

La alineación de colaboradores —Quevedo, De La Ghetto, Gabito Ballesteros, ManuelTurizo, OmahLay, Ludmilla, DFZM e iZaak— no fue resultado de fórmulas, sino de una química artística que amplifica la visión del álbum.

Con Island Boyz, Myke no busca éxitos fáciles. Busca longevidad, autenticidad y profundidad sonora. La producción, la narrativa y la intención detrás de cada tema hacen de este álbum una obra sólida que marca un punto de inflexión en su carrera.

LISTA DE CANCIONES:

Contacto de medios:Charly Perezcharly.perez@warnermusic.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2733594/ALBUM_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/myke-towers-lanza-island-boyz-su-album-mas-personal-y-visionario-302508638.html