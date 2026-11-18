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-El primer ministro de la India, Narendra Modi, pone en marcha una iniciativa en IIT Madras para crear atlas en 3D de más de 100 cerebros humanos

Sudha Gopalakrishnan Brain Centre, situado en el IIT Madras, la institución de ingeniería mejor clasificada de la India, tiene como objetivo crear el conjunto más grande del mundo de mapas en 3D de cerebros humanos completos a resolución celular, impulsando así la investigación sobre la estructura, el desarrollo y las enfermedades del cerebro.

CHENNAI, India, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El honorable primer ministro de la India, Narendra Modi, puso en marcha una investigación pionera sobre el cerebro en el instituto de ingeniería mejor clasificado de la India, el Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras).

El 11 de octubre de 2026, Narendra Modi puso en marcha la misión científica del Sudha Gopalakrishnan Brain Centre (SGBC) del IIT Madras, cuyo objetivo es crear atlas en 3D de más de 100 cerebros humanos a resolución celular. Estos atlas abarcarán todo el ciclo vital humano, desde la etapa fetal hasta la vejez, e incluirán cerebros afectados por diversas enfermedades.

La misión busca crear la mayor colección del mundo de mapas en 3D de cerebros humanos completos a resolución celular, impulsando así la investigación sobre la estructura, el desarrollo y las enfermedades cerebrales.

Para ello, se emplean las avanzadas tecnologías de imagen, computación y visualización de datos del SGBC, que permiten transformar cerebros humanos completos analizados tras el fallecimiento en detallados mapas digitales. Estos recursos serán de acceso público, lo que permitirá a investigadores y profesionales médicos de todo el mundo explorar la estructura del cerebro humano con un nivel de detalle sin precedentes.

Kris Gopalakrishnan, exalumno distinguido del IIT Madras, cofundador de Infosys y uno de los principales donantes, señaló: "La visita del primer ministro servirá de inspiración para los científicos y animará a los filántropos a apoyar y ampliar la investigación de primer nivel en la India".

El profesor Mohanasankar Sivaprakasam, director del SGBC en el IIT Madras, afirmó: "Esta iniciativa integra la neurociencia, la ingeniería, la medicina y la tecnología, con el potencial de marcar el rumbo de la neurociencia y la neuromedicina durante las próximas décadas".

Durante el acto de presentación, el Primer Ministro también dio a conocer C-STROKE, el primer atlas 3D del mundo de un cerebro humano afectado por un accidente cerebrovascular isquémico. Con el apoyo de Prem Watsa, exalumno distinguido del IIT Madras y presidente de Fairfax Financial, este atlas vincula las imágenes clínicas de resonancia magnética (RM) con el examen microscópico del tejido cerebral.

C-STROKE, que incluye más de 1.000 secciones cerebrales anotadas, mapea indicadores celulares de la salud neuronal, neuroinflamación, alteración de la barrera hematoencefálica, privación de oxígeno y daño axonal. Sus herramientas de visualización y análisis, de acceso abierto, ayudarán a los investigadores a estudiar la patología del ictus e identificar posibles dianas terapéuticas.

El Centro ya ha publicado otros atlas: 'DHARANI' (2025), centrado en el desarrollo del cerebro fetal durante el segundo trimestre, y 'ANCHOR' (2026), que abarca el tronco encefálico en fetos, niños y adultos.

Esta iniciativa a gran escala reúne a más de 200 investigadores, ingenieros y técnicos en el SGBC, junto con más de 10 instituciones médicas de la India y más de 30 investigadores destacados de más de 10 países. Actualmente, el Centro cuenta con el respaldo de más de 20 empresas y entidades filantrópicas.

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