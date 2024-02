La NABR presenta una petición ampliada que impugna la inclusión de macacos de cola larga en la UICN

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 2 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- Trabajando con científicos independientes y reconocidos, la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica (NABR) presentó hoy una petición ampliada ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desafiando la designación del macaco de cola larga (Macaca fascicularis) como "en peligro" o "vulnerable" según los criterios de inclusión en la lista de la UICN.

El 12 de octubre de 2023, el Comité de Peticiones y Estándares de la UICN aceptó la petición inicial de la NABR que impugnaba la designación de los macacos de cola larga por parte de la UICN en 2022 como "en peligro de extinción". La petición inicial de la NABR, presentada ante la UICN el 11 de septiembre de 2023, concluyó que la justificación científica subyacente para la inclusión en la lista de En Peligro es "sesgada" y "no se basa en la mejor información científica disponible".

Antes de julio de 2022, la UICN designaba a los macacos de cola larga como "vulnerables". En 2022, la UICN revisó su designación a "en peligro de extinción" basándose en una revisión científica publicada por Hansen et al. (2022).1 La petición ampliada de la NABR ahora pide a la UICN que abandone las listas de "en peligro" y "vulnerables" hasta que "una nueva evaluación del estado de M. fascicularis sea realizada por científicos verdaderamente independientes que no participen en funciones de defensa de especies objetivo".

La petición ampliada de la NABR sigue a una publicación reciente en The American Journal of Primatology, una destacada revista científica, que revisa la información científica utilizada para determinar el estado de conservación del macaco de cola larga.2 Esta publicación concluye que "ninguna de la literatura publicada citada para apoyar la inclusión de la UICN como En Peligro presenta ningún dato que respalde la hipotética disminución, ni la literatura establece que la especie esté en riesgo de extinguirse".

"El equipo de revisión científica de la NABR se complace de que el Comité de Peticiones y Estándares de la UICN revise ahora objetivamente este asunto", afirmó el doctor Ray Hilborn, científico de renombre mundial y miembro del equipo de revisión científica de la NABR.

"Dada la tergiversación de los datos que se produjo en las evaluaciones de 2022 y 2020, esperamos que el Comité de Estándares y Peticiones de la UICN esté de acuerdo con nuestras conclusiones", añadió el doctor Hilborn.

La presentación de la petición ampliada de la NABR inicia un proceso formal con el Comité de Peticiones y Estándares de la UICN para revisar la información científica disponible sobre el estado de la especie según los protocolos de la UICN.

Los macacos de cola larga son las especies no roedoras más utilizadas para el desarrollo de fármacos, así como para pruebas de seguridad y eficacia de los mismos. También se utilizan ampliamente en la investigación del cáncer, la ciencia inmunológica, la medicina regenerativa y la investigación de enfermedades genéticas.

Los macacos de cola larga se consideran una especie invasora en muchos países y regiones, incluidos Hong Kong3, Indonesia4,5, Mauricio6, Papua Nueva Guinea7 y Tailandia8. Durante décadas, los países asiáticos y africanos han criado macacos de cola larga libres de patógenos específicos y los han exportado a Estados Unidos y otros países para investigaciones biomédicas en laboratorios.

"La petición de la NABR y el artículo de 2023 publicado en The American Journal of Primatology demuestran que los macacos de cola larga no están en peligro ni son vulnerables, sino más bien una especie altamente invasiva que prospera en la mayoría de los países donde viven", afirmó Matthew R. Bailey, presidente de la Asociación Nacional de Investigación Biomédica.

"Hacemos un llamado al Comité de Peticiones y Estándares de la UICN para que abandone la lista inadecuada de esta especie como en peligro o vulnerable y emprenda una nueva evaluación del estado de esta especie por parte de científicos independientes".

Más información sobre la petición NABR está disponible en línea en www.nabr.org.

Acerca de la Asociación Nacional de Investigación Biomédica

Fundada en 1979, la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica (NABR) es la única asociación sin fines de lucro 501(c)(6) dedicada a políticas públicas sólidas para el uso humano de animales en la investigación, educación y pruebas biomédicas. Entre sus miembros se incluyen más de 340 universidades, escuelas de medicina y veterinaria, hospitales universitarios, empresas farmacéuticas y de biotecnología, grupos de pacientes y sociedades académicas y profesionales que dependen de la investigación animal humana y responsable para promover la salud humana y animal a nivel mundial. Obtenga más información sobre nosotros en www.nabr.org.

1 Véase Hansen, M. F., Ang, A., Trinh, T. T. H., Sy, E., Paramasivam, S., Ahmed, T., Dimalibot, J., Jones–Engel, L., Ruppert, N., Griffioen, C., Lwin, N.,Phiapalath, P., Gray, R., Kite, S., Doak, N., Nijman, V., Fuentes, A., & Gumert, M. D. (2022). Macaca fascicularis (amended version of 2022 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2022. https://www.iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-threatened-species

2 Véase Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 https://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_mon/con_fau_mon_wild/con_fau_mon_wild.html

4 https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/NDF_MEP_Indonesia_2023%20%281%29.pdf

5 https://www.researchgate.net/publication/346803479_Human_and_long-tailed_macaque_conflict_in_Central_Java_Indonesia

6 https://link.springer.com/article/10.1007/s10764-022-00324-9

7 http://www.indopacific.org/wp-content/uploads/2017/02/papuamacaques-English-Version.pdf

8 https://www.thainationalparks.com/species/crab-eating-macaque

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138543/4526597/NABR_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-nabr-presenta-una-peticion-ampliada-que-impugna-la-inclusion-de-macacos-de-cola-larga-en-la-uicn-302052007.html